Strzelectwo sportowe pod presją. Stanowisko prezesa PZSS po tragedii w Krakowie

Głos środowiska w obliczu dezinformacji

Tragedia, która rozegrała się w Krakowie, wstrząsnęła całą Polską, w tym liczącym ponad 116 tysięcy osób środowiskiem strzelectwa sportowego. W oficjalnym komunikacie Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Tomasz Kwiecień, wyraził głęboki smutek z powodu ofiar, jednocześnie stanowczo reagując na falę medialnych doniesień, które jego zdaniem wprowadzają chaos informacyjny. – Tragiczne wydarzenia w Krakowie wstrząsnęły opinią publiczną i nie pozostawiły nikogo obojętnym wobec tragedii ofiar i cierpienia ich rodzin oraz bliskich. Z powodów oczywistych wstrząsnęły także naszym środowiskiem – czytamy.

Prezes PZSS zwraca uwagę na pojawiające się w przestrzeni publicznej „nieprawdziwe i zmanipulowane doniesienia” oraz „emocjonalne komentarze”, które łączą czyn przestępcy ze sportem strzeleckim. – Emocjonalne komentarze, chwytliwe tytuły i skróty myślowe łączące strzelectwo sportowe z czynem zamachowca dokonanym w przestrzeni publicznej prowadzą do stygmatyzacji całej dyscypliny sportowej i całego środowiska strzeleckiego – podkreśla.

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Dlatego w tej szczególnej chwili zwracamy się do wszystkich z prośbą o roztropność, rozwagę i odpowiedzialność za słowo. Nie akceptujemy i stanowczo sprzeciwiamy się powielaniu nieprawdziwych informacji, mowie nienawiści oraz wywoływaniu skrajnych emocji w celu polaryzacji opinii publicznej. Dezinformacja rozprzestrzenia się błyskawicznie wpływając na poczucie bezpieczeństwa obywateli i osłabiając zaufanie do instytucji publicznych - mówi prezes Kwiecień.

Ściśle regulowana dyscyplina

Tomasz Kwiecień przypomina, że strzelectwo sportowe w Polsce nie jest działalnością niekontrolowaną. Funkcjonuje w ramach precyzyjnie określonego porządku prawnego, opartego nie tylko na Ustawie o sporcie, ale również na restrykcyjnej Ustawie o broni i amunicji. W kraju działa 506 klubów sportowych, a każdy z nich, podobnie jak indywidualni strzelcy, musi przestrzegać obowiązujących przepisów, statutów i regulaminów.

Prezes Związku zaznaczył przy tym, że według posiadanej przez PZSS wiedzy, Klub Sportowy „Świt” Starachowice, z którym łączono sprawcę, przestrzegał wszystkich wymaganych prawem procedur i zasad.