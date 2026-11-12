Od dronów po cyberobronę. Bezpieczeństwo jednym z głównych tematów BIELIK SUMMIT 2026

To jedne z kluczowych pytań, które pojawią się podczas konferencji BIELIK SUMMIT 2026, zaplanowanej na 26 listopada w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W agendzie znajdą się rozmowy o wykorzystaniu AI w obronności, cyberbezpieczeństwie, suwerenności technologicznej, infrastrukturze oraz odpowiedzialnym rozwoju sztucznej inteligencji.

Bezpieczeństwo i obronność w agendzie BIELIK SUMMIT 2026

W tej części programu spotkają się osoby, które patrzą na rozwój AI z bardzo różnych perspektyw: administracji publicznej, wojska, nauki i biznesu technologicznego. To właśnie ich doświadczenia i różne punkty widzenia złożą się na jedną z najmocniejszych debat o bezpieczeństwie podczas tegorocznego BIELIK SUMMIT.

Wątek odpowiedzialnego rozwoju AI podejmie Pamela Krzypkowska, Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, w keynote „Innowacje i bezpieczeństwo. O przyszłości AI w Polsce”. W centrum znajdą się polskie modele AI oraz pytanie o to, jak rozwijać technologię odpowiedzialnie, nie hamując przy tym innowacji.

W programie miejsce będzie miała także rozmowa „Dane, drony, decyzje. Jak AI zmienia obronność” z udziałem Sebastiana Kondrackiego, Prezesa Fundacji SpeakLeash, która rozwija model Bielik.AI i płk. Piotra Turka, Szefa Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dyskusja będzie dotyczyć praktycznych zastosowań AI w obronności, od analizy dużych zbiorów danych i wsparcia procesów decyzyjnych po rozwiązania wykorzystywane w nowoczesnych systemach bezpieczeństwa. Ważnym wątkiem będzie także rola sztucznej inteligencji w zwiększaniu szybkości reakcji, lepszym wykorzystaniu informacji oraz budowaniu przewagi technologicznej w obszarze obronności.

Nie zabraknie również szerszej debaty o granicach rozwoju sztucznej inteligencji. Panel „Hamulec czy gaz? Spór o bezpieczeństwo AI” połączy perspektywy świata technologii, nauki i kultury. Panel poprowadzi Remigiusz Kinas, współtwórca Bielik.AI. Wśród jego uczestników znajdą się Psyho, który jako jedyny człowiek pokonał sztuczną inteligencję w konkursie AtCoder World Tour Finals 2025, Bartosz Naskręcki, matematyk zajmujący się geometrią algebraiczną, teorią liczb i zastosowaniami sztucznej inteligencji w badaniach matematycznych, Tomasz Bagiński nominowany do Oscara reżyser „Katedry” i producent wykonawczy „Wiedźmina” Netflixa i Piotr Sankowski dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się algorytmiką i analizą danych.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie spór o tempo rozwoju AI: jedni chcą wcisnąć hamulec, zanim technologia wymknie się spod kontroli, inni przekonują, że każdy miesiąc zwłoki oznacza oddawanie pola tym, którzy hamować nie zamierzają. W centrum debaty znajdzie się więc pytanie, czy regulacje przede wszystkim chronią, czy mogą również ograniczać rozwój i konkurencyjność technologii.

W agendzie znalazła się także dyskusja „AI w cyberbezpieczeństwie: czy polskie modele mogą stać się elementem cyberobrony państwa”. To temat, który bezpośrednio łączy rozwój krajowych technologii z bezpieczeństwem infrastruktury, kontrolą nad danymi i ograniczaniem zależności od zagranicznych dostawców. Dopełnieniem tej części programu będzie panel „Dogonić Amerykę. Czy Europa ma wystarczająco dużo mocy, by konkurować w AI?”, poświęcony mocy obliczeniowej, infrastrukturze i technologicznej niezależności Europy.

Na BIELIK SUMMIT bezpieczeństwo AI nie będzie osobnym dodatkiem do programu, ale jednym z jego najmocniejszych wątków. Obrona, cyberbezpieczeństwo, krajowe modele, infrastruktura i regulacje spotkają się tu w jednej dyskusji o tym, jak Polska powinna budować własne kompetencje i odporność w erze sztucznej inteligencji.

BIELIK SUMMIT 2026: AI z perspektywy państwa, biznesu i technologii

BIELIK SUMMIT odbędzie się 26 listopada 2026 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, sektora obronnego, biznesu i branży technologicznej oraz twórców i praktyków sztucznej inteligencji.

W programie premiery nowych modeli, wręczenie nagród BIELIK AWARDS, 50 wystąpień obejmujących wiele równoległych obszarów tematycznych, od bezpieczeństwa i cyberobrony, przez zastosowania AI w biznesie, po rozwój modeli, infrastruktury i nowych technologii.

Goście specjalni i ponad 100 prelegentów

Wśród zapowiedzianych gości i prelegentów znajdą się m.in. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, Pamela Krzypkowska, płk Piotr Turek, prof. Andrzej Dragan, dr Maciej Kawecki, Piotr Sankowski, Dariusz Piotrowski, Magdalena Gajownik, Marek Magryś, Magdalena Dziewguć, Piotr Mieczkowski, Artur Kurasiński, Tomasz Bagiński i Psyho.

Na scenach wystąpi również zespół Bielik.AI, m.in. Sebastian Kondracki, Sonia Staniek, Krzysztof Ociepa, Krzysztof Wróbel, Adrian Gwoździej i Remigiusz Kinas.