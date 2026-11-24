Według przekazu rzecznika słowackiej armii Sztefana Zemanovicza dla agencji TASR, 18 listopada odbył się pierwszy operacyjny start alarmowy słowackich myśliwców F-16 Block 70. Maszyny, które zastąpiły posowieckie myśliwce MiG-29, dopiero 28 października osiągnęły gotowość operacyjną i weszły do systemu obrony powietrznej kraju i NATO.

Rzecznik słowackiego wojska wyjaśnił, że myśliwce pełniące dyżur szybkiego reagowania (QRA – ang. Quick Reaction Alert) prowadzą zadania patrolowe i pozostają w gotowości do interwencji na wypadek naruszenia przestrzeni powietrznej NATO. Podczas lotu 18 listopada maszyny uzupełniały paliwo w powietrzu z samolotu-cysterny nad terytorium Polski.

Powrót Słowacji do samodzielnej ochrony nieba

Misja nad Polską nastąpiła krótko po tym, jak 28 października Słowacja wznowiła samodzielną ochronę swojej przestrzeni powietrznej po ponad czteroletniej przerwie. Przez cały ten okres słowackie niebo zabezpieczały lotnictwa Polski, Czech oraz Węgier. Od 28 października nowe amerykańskie myśliwce F-16 Block 70 pełnią całodobowe dyżury w zintegrowanym systemie obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO.

Słowacja zawarła w 2018 roku umowę na zakup 14 myśliwcówLockheed MartinF-16 Block 70,aby zastąpićMiG-29.Zostały one wycofane w 2022 roku, a13z nichprzekazano następnie Ukrainie.Dwa pierwsze myśliwce F-16 Block 70 wylądowały w Słowacji dopiero 22 lipca 2024 roku, w bazie lotniczej Kuchyňa (Kuchyňa-Malacky) pod Bratysławą. Wcześniej były wykorzystywane do szkolenia personelu w USA.Ostatnią z 14 zamówionych maszyn odebrano w kwietniu 2026 roku, przy czymkilkaegzemplarzy pozostałow USA na potrzeby szkolenia słowackich pilotów.

We wrześniu 2026 roku rząd Roberta Ficy zatwierdził zgodę na dokupienie czterech kolejnych dwumiejscowych F-16 Block 70 za około 390 mln euro, co docelowo zwiększyłoby flotę do 18 samolotów i ułatwił jednoczesne prowadzenie dyżurów bojowych, szkolenia oraz misji zagranicznych. Jest to jednak kwestia związana zarówno z możliwościami finansowymi jak i potencjałem produkcyjnym tego typu maszyn.