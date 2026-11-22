• Putin chce wygrać tę wojnę mrozem, bo po czterech i pół roku nie zdołał wygrać jej na froncie.

• W miastach prąd pojawia się teraz w przerywanych cyklach – jest dostępny od 3 do 5 godzin na dobę.

• Dobroczynność jest wartością moralną, której nie powinny obniżać poglądy polityczne.

Ciepło dla Kijowa. Niech im będzie ciepło, przynajmniej tyle

Celem jest zebranie 10 mln zł na generatory prądotwórcze i stacje ładowania dla szpitali, szkół, przedszkoli oraz budynków mieszkalnych. W krótkim, parudziesięciosekundowym wideo ta znana aktorka przekazała:

„Szanowni Państwo, Ukraina szykuje się do naprawdę ciężkiej zimy. W tamtym roku pomagaliśmy wszyscy, wysyłaliśmy dla nich pomoc, źródła ciepła. W tym roku akcja wprowadzona jest na nowo. Bardzo, bardzo, bardzo Państwa proszę o pomoc i o udział w tej akcji. Ciepło dla Kijowa. Niech im będzie ciepło, przynajmniej tyle”.

Aktorka jest tzw. twarzą akcji zorganizowanej przez: Fundację Stand with Ukraine, portal Sestry.eu, Fundację Demokracja, Fundację Otwarty Dialog oraz The Diplomatic Platform. Partnerami zbiórki są: Przedsiębiorcy Pomagają, Polski Czerwony Krzyż, United Nations Global Compact Network Poland, The Company, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Grupa Pomocowo-Ratunkowa Świt, Volt Polska oraz białoruskie siły demokratyczne.

Na stronie akcji „Ciepło dla Kijowa” napisano:

„Putin chce wygrać tę wojnę mrozem, bo po czterech i pół roku nie zdołał wygrać jej na froncie. Z bezwzględną premedytacją uderza w cywilów. Rosyjskie rakiety i drony polują na szkoły, przedszkola, szpitale i elektrociepłownie. Każdej nocy zamieniają ukraińskie miasta w strefy bezsennego chłodu, gdzie dzieci uczą się w schronach, a praca szpitalnych oddziałów zależy wyłącznie od awaryjnego zasilania. Na to nakłada się cyniczny szantaż i polityczna zdrada Donalda Trumpa, który handluje bezpieczeństwem sojuszników, blokuje wsparcie i przelicza ludzkie życie na baryłki diesla oraz polityczne deale.

Plan Kremla jest prosty: odciąć prąd, odciąć wodę, wykorzystać geopolityczną bezduszność i zmusić zamarzające rodziny do kapitulacji. Złamać Ukrainę, by przestraszyć i złamać całą Europę, z Polską na pierwszym miejscu. To dzieje się teraz, na naszych oczach. Po ostatnich rosyjskich uderzeniach w kluczowe obiekty energetyczne i mosty na Dnieprze w Kijowie stanęło metro, zgasło światło w całych dzielnicach, a w kranach spadło ciśnienie wody. Sytuacja jest krytyczna. Mer Witalij Kliczko powiedział wprost: „Dziś kwestią jest przetrwanie”. Zaapelował do mieszkańców, by wyjechali z miasta na zimę, jeśli tylko mają dokąd uciec. Większość nie ma dokąd pójść. W zimnych blokach zostają chorzy, starsi ludzie, samotne matki i dzieci…”.

„PUTIN CHCE SIĘ PRZEBRAĆ W MUNDUR STALINA!” Kowal: Groźna gra o drugą Jałtę i ostra reakcja Sejmu.

To nie jedyna akcja pomocowa dla ukraińskich cywilów, jest wiele

I im więcej, tym lepiej.

„Ta zima może kosztować życie. Pomóż, zanim nadejdą mrozy” – apeluje o uczestnictwo w zbiórce funduszy Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. „Zima w Ukrainie to broń w rękach Rosji. Systematyczne niszczenie sieci energetycznych, wodociągów i infrastruktury kolejowej zamienia mróz w narzędzie terroru. Bez prądu, wody i ciepła zagrożone jest zdrowie i życie milionów ludzi. Pomóżmy im przetrwać ten najtrudniejszy czas – wesprzyj pomoc zimową dla Ukrainy!”.

Bez ambasadorów o powszechnej rozpoznawalności celową zbiórkę systematycznie prowadzi kościelny Caritas Polska.

„Mróz nie wydaje żadnego dźwięku. Wchodzi do płuc po cichu, paraliżuje i powoli wyłącza życie w ruinach Charkowa, piwnicach Odessy, mieszkaniach Kijowa. Dzieci śpią w butach i kurtkach, lekcje odrabiają przy świecach – tak wygląda codzienność w zamarzającej Ukrainie”.

Na swojej stronie Caritas przedstawia konkretne dane wskazujące na potrzebę udzielenia pomocy ludności cywilnej Ukrainy, bez względu na to, gdzie ci cywile żyją. Chociaż w wielu przypadkach należałoby użyć określenia: „wegetują”. Caritas Polska słusznie wskazuje, że dla Moskwy zima nie jest li tylko porą roku. Obecnie, w kontekście wojny z Ukrainą, jest narzędziem do jej prowadzenia.

„To nie jest kryzys, który można przeczekać pod kocem. To katastrofalna siła trzech zjawisk: systematycznych ataków, ekstremalnego zimna i wyczerpanych zasobów. W miastach prąd pojawia się teraz w przerywanych cyklach – jest dostępny od 3 do 5 godzin na dobę, często tylko w nocy. Miliony ludzi egzystują w wychłodzonych mieszkaniach, gdzie temperatura oscyluje wokół zera. Żeby przetrwać do rana, muszą spać w zimowych kurtkach i butach”.

Caritas Polska przytacza takie dane opisujące obecny kryzys energetyczny na Ukrainie:

• ponad 50 proc. infrastruktury energetycznej jest zniszczone lub wyłączone z użytku (Według rządu Ukrainy i Banku Światowego 70 proc. – Portal Obronny),

• ponad 5,5 tys. mieszkań w Kijowie jest odciętych od prądu,

• temperatury w mieszkaniach zbliżają się do 0°C,

• 600 tys. mieszkańców Kijowa opuściło swoje mieszkania z powodu bombardowań, braku prądu i wody,

• 200 km dziennie pokonują mobilne zespoły pomocy w obwodzie czernihowskim, by dowieźć pomoc do odciętych miejscowości...

Caritas Polska apeluje o wsparcie dla funkcjonowania prowadzonych przez nią Punktów Niezłomności. To stacjonarne i mobilne centra przetrwania, w których można się ogrzać, zjeść ciepły posiłek, naładować telefon, by zadzwonić do bliskich. Każdego dnia wydawany jest w nich ponad tysiąc gorących posiłków i napojów (kawa, herbata), które pomagają się rozgrzać. To miejsca, w których ludność cywilna może otrzymać również pomoc rzeczową, która pomoże przetrwać mrozy w zimnych domach – śpiwory, koce, odzież termiczną. Funkcjonują one nie tylko w Kijowie, ale także w Charkowie, Odessie, Chersoniu, Biłożerce, Czernihowie, Słowiańsku, Sumach, Pawłogradzie, Kamieńsku, Czerkasach, Zaporożu, Nikopolu i Konotopie.

Kilka zdań komentarza

Przeczytałem komentarze w X pod apelem Krystyny Jandy. Trudno komentować ludzką podłość, opinie tych, którzy Bogu ducha winnych cywilów utożsamiają z kierownictwem państwowym i politycznym Ukrainy. Pewnie część z tych komentarzy wygenerowały ruskie boty. Czy jednak wszystkie?

Nie od parady do informacji o akcji „Ciepło dla Kijowa” dołożyłem info o działaniach Caritasu Polska. Wiem, pominąłem jeszcze co najmniej parędziesiąt tego rodzaju inicjatyw, których organizatorzy nie mają takiego przebicia do opinii publicznej jak wymienieni w tym tekście. Chwała im za to. W dzisiejszym świecie Jego słowa – „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu” – nadal zachowują pierwotną moc i znaczenie. Jednak bez promocji potrzeby udzielania pomocy potrzebującym zdaje się, że niewielu oczekujących by jej doznało. I na koniec: dobroczynność to wartość moralna, której nie powinny obniżać ani kształtować poglądy polityczne.