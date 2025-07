Litwa stawia na polskie uzbrojenie. Zakup PPZR GROM

Ministerstwo Obrony Litwy poinformowało, że w ramach modernizacji swoich sił zbrojnych zdecydowano się na zakup PPZR GROM produkowanych przez MESKO.

„Litwa nadal jest mocno zaangażowana w modernizację swoich sił zbrojnych, ze szczególnym naciskiem na obronę powietrzną. Nasze zapasy wojskowe zostały wzmocnione pociskami GROM na mocy kontraktu [przyp. red. o wartości] 28 mln euro podpisanego z polską firmą MESKO SA” - napisał litewski resort obrony na X.

Litwa z PPZR GROM

Litwa zainteresowała się polskimi zestawami GROM już w marcu 2014 roku, co zbiegło się z rosnącym napięciem w regionie po aneksji Krymu przez Rosję. W czerwcu 2014 roku agencja BNS poinformowała o kontrakcie na zakup pierwszej partii zestawów GROM o wartości około 10 milionów euro. Umowa została podpisana podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, a dostawy rozpoczęły się pod koniec 2014 roku. Zestawy w konfiguracji eksportowej Grom E3 miały wzmocnić zdolności litewskiej armii do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, zarówno załogowych, jak i bezzałogowych, uzupełniając inne systemy, takie jak amerykańskie Stingery i szwedzkie RBS-70. Program wyposażenia litewskich sił zbrojnych w GROM-y miał zostać zakończony do 2021 roku.

30 maja 2023 roku, podczas IV Polsko-Litewskiej Rady Ministrów Obrony w Warszawie, ogłoszono kolejny kontrakt na dostawę zestawów GROM o wartości ponad 20 milionów euro. Umowę podpisano między MESKO S.A. a Agencją Zasobów Obronnych Ministerstwa Obrony Litwy. Dostawy w ramach tej umowy zaplanowano na lata 2024–2025, z możliwością opcji dodatkowych. Celem zakupu było uzupełnienie zapasów pocisków zużytych podczas szkoleń oraz przekazanych Ukrainie w ramach pomocy wojskowej (w tym zestawy Stinger Dual Mount), a także wsparcie rozbudowy struktur litewskiego wojska. Litewski minister obrony Arvydas Anušauskas podkreślił wtedy znaczenie współpracy z Polską w zakresie zakupów uzbrojenia, a wicepremier Mariusz Błaszczak wskazał na dobrą relację sojuszniczą i potencjał polskiej zbrojeniówki.

25 lipca 2024 roku litewskie Ministerstwo Obrony poinformowało o planach wspólnego zakupu nowszych zestawów PPZR Piorun, które są głęboką modernizacją GROM-ów, we współpracy z Polską i dwoma innymi krajami europejskimi. Wniosek o częściowe dofinansowanie z unijnego programu EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act).

PPZR GROM

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM to system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, opracowany i produkowany przez polską spółkę MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej, przeznaczony do zwalczania nisko lecących celów, takich jak samoloty, śmigłowce czy drony. Wprowadzony do użytku w 1995 roku, opiera się na technologii inspirowanej radzieckimi zestawami Igła, ale został znacząco zmodernizowany przez polskich inżynierów, oferując większą skuteczność i niezawodność. System wykorzystuje pociski naprowadzane na podczerwień z głowicą samonaprowadzającą, umożliwiającą rażenie celów na odległość od 500 m do 5,5 km i na wysokości od 10 m do 3,5 km, z prędkością pocisku sięgającą 650 m/s. GROM charakteryzuje się wysoką mobilnością dzięki lekkiej konstrukcji (waga zestawu z pociskiem to około 18 kg), co pozwala pojedynczemu żołnierzowi na jego szybkie użycie w polu.

Zestaw jest wyposażony w zaawansowany system celowania, obejmujący czujniki termiczne i optyczne, które umożliwiają działanie w nocy, przy złej pogodzie czy w warunkach zakłóceń elektronicznych, takich jak flary czy systemy przeciwdziałania podczerwieni.

Jego mobilność, łatwość obsługi oraz stosunkowo niski koszt sprawiają, że jest atrakcyjnym rozwiązaniem, co potwierdziła jego skuteczność w wojnie rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku, gdzie zestrzelił 9 z 12 celów. GROM pozostaje kluczowym elementem polskiej i litewskiej obrony przeciwlotniczej, a jego rozwinięciem jest nowszy zestaw Piorun, oferujący lepsze parametry i technologie.