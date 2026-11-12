Strukturalny problem niemieckiej armii. Molestowanie seksualne w Bundeswehrze jest znacznie powszechniejsze, niż sądzono

Opublikowany w listopadzie 2026 roku raport Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry (ZMSBw) pokazuje niepokojące warunki służby w niemieckiej armii. Badanie, w którym przeanalizowano ponad 8100 ankiet, pokazuje, że przestępstwa na tle seksualnym są znacznie bardziej powszechne, niż sugerowały to dotychczasowe oficjalne dane.

Kluczowe wnioski z raportu są zatrważające. Aż 72% kobiet i 31% mężczyzn pełniących służbę przyznało, że doświadczyło werbalnego molestowania seksualnego co najmniej raz w trakcie całej swojej kariery wojskowej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem molestowania słownego doświadczyło 38% kobiet i 16% mężczyzn. W tym samym okresie przemocy fizycznej na tle seksualnym doznało 9% kobiet i 3% mężczyzn, a przemocy seksualnej (w tym gwałtu) – 2% żołnierzy obu płci. Szczególnie alarmujący jest fakt, że rzeczywista liczba incydentów jest od trzech do sześciu razy wyższa niż liczba oficjalnie zgłaszanych przypadków, co oznacza, że ogromna większość ofiar nigdy nie decyduje się na formalne zgłoszenie krzywdy.

Kto jest najbardziej narażony?

Badanie jasno wskazuje, że ofiarami nadużyć padają przede wszystkim określone grupy. Szczególnie narażone są młodsze kobiety na niższych stanowiskach oraz żołnierze nieheteroseksualni. Sprawcami, jak wynika z raportu, są niemal wyłącznie mężczyźni (co najmniej 96% przypadków). Analiza wykazała również, że do incydentów częściej dochodzi w jednostkach Marynarki Wojennej, co może być związane ze specyfiką służby na ograniczonej przestrzeni statków i okrętów.

Reakcja ministra obrony: Plan działania i "polityka zerowej tolerancji"

Minister obrony Boris Pistorius, komentując wyniki badania, określił je jako "nieprzyjemne prawdy", ale podkreślił konieczność zmierzenia się z rzeczywistością. "W Bundeswehrze obowiązuje zerowa tolerancja dla nadużyć o charakterze seksualnym. To nie podlega negocjacjom" – oświadczył polityk. Pistorius podkreślił, że poszanowanie godności ludzkiej jest fundamentem, od którego zależy również gotowość operacyjna armii. "Jak towarzysz broni może polegać na kimś, kto nie szanuje go nawet w czasie pokoju?" – pytał retorycznie minister.

W odpowiedzi na kryzys, resort obrony przedstawił 34-punktowy plan działania, mający na celu systemową walkę z problemem.

Kluczowe elementy planu naprawczego

Plan opiera się na trzech filarach: ochronie i wsparciu dla ofiar, prewencji oraz skuteczniejszym prowadzeniu dochodzeń i nakładaniu sankcji. Najważniejsze zapowiedziane środki to:

Utworzenie nowego, niezależnego centrum doradczego HELP , które ma działać poza hierarchią wojskową i zapewniać ofiarom poufne wsparcie przez całą dobę.

, które ma działać poza hierarchią wojskową i zapewniać ofiarom poufne wsparcie przez całą dobę. Zwiększenie odpowiedzialności przełożonych , których postawa wobec przypadków molestowania stanie się stałym kryterium oceny. Brak reakcji na nieprawidłowości ma blokować dalszą karierę.

, których postawa wobec przypadków molestowania stanie się stałym kryterium oceny. Brak reakcji na nieprawidłowości ma blokować dalszą karierę. Wzmocnienie programów profilaktycznych i szkoleń dla żołnierzy na wszystkich szczeblach kariery, począwszy od pierwszych dni w wojsku.

i szkoleń dla żołnierzy na wszystkich szczeblach kariery, począwszy od pierwszych dni w wojsku. Profesjonalizacja postępowań dyscyplinarnych poprzez utworzenie wyspecjalizowanej grupy śledczej złożonej z wojskowych prawników.

Głosy krytyki i problem zaufania

Mimo zdecydowanej reakcji ministerstwa, pojawiają się głosy, że zaproponowane rozwiązania mogą być niewystarczające. Politycy opozycji wskazują na kluczowy problem – brak zaufania do wewnętrznych procedur Bundeswehry.

Wielu komentatorów domaga się utworzenia całkowicie zewnętrznego, niezależnego organu, do którego ofiary mogłyby zgłaszać przypadki molestowania, omijając wojskową hierarchię. Takie rozwiązanie, z powodzeniem stosowane w armiach skandynawskich, mogłoby zapewnić ofiarom większe poczucie bezpieczeństwa i realnie odstraszać sprawców.

Dlaczego ofiary milczą? Strukturalne przyczyny problemu

Badanie ZMSBw potwierdziło to, o czym eksperci mówili od lat. Głównym powodem niezgłaszania nadużyć nie jest strach przed bezpośrednimi represjami, ale niechęć do zwracania na siebie uwagi w hermetycznym środowisku wojskowym. Ofiary obawiają się ostracyzmu, bycia postrzeganym jako "donosiciel" kalający własne gniazdo i problemów w dalszej karierze. Wiele osób nie zna również procedur zgłaszania lub po prostu nie wierzy w ich skuteczność. Specjaliści wojskowi wskazują, że jest to problem strukturalny, wynikający z dominującej w armii męskiej kultury.

Konkretne przypadki i przyszłość Bundeswehry

Statystyki z raportu znajdują swoje odzwierciedlenie w konkretnych sprawach karnych. Media donosiły m.in. o prawomocnym wyroku za gwałt w bazie w Afganistanie czy o skazaniu podoficera za napaść seksualną na śpiącej żołnierce na pokładzie fregaty. Incydenty w koszarach w Zweibrücken ujawniły szerokie spektrum patologii od seksistowskich uwag, przez poniżające rytuały, po insynuacje ekstremistyczne.

Przedstawiony raport i plan działania to dopiero początek długiej drogi do uzdrowienia sytuacji w Bundeswehrze. Skuteczność wdrożonych środków będzie regularnie oceniana, a badanie "ciemnej liczby" ma być powtarzane w przyszłości. Od powodzenia tych działań zależy nie tylko reputacja niemieckiej armii, ale także jej zdolność do rekrutacji, zwłaszcza w kontekście planów zwiększenia liczby żołnierzy i odsetka kobiet w jej szeregach.