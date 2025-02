Gen. Dyński: Piorun to zestaw, który wykazał się wysoką skutecznością do zwalczania zagrożeń

"My używamy Pioruna zgodnie z jego walorami bojowymi, czyli bardzo niski pułap oddziaływania, praktycznie 30-40 metrów jako dolna granica oddziaływania aż do maksymalnego pułapu, który wynosi 3,5-4 tys. metrów i na pełnych odległościach zniszczenia do 6,5 tysiąca metrów. Piorun posiada charakterystyki bojowe, które są nieporównywalne do innych tego typu zestawów na świecie” - mówi w rozmowie z Portalem Obronnym Gen. Bryg. Kazimierz Dyński, szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej — zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

