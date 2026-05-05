Zjednoczone Emiraty Arabskie dokonały największego w historii eksportowego zamówienia na samoloty C-390 Millennium.

Kontrakt z brazylijskim Embraerem obejmuje 10 maszyn z opcją na kolejne 10, co jest pierwszym wyborem tego typu samolotu na Bliskim Wschodzie.

Maszyny mają zwiększyć zdolności transportowe i operacyjne Sił Powietrznych ZEA, w tym w misjach humanitarnych.

Pierwszy wybór C-390 na Bliskim Wschodzie

Umowa została zawarta pomiędzy Radą Wsparcia Obrony Tawazun Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Tawazun Council for Defence Enablement) a brazylijskim koncernem Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica). To pierwsza decyzja o wyborze C-390 Millennium w regionie Bliskiego Wschodu, co stanowi istotny krok w ekspansji tego samolotu na rynkach międzynarodowych.

Dokument podpisali sekretarz generalny Tawazun Council, dr Nasser Humaid Al Nuaimi, oraz prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security Bosco da Costa Jr. W ceremonii uczestniczyli również wiceprezydent i wicepremier ZEA szejk Mansour bin Zayed Al Nahyan oraz prezes Embraer Francisco Gomes Neto.

Zakup ma na celu zwiększenie zdolności operacyjnego transportu powietrznego Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej ZEA. Wyboru dokonano po szeroko zakrojonym procesie analizy i oceny, obejmującym także testy w warunkach operacyjnych Emiratów.

Według strony emirackiej, C-390 Millennium najlepiej spełnił wymagania operacyjne przy jednoczesnej optymalizacji efektywności działania i kosztów cyklu życia. Nowe maszyny będą wykorzystywane do realizacji szerokiego spektrum zadań, w tym:

transportu ładunków i żołnierzy,

operacji zrzutu powietrznego,

misji humanitarnych,

ewakuacji medycznej,

operacji z nieutwardzonych pasów startowych,

współdziałania z siłami sojuszniczymi i partnerskimi.

Elementem umowy jest także rozwój zdolności obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz wsparcia posprzedażowego. Zadania te będą realizowane we współpracy z emiracką firmą z sektora obronnego, co wpisuje się w rozwój krajowego potencjału przemysłowego ZEA. Mowa tutaj o firmie Generation 5 Holding. Komentując porozumienie zawarte z Embraerem, dr Khalifa Murad Alblooshi, dyrektor zarządzający Generation 5 Holding, powiedział:

„Ta umowa z Embraerem, jednym ze światowych liderów przemysłu lotniczego z ponad 50-letnim doświadczeniem, odzwierciedla nasze długoterminowe zaangażowanie w rozwój zdolności przemysłu obronnego, szczególnie w obszarach utrzymania, napraw i szkolenia w ZEA. Wybór Generation 5 Holding przez Embraer jako wyłącznego partnera w ZEA wzmacnia nasze wspólne działania na rzecz przyspieszenia transferu wiedzy i rozwoju zaawansowanych kompetencji technicznych, zapewniając lokalne wsparcie i utrzymanie C‑390 Millennium zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Wzmacnia to naszą rolę jako zaufanego partnera krajowego i przyczynia się do rozwoju samowystarczalnego ekosystemu obronnego zgodnego z wizją ZEA”.

Embraer KC390 w Bydgoszczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Największe zamówienie eksportowe

Porozumienie stanowi największe międzynarodowe zamówienie na C-390 Millennium złożone przez pojedyncze państwo. Jednocześnie jest to pierwszy sukces tej konstrukcji w regionie Bliskiego Wschodu.

Jak podkreślił dr Nasser Humaid Al Nuaimi, kontrakt znacząco zwiększy zdolności transportowe sił zbrojnych ZEA, poprawiając gotowość operacyjną oraz efektywność realizacji misji w zróżnicowanych warunkach.

„Ten kontrakt stanowi istotne wzmocnienie zdolności transportu powietrznego sił zbrojnych ZEA, zwiększając gotowość bojową i efektywność operacyjną oraz umożliwiając Siłom Zbrojnym skuteczne wykonywanie szerokiego zakresu misji w zróżnicowanych środowiskach operacyjnych” - powiedział dr Nasser Humaid Al Nuaimi. „Wybór C-390 Millennium jest wynikiem kompleksowej oceny technicznej i operacyjnej, zapewniającej wysoki poziom osiągów i niezawodności, przy jednoczesnym wsparciu efektywnej integracji z istniejącymi systemami oraz rozwoju wielozadaniowych zdolności transportowych ZEA w długiej perspektywie” - dodał.

Z kolei przedstawiciele Embraera wskazują, że C-390 Millennium zapewni emirackim siłom powietrznym wysoką wszechstronność i osiągi, umożliwiając realizację szerokiego spektrum operacji w perspektywie wieloletniej.

„Jesteśmy niezwykle dumni, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wybrały C-390 Millennium w celu wzmocnienia swoich zdolności transportu powietrznego” - zaznaczył Bosco da Costa Junior, prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security. „Ten przełomowy, sprawdzony w działaniach operacyjnych samolot zapewni Siłom Powietrznym i Obrony Powietrznej ZEA wszechstronność i osiągi niezbędne do realizacji szerokiego zakresu misji w dowolnym miejscu i czasie przez kolejne dekady. Embraer jest w pełni zaangażowany w dostarczenie zdolności C-390 oraz zapewnienie wsparcia na światowym poziomie dla ZEA, z zamiarem budowy długoterminowego, obustronnie korzystnego partnerstwa” - podkreślił.

Na podstawie informacji prasowej Embraer