23 listopada w Pentagonie doszło do wydarzenia, na które polski sektor obronny czekał od blisko dwóch dekad. Sekretarz stanu w MON, Cezary Tomczyk, oraz amerykański podsekretarz obrony ds. badań i inżynierii, Emil Michael, złożyli podpisy pod Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie projektów badawczo-rozwojowych, testowych i ewaluacyjnych w dziedzinie obronności (Umowa o obronnych badaniach RDT&E).

Jak podkreślił wiceminister Tomczyk, była to „długa droga, ale taka, która otwiera wiele nowych drzwi dla polsko-amerykańskiej współpracy obronnej”. Umowa ta jest postrzegana bardzo istotnie, ponieważ przenosi strategiczne partnerstwo obu państw na zupełnie nowy, technologiczny poziom.

Departament Obrony USA zakomunikował, że porozumienie ma na celu „przekształcanie badań i rozwoju w zweryfikowane zdolności wojskowe, aby wspólnie wspierać żołnierzy USA i Polski”. Amerykańscy naukowcy i inżynierowie zadeklarowali, że z niecierpliwością oczekują na wspólne odkrycia w dążeniu do „wspólnych celów bezpieczeństwa narodowego”.

Wtórował im wiceminister Cezary Tomczyk, który na platformie X napisał: „Ta umowa dotyczy przyszłości: nowych technologii, wspólnych innowacji i silniejszych zdolności obronnych. [...] Najlepsze dopiero nadejdzie!”.

Under Secretary Emil Michael (@USWREMichael) and Mr. Cezary Tomczyk, Poland’s Secretary of State at the Ministry of National Defence, signed the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Poland for Defense Research, Development, Test, and Evaluation Projects (Defense RDT&E Agreement). With the @USArmy leading this effort, @DeptofWar leadership finalized the agreement with Poland after 17 years. The agreement establishes a framework for the U.S. Department of War and Poland’s Ministry of National Defence to collaborate on turning research and development into validated military capabilities to jointly support U.S. and Polish warfighters. The Department of War’s scientists, researchers, and engineers look forward to continued discovery and development with their Polish counterparts in pursuit of shared national-security objectives.— Department of War CTO (@DoWCTO) November 23, 2026

Czym jest umowa RDT&E i dlaczego jest tak ważna?

Skrót RDT&E (Research, Development, Test, and Evaluation) oznacza proces badawczo-rozwojowy, testowy i ewaluacyjny. Umowy tego typu stanowią w amerykańskim systemie najwyższy poziom zaufania, ponieważ dotyczą wymiany danych technicznych, dostępu do laboratoriów i praw własności intelektualnej – obszarów, które Pentagon chroni najmocniej. Do tej pory współpraca opierała się głównie na zakupie gotowych, sprawdzonych systemów uzbrojenia, takich jak myśliwce F-35, czołgi Abrams czy systemy Patriot i HIMARS.

Podpisane porozumienie fundamentalnie zmienia tę dynamikę. Ustanawia ono formalne ramy prawne i organizacyjne, które umożliwiają inicjowanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczych nad nowymi technologiami wojskowymi, wspólne testowanie i certyfikowanie opracowanych rozwiązań, a także uczestnictwo polskich naukowców i inżynierów w pracach prowadzonych przez czołowe amerykańskie laboratoria, takie jak Army Research Laboratory czy Air Force Research Laboratory. W praktyce oznacza to przejście z roli klienta do roli partnera w tworzeniu przyszłych zdolności obronnych.