Nowe karetki dla Wojska Polskiego. Ile pojazdów i za jaką kwotę trafi do żołnierzy?

- Wojsko Polskie znacząco wzmacnia swoje zaplecze medyczne, pozyskując flotę nowoczesnych karetek.
- Podpisano kontrakt na 40 specjalistycznych ambulansów 4x4 za 82,5 mln zł, które trafią do armii do 2029 roku.
- Dlaczego te pojazdy są ważne dla bezpieczeństwa żołnierzy i czy liczba karetek może zostać podwojona?
Procedura przetargowa, ogłoszona na początku bieżącego roku, została pomyślnie zakończona w październiku. W wyniku tego postępowania wybrano ofertę przedstawioną przez konsorcjum składające się z firm Auto-Form Distribution oraz Ratownik-Ambulanse. Podpisana umowa ramowa, opiewająca na sumę około 82,5 miliona złotych, jest istotnym krokiem w modernizacji zaplecza medycznego polskiej armii. Przewiduje ona dostarczenie 40 specjalistycznych karetek jednonoszowych w ciągu najbliższych lat, z terminem realizacji w latach 2026-2029. Jest to inwestycja, która ma zapewnić żołnierzom dostęp do nowoczesnego i niezawodnego transportu medycznego, zwiększając ich bezpieczeństwo i efektywność działań.
Szczegóły i specyfikacja nowych wojskowych ambulansów
Zgodnie z postanowieniami kontraktu, istnieje również możliwość rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 40 pojazdów, co w przyszłości mogłoby podwoić liczbę pozyskanych karetek. W specyfikacji przetargowej, którą opracował Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, zawarto szczegółowe wymogi techniczne, mające na celu zapewnienie maksymalnej funkcjonalności i niezawodności pojazdów w warunkach wojskowych.
Kluczowe z nich to między innymi konieczność wyposażenia karetek w napęd na cztery koła (4x4), co jest niezwykle istotne w trudnych warunkach terenowych, często spotykanych podczas operacji wojskowych i misji. Ponadto, wymagano mocnego silnika. Kolejnym istotnym wymogiem był wysoki prześwit, umożliwiający bezpieczne pokonywanie przeszkód, nierówności terenu oraz jazdę po drogach o niestandardowej nawierzchni.
Rola Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie pełni istotną rolę w zapewnianiu wsparcia medycznego dla Wojska Polskiego. Jest to jednostka odpowiedzialna za szereg zadań, w tym za dostarczanie niezbędnego sprzętu medycznego, wyrobów medycznych oraz leków dla sił zbrojnych. Jego działalność jest fundamentalna dla utrzymania gotowości bojowej i zdrowia żołnierzy, ponieważ to właśnie ten ośrodek dba o to, by jednostki wojskowe miały dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne do udzielania pomocy medycznej w każdych warunkach, od rutynowych badań po nagłe interwencje. Zakup karetek jest zatem bezpośrednim wypełnieniem jego statutowych zadań.
Poza zaopatrzeniem medycznym, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie aktywnie angażuje się również w specjalistyczne szkolenia. Jednostka ta zajmuje się między innymi szkoleniem psów wojskowych oraz jednostek K9, które odgrywają nieocenioną rolę w wielu misjach, od poszukiwawczo-ratowniczych po patrolowe i wykrywanie materiałów niebezpiecznych. Realizuje ona między innymi Kurs Szkolenia Przewodników i Tresury Psów, przygotowując specjalistów do pracy z tymi zwierzętami. Dodatkowo, ośrodek prowadzi szkolenia dla wojskowych weterynarzy, zapewniając im aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne do opieki nad zwierzętami służbowymi, co podkreśla kompleksowe podejście do wsparcia wojskowego w szerokim zakresie i dbałość o wszystkie aspekty operacyjne.