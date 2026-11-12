Nowe karetki dla Wojska Polskiego. Ile pojazdów i za jaką kwotę trafi do żołnierzy?

Wojsko Polskie znacząco wzmacnia swoje zaplecze medyczne, pozyskując flotę nowoczesnych karetek.

Podpisano kontrakt na 40 specjalistycznych ambulansów 4x4 za 82,5 mln zł, które trafią do armii do 2029 roku.

Dlaczego te pojazdy są ważne dla bezpieczeństwa żołnierzy i czy liczba karetek może zostać podwojona?

Procedura przetargowa, ogłoszona na początku bieżącego roku, została pomyślnie zakończona w październiku. W wyniku tego postępowania wybrano ofertę przedstawioną przez konsorcjum składające się z firm Auto-Form Distribution oraz Ratownik-Ambulanse. Podpisana umowa ramowa, opiewająca na sumę około 82,5 miliona złotych, jest istotnym krokiem w modernizacji zaplecza medycznego polskiej armii. Przewiduje ona dostarczenie 40 specjalistycznych karetek jednonoszowych w ciągu najbliższych lat, z terminem realizacji w latach 2026-2029. Jest to inwestycja, która ma zapewnić żołnierzom dostęp do nowoczesnego i niezawodnego transportu medycznego, zwiększając ich bezpieczeństwo i efektywność działań.

Szczegóły i specyfikacja nowych wojskowych ambulansów

Zgodnie z postanowieniami kontraktu, istnieje również możliwość rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 40 pojazdów, co w przyszłości mogłoby podwoić liczbę pozyskanych karetek. W specyfikacji przetargowej, którą opracował Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, zawarto szczegółowe wymogi techniczne, mające na celu zapewnienie maksymalnej funkcjonalności i niezawodności pojazdów w warunkach wojskowych.

Kluczowe z nich to między innymi konieczność wyposażenia karetek w napęd na cztery koła (4x4), co jest niezwykle istotne w trudnych warunkach terenowych, często spotykanych podczas operacji wojskowych i misji. Ponadto, wymagano mocnego silnika. Kolejnym istotnym wymogiem był wysoki prześwit, umożliwiający bezpieczne pokonywanie przeszkód, nierówności terenu oraz jazdę po drogach o niestandardowej nawierzchni.

Rola Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie pełni istotną rolę w zapewnianiu wsparcia medycznego dla Wojska Polskiego. Jest to jednostka odpowiedzialna za szereg zadań, w tym za dostarczanie niezbędnego sprzętu medycznego, wyrobów medycznych oraz leków dla sił zbrojnych. Jego działalność jest fundamentalna dla utrzymania gotowości bojowej i zdrowia żołnierzy, ponieważ to właśnie ten ośrodek dba o to, by jednostki wojskowe miały dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne do udzielania pomocy medycznej w każdych warunkach, od rutynowych badań po nagłe interwencje. Zakup karetek jest zatem bezpośrednim wypełnieniem jego statutowych zadań.

Poza zaopatrzeniem medycznym, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie aktywnie angażuje się również w specjalistyczne szkolenia. Jednostka ta zajmuje się między innymi szkoleniem psów wojskowych oraz jednostek K9, które odgrywają nieocenioną rolę w wielu misjach, od poszukiwawczo-ratowniczych po patrolowe i wykrywanie materiałów niebezpiecznych. Realizuje ona między innymi Kurs Szkolenia Przewodników i Tresury Psów, przygotowując specjalistów do pracy z tymi zwierzętami. Dodatkowo, ośrodek prowadzi szkolenia dla wojskowych weterynarzy, zapewniając im aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne do opieki nad zwierzętami służbowymi, co podkreśla kompleksowe podejście do wsparcia wojskowego w szerokim zakresie i dbałość o wszystkie aspekty operacyjne.