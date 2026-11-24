Po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie premier Donald Tusk zapowiedział przegląd przepisów dotyczących dostępu do broni, a posłowie różnych ugrupowań zgadzają się na potrzebę ujednolicenia systemu i eliminacji luk.

Obecne polskie prawo dotyczące broni jest niespójne: łatwo jest uzyskać broń jako kolekcjoner (np. karabin AR-15, Glock) z jednorazowymi badaniami, podczas gdy dostęp do niej w celach samoobrony jest bardzo utrudniony.

Większość posłów proponuje wprowadzenie obowiązkowych, cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych dla wszystkich posiadaczy broni (w tym myśliwych, sportowców i kolekcjonerów) oraz zaostrzenie zasad przechowywania i dostosowanie przepisów do prawa unijnego.

Konfederacja, choć również dąży do uniemożliwienia dostępu do broni osobom nieodpowiedzialnym, postuluje zwiększenie "kultury posiadania broni" w społeczeństwie i rozważenie mniej rygorystycznych zasad dla odpowiedzialnych obywateli.

Polskie przepisy o broni i amunicji od dawna budzą kontrowersje ze względu na swoją niespójność i liczne luki. Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś, który sam aktywnie zajmuje się strzelectwem sportowym, podkreśla, że obecny system jest niezwykle zawiły i często sprzeczny.

"Mogę bardzo łatwo udowodnić tezę, że dostęp do broni w Polsce jest bardzo utrudniony, a równie łatwo tezę przeciwstawną, że jest bardzo prosty. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach przepisy są sprzeczne" – zauważył Kostuś w rozmowie z PAP.

Ta dychotomia wynika z faktu, że pozwolenie na broń można uzyskać w czterech różnych kategoriach: myślistwo, strzelectwo sportowe, cele kolekcjonerskie oraz ochrona osobista.

Tomasz Kostuś szczegółowo wyjaśnił tę sprzeczność na przykładzie popularnego pistoletu Glock 17 lub Glock 19 na amunicję 9 mm, używanego przez wiele służb policyjnych. Aby uzyskać pozwolenie na taką broń w celu ochrony osobistej, należy wykazać ponadprzeciętne zagrożenie, a szansa na jego otrzymanie wynosi zaledwie 1-2 proc. "Państwo jest tu bardzo rygorystyczne" – podkreślił poseł KO. Z drugiej strony, ten sam Glock na tę samą amunicję 9 mm jest znacznie łatwiej dostępny dla kolekcjonerów. Wystarczy zapisać się do klubu, wypełnić dokumenty, przejść badania, a w ciągu dwóch miesięcy można stać się jego posiadaczem. Co więcej, na podstawie pozwolenia kolekcjonerskiego można otrzymać promesy na zakup broni długiej, nawet do 30 sztuk broni oraz amunicji.

"Sprzeczność polega na tym, że tę sama broń można dostać szybko i łatwo, a zarazem bardzo trudno. A zależy tylko od tego, do jakiego celu jest kupowana" – tłumaczył Kostuś.

Inny segment stanowi broń sportowa. Jej posiadanie wymaga przynależności do klubu strzeleckiego i regularnego uczestnictwa w zawodach – co najmniej dwa razy w roku w każdym typie broni, na jaką ma się pozwolenie. Sam Tomasz Kostuś jest członkiem klubu strzelectwa sportowego i posiada kilka sztuk broni, w tym karabin AR-15, którym posługiwał się sprawca tragicznych wydarzeń w Krakowie. "90 procent tych, którzy są w klubach, jeżeli mają pozwolenie na broń długą, ma taką broń" – wyjaśnił poseł. Podkreślił jednak, że choć sportowcy przechodzą badania u psychiatry i psychologa, są one jednorazowe. Ta jednorazowość badań budzi niepokój, zwłaszcza w kontekście broni kolekcjonerskiej, gdzie – jak zaznacza Kostuś – kontrola jest jeszcze mniejsza.

"Dlatego mniej boję się strzelców sportowych, a w zasadzie się ich nie boję, natomiast obawiam się kolekcjonerów" – podsumował.

Cykliczne badania i uszczelnienie przepisów: Postulaty posłów opozycji

Wielu posłów jest zgodnych co do tego, że kluczową zmianą w polskim systemie dostępu do broni powinno być wprowadzenie cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych dla wszystkich grup posiadaczy broni. Poseł Tomasz Kostuś wskazuje, że takie badania mogłyby być przeprowadzane co 5 lat, wzorem Czech. Obecnie regularne badania są obowiązkowe jedynie dla osób posiadających broń do ochrony osobistej, podczas gdy myśliwi, kolekcjonerzy i sportowcy są z tego zwolnieni.

"Narażę się myśliwym, ale te przepisy powinny być takie same dla posiadaczy broni dla wszystkich celów" – podkreślił Kostuś, dążąc do ujednolicenia standardów bezpieczeństwa.

Oprócz regularnych badań, poseł KO postuluje również wprowadzenie zasady, że broń kolekcjonerska powinna być pozbawiona cech użytkowych lub nie można byłoby do niej kupić amunicji. To miałoby zapobiec wykorzystywaniu jej jako de facto broni bojowej. Istotne są także regularne kontrole przechowywania broni w domach, w tym sprawdzanie, czy szafa pancerna spełnia wymogi bezpieczeństwa i posiada tzw. certyfikat S1.

"Uważam, że należy obecne przepisy uszczelnić, a także dostosować do prawa unijnego w zakresie znakowania broni, jej klasyfikacji i obrotu międzynarodowego" – ocenił Kostuś, dodając, że w debacie na temat nowych przepisów o broni powinno uczestniczyć środowisko Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Lider partii Razem, Adrian Zandberg, również zwrócił uwagę na "dziurawe przepisy" dotyczące dostępu do broni.

"Wystarczy udawać, że jest się sportowcem, żeby obejść procedurę i nie przechodzić regularnych badań. To samo dotyczy kolekcjonerów broni czy myśliwych" – powiedział Zandberg w rozmowie z PAP.

Polityk uważa, że należy to "ukrócić i wprowadzić obowiązek regularnych, cyklicznych badań lekarskich dla wszystkich użytkowników broni". Krytykuje również rząd za opieszałość w tej kwestii, wskazując, że gotowy projekt ustawy czeka od roku "w zamrażarce marszałka Czarzastego, czy mówiąc precyzyjnie do zamrażarki komisyjnej". "Tchórzliwość rządu, który ustępuje przed lobby, powoduje, że tych przepisów wciąż nie ma" – dodał. Adrian Zandberg podważa także sens przechowywania w domach "arsenału karabinów", sugerując, że w krajach, gdzie strzelectwo sportowe jest popularne, broń często przechowywana jest na strzelnicach.

Konfederacja o kulturze posiadania broni i liberalizacji: "Za mało strzelców w Polsce"

Inne podejście do kwestii dostępu do broni prezentuje Konfederacja, której poseł Krzysztof Tuduj podkreśla, że kluczowe jest podniesienie kultury posiadania broni w Polsce.

"Uważamy, że broni i strzelców w Polsce jest za mało, natomiast droga to poprawy tej sytuacji powinna być ewolucyjna" – powiedział Tuduj PAP.

Polityk odniósł się również do "głosów hoplofobicznych" po wydarzeniach w Krakowie, twierdząc, że nie mają one uzasadnienia, a dramat wynikał raczej z niedokładnie przeprowadzonych badań psychologicznych sprawcy.

Krzysztof Tuduj, zasiadający w komisjach związanych z bezpieczeństwem, zauważył problem z jakością rekrutów do służb, którzy często nie posiadają umiejętności strzeleckich. Jego zdaniem, większy kontakt społeczeństwa z bronią przełożyłby się na lepsze przygotowanie służb.

"Gdyby ci interweniujący policjanci z Krakowa nie mieli bardzo dobrych umiejętności obsługi broni, mielibyśmy dużo większy dramat" – argumentował poseł Konfederacji.

Mimo że nie jest zwolennikiem radykalnej liberalizacji przepisów o broni, uważa, że broń do ochrony osobistej powinna być wydawana mniej rygorystycznie niż obecnie.

"Uważam, że trzeba iść taką drogą jak kraje skandynawskie czy Szwajcaria. Ktoś, kto jest zdrowy psychicznie i daje rękojmię właściwego używania broni, powinien móc ją posiadać" – ocenił Tuduj.

Dodał, że można również rozważyć wprowadzenie zasady, że im dłużej ktoś posiada pozwolenie i większe umiejętności, tym więcej rodzajów broni może używać. Konfederacja, podobnie jak inni legalni posiadacze broni, pragnie, aby "osoby niewłaściwe nigdy broni do ręki nie dostały".

W sytuacji zagrożenia należy stosować zasadę 4U: uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak

W obliczu zagrożenia należy zastosować tak zwaną zasadę 4U, czyli „uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak” - zalecają eksperci do spraw prewencji zagrożeń z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zasady tłumaczy kampania społeczna 4U zorganizowana przez Wydział Prewencji Zagrożeń Centrum Antyterrorystycznego ABW.

Pierwsze U to „uważaj”, co oznacza, że należy zwracać uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób w naszym otoczeniu i nie być obojętnym na potencjalne zagrożenia. Informacje o zagrożeniu należy przekazywać służbom, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

W sytuacji, w której usłyszymy wybuch lub strzały, przede wszystkim nie należy podchodzić do miejsca, z którego dochodzą. „Jeśli możesz, uciekaj” - wskazują służby zaangażowane w kampanię. Apelują, by nie wracać na miejsce zdarzenia i informować mijane osoby o zagrożeniu.

Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, to zaleceniem jest „ukryj się”. By to zrobić, należy zabarykadować pomieszczenie, wyciszyć telefon i odsunąć się od okien i drzwi.

Dopiero, jeśli nie jest możliwa ani ucieczka, ani ukrycie się, zaleceniem jest udaremnienie ataku. „Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami” - apelują autorzy kampanii.

Dostęp do broni w Polsce dzisiaj – fakty i statystyki

Na koniec 2025 roku w rękach Polaków znajdowało się już ponad milion (1 037 778) egzemplarzy broni palnej, a liczba ważnych pozwoleń przekroczyła 411 tysięcy. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z latami poprzednimi, jeszcze na koniec 2021 roku, przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, zarejestrowanych było niespełna 659 tys. sztuk broni. W samym 2025 roku wydano rekordowe 50,7 tys. nowych pozwoleń.

Najwięcej pozwoleń wydawanych jest w celach:

kolekcjonerskich (21 071 w 2025 r.),

sportowych (17 601 w 2025 r.),

ochrony osobistej (7 254 w 2025 r.).

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie posiadania broni palnej jest Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zgodnie z jej zapisami, posiadanie broni w Polsce nie jest prawem obywatelskim, a przywilejem, na który trzeba uzyskać pozwolenie administracyjne. Decyzje w tej sprawie wydaje komendant wojewódzki Policji (lub w przypadku żołnierzy zawodowych – komendant Żandarmerii Wojskowej) właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Aby w ogóle ubiegać się o pozwolenie, należy spełnić szereg podstawowych warunków:

Ukończone 21 lat

Stale miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz brak zaburzeń psychicznych i uzależnień, co potwierdzają badania lekarskie i psychologiczne.

Niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Przedstawienie ważnej przyczyny posiadania broni.