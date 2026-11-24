Nowa broń w syberyjskich silosach

Zgodnie z doniesieniami ukraińskiego portalu Militarnyj, który powołuje się na analizę brytyjskiego ośrodka International Institute for Strategic Studies, Rosja rozpoczęła proces rozmieszczania swoich najnowszych międzykontynentalnych pocisków balistycznych RS-28 Sarmat. Dowodem na to mają być zdjęcia satelitarne z czerwca tego roku, które ujawniają intensywne prace w bazie wojskowej w Kraju Krasnojarskim na Syberii. Obiekt, należący do 62. Dywizji Strategicznych Wojsk Rakietowych i zlokalizowany w pobliżu miasta Użur, jest przygotowywany do załadowania nowych rakiet do podziemnych silosów startowych.

Co istotne, proces ten ruszył pomimo udokumentowanych problemów technicznych. Jak zauważono w analizie, co najmniej dwie próby startu pocisku w latach 2024 i 2025 zakończyły się niepowodzeniem. Przełom nastąpił dopiero podczas testu w lutym 2026 roku, który zakończył się sukcesem. Zgodnie z oficjalnymi planami pierwsze pociski mają osiągnąć gotowość bojową do końca 2026 roku, co oznacza, że obecne działania są kluczowym etapem w realizacji tego harmonogramu.

Portal Obronny - debata 08.09.2026

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RS-28 Sarmat, określany w kodzie NATO jako SS-X-30 Satan 2, to filar modernizacji rosyjskiego arsenału jądrowego. Jest to ciężki, międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo ciekłe, zaprojektowany jako następca starzejących się rakiet R-36M Wojewoda (NATO: SS-18 Satan). Jego imponujący zasięg, szacowany na nawet 18 tys. km, pozwala na uderzenie w cele na niemal dowolnym obszarze globu, w tym poprzez lot nad biegunem południowym, co komplikuje działanie systemów wczesnego ostrzegania.

Największym atutem Sarmata jest jednak jego zdolność do przenoszenia zróżnicowanego ładunku bojowego. Według oficjalnych rosyjskich danych, pocisk może być uzbrojony w 10 do 16 niezależnie naprowadzanych głowic jądrowych (MIRV), co pozwala na atakowanie wielu celów jednocześnie. Alternatywnie, Sarmat może przenosić do trzech hipersonicznych pojazdów szybujących (pocisków) Awangard. Dzięki zdolności do manewrowania w atmosferze z prędkością przekraczającą Mach 20, Awangard jest, według deklaracji Moskwy, praktycznie niemożliwy do przechwycenia przez obecne systemy obrony przeciwrakietowej. Wprowadzenie systemu Sarmat do służby stanowi więc znaczące wzmocnienie rosyjskiego potencjału odstraszania nuklearnego.