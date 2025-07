Polska chce wybudować Orkę. Czy ma to sens?

Spis treści

Okręt podwodny to bardzo skomplikowana konstrukcja

Budowa okrętu podwodnego należy do najbardziej złożonych i wymagających przedsięwzięć w całym przemyśle stoczniowym i obronnym, obok takich konstrukcji jak lotniskowce. Wynika to z niezwykle specyficznych wymagań technicznych, bezpieczeństwa, systemów walki, technologii materiałowych i rozwiązań hydrodynamicznych, a przede wszystkim z konieczności zapewnienia pełnej szczelności i zdolności przebywania załogi w ekstremalnych warunkach przez wiele tygodni pod wodą. W tym wszystkim dochodzą przez to specjalistyczne techniki spawalnicze oraz materiałowe.

Polska, mimo silnych tradycji stoczniowych i dobrej bazy przemysłowej, nie posiada obecnie pełnego łańcucha kompetencji ani zaplecza technologicznego do samodzielnego zbudowania nowoczesnego okrętu podwodnego o napędzie AIP (Air Independent Propulsion). To wymagałoby nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale także wieloletnich inwestycji w know-how, kadry inżynierskie, specjalistyczne technologie spawalnicze, integrację uzbrojenia i systemów dowodzenia.

Okręt podwodny to de facto pływający kompleks zintegrowanych systemów walki, porównywalny z myśliwcem piątej generacji czy zaawansowanym satelitą, tylko że pracujący w środowisku podwodnym o skrajnych obciążeniach ciśnieniowych. Każdy jego element od kadłuba ciśnieniowego, przez systemy wentylacji, systemy ratunkowe, zbiorniki balastowe, peryskopy optoelektroniczne, aż po wyrzutnie torpedowe czy pionowe wyrzutnie rakiet wymaga zaawansowanego know-how. Dodatkowo integracja wszystkich tych elementów musi być absolutnie bezbłędna, bo margines błędu w przypadku awarii pod wodą praktycznie nie istnieje.

Takie kompetencje zdobywa się dekadami

W państwach, które dysponują zdolnością budowy okrętów podwodnych takich jak Niemcy, Szwecja, Francja, Hiszpania, Korea Południowa czy Japonia kompetencje te są budowane dekadami i opierają się na wielopokoleniowym rozwoju technologii, transferach wiedzy, silnym zapleczu badawczo-rozwojowym oraz praktycznym doświadczeniu z eksploatacji kolejnych generacji jednostek. Co więcej, nawet w takich krajach firmy stoczniowe specjalizujące się w okrętach podwodnych to wąsko profilowane koncerny, które zazwyczaj skupiają się wyłącznie na tym segmencie albo współpracują w ramach szerokich konsorcjów przemysłowych.

Dla Polski oznacza to, że ewentualna próba zbudowania takich kompetencji od zera byłaby przedsięwzięciem ekstremalnie kosztownym, czasochłonnym i obarczonym wysokim ryzykiem niepowodzenia. Dlatego nawet w przypadku współpracy z oferentem w programie Orka, który posiada tego typu kompetencje, byłoby to niezwykle trudne, aby móc zbudować tego typu jednostkę w polskich stoczniach, które dopiero odbudowują się po latach ciężkich czasów.

Co więcej, nie wystarczy sama stocznia, potrzebne są dostawy wyspecjalizowanych komponentów, takich jak systemy napędu AIP, ciche śruby lub pędniki pump-jet, systemy akustyczne, akumulatory wysokiej gęstości energetycznej czy unikalne stopy i technologie spawalnicze odporne na wielokrotne zmiany ciśnienia. Producent by je oczywiście dostarczył, ale integracja tych systemów byłaby skomplikowanym przedsięwzięciem wobec konstrukcji, przy której polskie stocznie i ich kadry nie mają większego doświadczenia i obycia. Stary postsowiecki ORP Orzeł czy tym bardziej okręty typu Kobben, są czymś zupełnie innym niż nowoczesne jednostki oferowane Polsce przez zagranicznych oferentów.

Należy zdobywać kompetencję powoli i sukcesywnie

Dlatego z punktu widzenia racjonalności budżetowej i strategicznej bardziej opłacalne i stosowane powszechnie jest podejście oparte na transferze technologii od doświadczonego partnera zagranicznego. W praktyce oznacza to zakup sprawdzonej platformy z możliwie dużym offsetem przemysłowym, dzięki któremu część kluczowych elementów może być produkowana lub integrowana w polskich stoczniach przy wsparciu producenta, a kadry inżynierskie zyskują wiedzę praktyczną.

Takie rozwiązanie pozwala stopniowo budować kompetencje w mniej ryzykowny sposób. Warto jednak pamiętać, że nawet kraje z długoletnią tradycją budowy okrętów podwodnych często kooperują ze sobą, przykładem są francusko-hiszpańskie, szwedzko-niemieckie czy koreańsko-niemieckie programy. Współpraca pozwala rozłożyć koszty B+R (Badania + Rozwój) i minimalizować ryzyko techniczne. Polska, dzięki takim rozwiązaniom, mogłaby docelowo osiągnąć zdolność do głębokiej modernizacji czy nawet budowy jednostek w oparciu o licencję i wspólny projekt jak zrobiła to np. Korea Południowa, ale pełna samodzielność przy budowie jest ciężka do osiągnięcia

Dodatkowym czynnikiem jest też kwestia opłacalności i czasu. Budowa jednej jednostki w krajach z rozwiniętymi zdolnościami produkcyjnymi i technologicznymi to blisko 6-7 lat. Polskim stoczniom budowa przyjmijmy ostatniej trzeciej jednostki z pewnością zajęłaby dłuższy okres czasu, a jednocześnie spowolniłoby inne programy dla Marynarki Wojennej, które będą realizowane w naszych zakładach stoczniowych.

Budowa okrętów podwodnych to także polityka, historia i... filozofia

Warto uzupełnić ten obraz o szerszy kontekst polityczny, historyczny i geostrategiczny, bo budowa okrętów podwodnych wcale nie jest tylko kwestią techniczną i przemysłową, lecz wynika także z filozofii prowadzenia działań morskich i całego spojrzenia państwa na rolę Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa. Polska, jako państwo o stosunkowo krótkiej linii brzegowej i ograniczonej strefie wyłącznej ekonomicznej, ma flotę o charakterze przede wszystkim defensywnym i przybrzeżnym, skupionym na ochronie własnych wód terytorialnych, osłonie transportu morskiego i reagowaniu w strefie Morza Bałtyckiego.

Filozofia działania na Bałtyku

Okręt podwodny w takim teatrze działań jak Bałtyk ma swoją niepodważalną wartość, zapewnia element odstraszania, skrytości i możliwość ataku z zaskoczenia, co jest kluczowe zwłaszcza w kontekście działań asymetrycznych i blokowania linii komunikacyjnych przeciwnika. Jednak trzeba sobie zadać pytanie o skalę ambicji.

To prowadzi do pytania o skalę ambicji. Kraje takie jak Francja czy Wielka Brytania utrzymują potężne programy okrętów podwodnych, w tym jednostki z napędem atomowym i zdolnością do przenoszenia pocisków balistycznych, ponieważ wpisuje się to w ich status mocarstw nuklearnych i globalne interesy, wymagające projekcji siły na oceanach. Polska nigdy nie była i raczej nie będzie graczem morskim na taką skalę, dlatego budowanie od razu takich zdolności (ponieważ de facto do tego się to sprowadza) do budowy okrętów podwodnych nie wynika wprost z naszego miejsca w geopolityce. Historia naszych sił podwodnych pokazuje, że od czasów przedwojennych, przez okręty typu Orzeł i późniejsze jednostki radzieckie, a następnie eksploatację przestarzałych Kobbenów, byliśmy raczej użytkownikiem importowanych technologii niż twórcą własnych rozwiązań.

i Autor: Dywizjon Okrętów Podwodnych/ Materiały prasowe

To nie brak ambicji, to rzeczywistość

Nie wynikało to z braku ambicji, ale z brutalnej kalkulacji, okręt podwodny to program, którego nie można uruchomić z dnia na dzień ani traktować jako jednorazowego zamówienia, bo jego cykl życia obejmuje projektowanie (w tym wypadku projekt jest, ale trzeba będzie się z nim zapoznać, na tyle ile pozwoli producent), budowę jednostki, testy morskie, szkolenie załóg, budowę infrastruktury serwisowej i dokowej, a potem przez 30–40 lat trzeba utrzymywać zdolność do modernizacji i wsparcia eksploatacyjnego. Każdy błąd, zwłaszcza w kadłubie ciśnieniowym, może oznaczać wielomiesięczne przestoje lub nawet wycofanie jednostki z linii. Na takie coś Marynarka Wojenna RP jak i polski przemysł stoczniowy, nie mogą sobie pozwolić.

To budowa własnych zdolności na przyszłość a przemysł nie ma podstaw nawet

Nie mniej istotny jest aspekt przemysłowy, bo aby myśleć o własnym okręcie podwodnym, trzeba patrzeć nie tylko na stocznię, ale na cały ekosystem dostawców i ośrodków badawczo-rozwojowych. Kluczowe są technologie metalurgiczne, Polska ma doświadczenie w budowie statków cywilnych i okrętów nawodnych, ale kadłuby ciśnieniowe wymagają precyzyjnych spawów i materiałów odpornych na wielokrotne zmiany obciążeń ciśnieniowych. Potrzebne są zaawansowane systemy sonarowe, zdolne wykrywać cele w trudnym środowisku akustycznym Bałtyku, gdzie odbicia od dna, warstw termokliny i hałas statków cywilnych znacznie komplikują wykrywanie.

Potrzebna jest też wiedza o akustyce okrętów, bo cisza jest podstawowym orężem okrętu podwodnego, każdy element generujący drgania musi być izolowany lub tłumiony. Polska nie prowadzi w tej chwili szeroko zakrojonych programów badawczych w tej dziedzinie, a technologie akustyczne są jednymi z najbardziej strzeżonych w przemyśle obronnym i ciężko sobie wyobrazić, aby producent się z nimi podzielił, a współpraca w tym zakresie przy budowie w Polsce jednostki mogłaby być ciężka.

Ekonomia mówi jasno

Dodatkowo trzeba pamiętać, że okręt podwodny to nie jest jedynie platforma to także system broni i środków rozpoznania. Współczesne jednostki mogą przenosić torpedy ciężkie, miny morskie, pociski manewrujące zdolne do ataku na cele lądowe i pływające, a niekiedy nawet drony podwodne i systemy specjalne.

Nie sposób pominąć również wymiaru kadrowego i organizacyjnego. Nawet najlepsza stocznia bez odpowiednio wyszkolonych inżynierów, konstruktorów, inspektorów jakości i specjalistów od prób morskich nie jest w stanie utrzymać zdolności do budowy tak złożonych jednostek. To wiedza rozproszona w głowach ludzi, którzy często przez dekady doskonalą swoje umiejętności na kolejnych projektach. W Polsce wiele z tych kompetencji zostało utraconych wraz z wygaszaniem dawnych programów morskich i redukcją floty po zimnej wojnie. Próba ich odbudowy wymagałaby wieloletniego planu, stabilnych zamówień i politycznej konsekwencji ponad zmieniającymi się rządami.

Na koniec warto spojrzeć na to przez pryzmat ekonomii i bilansu zysków do kosztów. Okręt podwodny, zwłaszcza nowoczesny, jest inwestycją rzędu setek milionów euro za jednostkę. Tymczasem budżet Marynarki Wojennej RP musi równolegle udźwignąć kosztowne programy nawodne, takie jak fregaty Miecznik, modernizacja niszczycieli min, okrętów rozpoznawczych, a także inwestycje w systemy brzegowe i cyberbezpieczeństwo. W tym kontekście każda złotówka wydana na samodzielne budowanie zdolności projektowych do okrętów podwodnych oznacza rezygnację z innych, często pilniejszych potrzeb obronnych. Polska, jako kraj średniej wielkości, musi więc ważyć, czy ambicja pełnej niezależności w tak niszowym, kosztownym i skomplikowanym segmencie ma sens strategiczny i gospodarczy.

Pragmatyczne podejście

Dlatego realistycznym i pragmatycznym podejściem jest współpraca partnerska z państwami, które posiadają rozwinięty przemysł okrętów podwodnych i są gotowe dzielić się technologiami w zamian za kontrakt i offset przemysłowy. Taki transfer wiedzy i udział w produkcji elementów kadłuba, systemów pokładowych czy przede wszystkim serwisu daje realne korzyści polskiemu przemysłowi, pozwalając mu włączyć się w globalny łańcuch dostaw.

Jednocześnie daje polskiej flocie dostęp do sprawdzonych platform o wysokiej wartości bojowej, bez takiego ryzyka w opóźnieniu jednostki. To podejście, oparte na stopniowym budowaniu kompetencji, zamiast ambitnej, lecz ryzykownej próby skoku technologicznego od zera, wydaje się najbardziej racjonalne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, jak i gospodarczego pragmatyzmu.