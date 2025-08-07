Litwa wybiera C‑390 Millennium. Początek współpracy z Embraerem w zakresie modernizacji sił powietrznych i przemysłu obronnego

Zyska nie tylko wojsko, ale i przemysł

Litwa zdecydowała się na bardzo istotny krok w swojej polityce bezpieczeństwa i rozwoju przemysłu obronnego, ogłaszając wybór brazylijskiego samolotu transportowego Embraer C‑390 Millennium jako nowego filaru swojej wojskowej floty lotniczej. Nie jest to jednak wyłącznie zakup sprzętu, a również zapowiedź strategicznego partnerstwa z jednym z najszybciej rosnących globalnych producentów w sektorze lotniczym, który coraz śmielej umacnia swoją obecność w Europie.

Wybór C‑390 przez Litwę wpisuje się w szerszy trend w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie państwa, zwłaszcza należące do NATO, dążą do unowocześnienia i standaryzacji swoich sił zbrojnych w oparciu o nowoczesne rozwiązania transportowe, logistyczne i interoperacyjne. Litwini uznali, że C‑390 odpowiada lepiej na ich potrzeby niż konkurencyjne opcje, jak włoski C‑27J Spartan czy starsze konstrukcyjnie amerykańskie C-130 Hercules.

Brazylijska konstrukcja wyróżnia się zarówno pod względem osiągów, jak i elastyczności zastosowań, potrafi lądować na nieutwardzonych pasach, transportować wojska i ładunki, prowadzić ewakuację medyczną, tankować inne maszyny w powietrzu i realizować misje ratunkowe. To czyni go rozwiązaniem optymalnym nie tylko w warunkach pokoju, ale również na wypadek konfliktu zbrojnego.

NEWS | Embraer to develop a strong industrial partnership with Lithuania while strengthening its presence across Europe. Read full news: https://t.co/zgvKiITTQj pic.twitter.com/n8CvmsGsOv— Embraer (@embraer) August 1, 2025

Jednak tym, co naprawdę wyróżnia ten kontrakt, jest jego wymiar przemysłowy. Embraer nie zamierza ograniczyć się do dostawy samolotów i szkolenia załóg. Firma podjęła aktywne działania na rzecz zbudowania w Litwie trwałego zaplecza operacyjno-technicznego i przemysłowego. Do kraju przyjechała już delegacja specjalistów Embraera, która prowadzi rozmowy z rządem, wojskiem oraz lokalnymi firmami z sektora lotniczego i technologicznego.

Coraz więcej Europy w Embraerze

Celem jest nie tylko wsparcie eksploatacji maszyn, ale także rozwój litewskiego potencjału w obszarach takich jak obsługa techniczna (MRO), inżynieria, logistyka, cyfryzacja czy współpraca badawczo-rozwojowa. Z punktu widzenia Litwy to ogromna szansa. Po raz pierwszy ten stosunkowo niewielki kraj może wejść w struktury globalnego łańcucha dostaw firmy, która coraz mocniej wchodzi do europejskiej przestrzeni obronnej.

Już dziś ponad 40% komponentów C‑390 pochodzi z krajów UE, a kolejne państwa jak Austria, Holandia, Czechy, Szwecja czy Portugalia, kupują lub planują zakup tych maszyn. Embraer inwestuje również w infrastrukturę w Europie, rozwijając centrum w Lizbonie jako swoją główną bazę na kontynencie. Włączenie Litwy w tę sieć daje jej nie tylko bezpieczeństwo dostępu do części i wsparcia technicznego, ale również otwiera drzwi do udziału w przyszłych projektach badawczo-rozwojowych, szkoleniowych czy modernizacyjnych.

Z perspektywy geopolitycznej, porozumienie z Embraerem wzmacnia północno-wschodnią flankę NATO, uzupełniając działania modernizacyjne Litwy i innych państw bałtyckich. Pokazuje też, że Litwa nie chce być wyłącznie klientem, który kupuje gotowy produkt, ale aktywnym uczestnikiem globalnego przemysłu obronnego. To zmiana filozofii: z kraju kupującego w kierunku kraju współtworzącego technologie i procesy.

Dla samego Embraera jest to kolejny krok w jego ekspansji w Europie. Firma stawia na model partnerski, w którym dostawa sprzętu idzie w parze z budową lokalnych kompetencji przemysłowych. Dzięki temu zyskuje zaufanie kolejnych rządów i wzmacnia swoją pozycję jako alternatywa wobec tradycyjnych graczy, jak Lockheed Martin, Airbus czy Leonardo. Współpraca z Litwą może okazać się punktem wyjścia do większej obecności w regionie bałtyckim i skandynawskim, a także przyczółkiem do wsparcia operacyjnego dla innych użytkowników C‑390 w Europie.