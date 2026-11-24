DORSZ wyjaśniło, że naruszenie nastąpiło podczas rosyjskiego ataku z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w zachodniej części Ukrainy. W odpowiedzi dowództwo uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej, a obiekt był nieprzerwanie obserwowany na całej trasie przelotu.

W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu - przekazało DORSZ w komunikacie zamieszonym na platformie X.

Dlaczego nie zestrzelono drona?

Kluczowym elementem komunikatu jest wyjaśnienie decyzji o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia. Po zmianie kursu obiektu na wschód oceniono, że zestrzelenie mogłoby stwarzać ryzyko szkód dla ludności cywilnej oraz skutków ubocznych.

Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód. Podkreślamy, że Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem - zaznaczono.

Dowództwo podkreśliło, że autoryzacja na zestrzelenie została wydana, jednak decyzja o jej wykorzystaniu zależała od bieżącej oceny sytuacji. To oznacza, że polski system obrony powietrznej był gotowy do reakcji, ale ostatecznie nie doszło do przechwycenia bezzałogowca.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonym z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 23, 2026

Wcześniejszy komunikat DORSZ wskazywał, że działania podjęte w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Siły i środki systemu obrony powietrznej pozostały w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Rosja testuje polskie granice?

Nie był to pierwszy w ostatnich dniach przypadek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w czasie rosyjskich ataków na Ukrainę. W nocy z 19 na 20 listopada również doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prokuratura Okręgowa w Lublinie 23 listopada poinformowała o odkryciu szczątków rosyjskich pocisków manewrujących typu Ch-101 w trzech lokalizacjach na terenie Polski: w Nowym Lipowcu (województwo lubelskie), a także w Rudniku i Mołodyczu (województwo podkarpackie). Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie znalezione pociski zostały wyprodukowane w IV kwartale bieżącego roku w rosyjskich zakładach w miejscowości Dubna.

W nocy z 23 na 24 listopada polska przestrzeń powietrzna najprawdopodobniej została naruszona z wykorzystaniem drona odrzutowego typu Gierań-5. Jest to bezzałogowiec z napędem turboodrzutowym, funkcjonalnie zbliżony do małego pocisku manewrującego. W odróżnieniu od wcześniejszych „Gierani” z silnikiem tłokowym jest znacznie szybszy, przez co daje obronie przeciwlotniczej mniej czasu na reakcję.

Dron napędzany jest silnikiem turboodrzutowym, wskazywanym jako chiński TELEFLY TF-TJ2000A, a start wspiera rakieta przyspieszająca na paliwo stałe. Osiąga prędkość około 450–600 km/h, a jego zasięg szacuje się na około 950–1000 km, przy czasie lotu blisko dwóch godzin. Masę startową ocenia się na około 800–850 kg, długość kadłuba na ponad 6 m, a rozpiętość skrzydeł na około 3–5,5 m. Dron może przenosić głowicę bojową o masie około 90 kg. Gierań-5 wykorzystuje nawigację satelitarną i inercyjną, a według dostępnych opisów również modemy 3G/4G oraz łączność sieciową typu mesh.