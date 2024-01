Pozwolenia na broń i ich rodzaje. Michał Kwiatkowski tłumaczy różnice

Spis treści

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

Pozwoleń na broń jest w zasadzie kilka, możemy wyróżnić takie jak:

pozwolenie do ochrony osobistej;

do ochrony osób i mienia;

do celów sportowych;

do celów kolekcjonerskich;

do celów pamiątkowych;

do rekonstrukcji historycznych;

Największą popularnością cieszy się pozwolenie do celów sportowych i do celów kolekcjonerskich.

Ile sztuk broni mogę mieć na pozwolenie?

Jak mówią instruktorzy Michał Kwiatkowski oraz Przemysław Roszkowski: „zrobienie dwóch pozwoleń na broń czyli kolekcjonerskiego i sportowego pozwala zakupić więcej sztuk broni. Ilość broni, którą będziemy mogli posiadać na początku po spełnieniu odpowiednich wymagań to około 10 szt. na pozwolenie – z zastrzeżeniem, że to komendanci wojewódzcy ustalają, ile sztuk broni wydają, różnie się to kształtuje”.

Można także rozszerzyć ilość sztuk broni, którą posiadamy maksymalnie do 50 szt., bo wtedy przechowujemy ją w szafach pancernych, natomiast powyżej 50 szt., trzeba mieć tzw. zbrojownie, czyli magazyn broni.

Czym jest pozwolenie ochrony osobistej?

Jak tłumaczą eksperci: „jest to pozwolenie, które jest wydawane w Polsce bardzo rzadko i trzeba wtedy spełnić rzeczywiście wiele więcej kryteriów i przedstawić dowody na to, że „jesteśmy cały czas napadani przez kogoś”.

Pozwolenie do ochrony osób i mienia, czym jest?

Pozwolenie do ochrony osób i mienia, jest wykorzystywane przez „podmioty koncesjonowane zazwyczaj agencje ochrony, które dostają broń obiektową i pracownicy na dopuszczenie do pracy z bronią mogą z niej korzystać podczas godzin pracy. Oczywiście po zdaniu odpowiedniego egzaminu i przeszkoleniu. Taka osoba jest wpisana na listę wykwalifikowanych pracowników ochrony” – tłumaczy Przemysław Roszkowski.

Czy posiadaną bronią możemy się obronić?

Bronią jaką posiadamy możemy się obronić – oczywiście muszą zaistnieć odpowiednie okoliczności. Natomiast potem, jak się już obroniliśmy tą bronią, to każda z tych spraw jest rozpatrywana osobno przez sądy. Jest traktowana jako nowa sprawa, nie ma precedensów – mówi Michał Kwiatkowski ze Strzelnicy TV

W kolejnym odcinku nasi prowadzący przedstawią jak zrobić powolnie na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich.