Polska delegacja z ministrem Marcinem Kierwińskim odbyła wizytę w Helsinkach, by zacieśnić współpracę z Finlandią w kluczowych obszarach.

Główne tematy rozmów to wzmocnienie ochrony granic UE i NATO, bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego oraz przeciwdziałanie presji migracyjnej i operacjom hybrydowym.

Polska czerpie z fińskiego modelu obrony cywilnej, a oba kraje omawiały wspólną agendę unijną, w tym reagowanie na kryzysy migracyjne i rolę Frontexu.

Minister Marcin Kierwiński wraz z wiceministrami Magdaleną Roguską i Maciejem Duszczykiem spotkali się z fińskimi odpowiednikami, aby omówić kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem. Polska i Finlandia, będąc strategicznie położonymi krajami na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO, dostrzegają analogiczne wyzwania, które wymagają skoordynowanych działań. Jak zaznaczono w komunikacie, oba państwa mierzą się z „presją migracyjną oraz operacjami hybrydowymi wymierzonymi w bezpieczeństwo granic i porządek wewnętrzny”.

Jednym z centralnych punktów dyskusji było bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego. Oba kraje uznają bezpośredni związek między stabilnością tego akwenu a ogólną stabilnością Europy. W związku z tym, planowane jest zacieśnienie współpracy między strażami granicznymi. Jej celem będzie efektywniejsza ochrona szlaków żeglugowych, infrastruktury krytycznej oraz monitorowanie zagrożeń w regionie. To szczególnie istotne w kontekście rosnących napięć i incydentów na Morzu Bałtyckim.

W obszarze lądowym, priorytetem jest dalsza koordynacja działań na granicach zewnętrznych UE i NATO. Służby polskie i fińskie będą wspólnie przeciwdziałać instrumentalizacji migracji, która stała się narzędziem w rękach niektórych państw, destabilizującym sytuację na granicach. Ponadto, rozmowy objęły zagadnienia związane z zagrożeniami ze strony dronów. Ważnym elementem współpracy jest również wymiana doświadczeń w zakresie skutecznej polityki powrotowej i readmisji migrantów, co ma na celu usprawnienie procesów zarządzania migracjami.

Fiński model obrony cywilnej inspiracją dla Polski

Finlandia od dawna jest postrzegana przez Polskę jako wzór w organizacji systemu ochrony ludności i kompleksowego przygotowania państwa na sytuacje kryzysowe. Unikalny model fiński, charakteryzujący się wieloletnią konsekwencją w rozbudowie infrastruktury krytycznej i ochronnej oraz powszechną edukacją obywateli, jest uznawany za jeden z najwyższych standardów bezpieczeństwa cywilnego w Europie. Wizyta w kraju o tak zaawansowanym systemie „obrony totalnej” służyła intensywnej wymianie najlepszych praktyk organizacyjnych i technicznych w zakresie ochrony ludności.

Polska znajduje się obecnie w kluczowym momencie budowania własnego, nowoczesnego systemu ochrony ludności. Planowane jest wejście w nowy etap z Programem OLiOC o wartości ponad 102 mld zł, który ma rozpocząć się w 2027 roku. Ta znacząca inwestycja ma na celu wzmocnienie zdolności państwa do reagowania na różnorodne zagrożenia, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy i inne zagrożenia nagłe. W trakcie spotkań w Helsinkach omówiono także kwestie związane z walką z dezinformacją, co jest kluczowe dla budowania odporności społecznej w obliczu współczesnych wyzwań informacyjnych.

Polska i Finlandia w agendzie europejskiej: Kryzys migracyjny i rola Frontexu

Znaczącą część rozmów poświęcono również tematom z agendy europejskiej, szczególnie tym, które będą omawiane na najbliższym posiedzeniu Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Brukseli. Oba kraje, mając doświadczenie w zarządzaniu zewnętrznymi granicami UE, mają zbieżne stanowiska w wielu kwestiach.

Polska wyraziła poparcie dla inicjatywy Przewodniczącej Komisji Europejskiej dotyczącej stworzenia Europejskiego Mechanizmu Awaryjnego. Jak podkreślono,

„Podobnie jak Finlandia, liczymy na to, że nowe przepisy pozwolą krajom unijnym na sprawne i elastyczne reagowanie na kryzysy migracyjne wywołane instrumentalizacją migracji, biorąc pod uwagę realne doświadczenia państw, które mierzą się z tym wyzwaniem na granicach”.

Dyskutowano także o propozycji zmian w mandacie Agencji Frontex. Dla strony polskiej szczególnie istotne jest wzmocnienie roli Agencji w powrotach migrantów oraz usprawnienie procedur w tym zakresie. Efektywna polityka powrotowa jest uznawana za jeden z fundamentów skutecznego zarządzania migracjami i zapobiegania niekontrolowanym przepływom na zewnętrznych granicach Unii.