Szwecja stawia na brazylijskie samoloty. Kolejne C-390 Millennium w Europie

Szwecja inwestuje w nowoczesne samoloty transportowe, dołączając do rosnącej grupy europejskich państw.

Kraj zakupił cztery wielozadaniowe maszyny C-390 Millennium od brazylijskiego koncernu Embraer.

To strategiczne partnerstwo, które wzmacnia współpracę w NATO i może otworzyć drogę dla kolejnych zamówień w Europie.

Szwecja wybrała C-390 Millennium

Umowa jest częścią szerszego trójstronnego partnerstwa między Austrią, Szwecją i Holandią, mającą na celu rozwój wspólnych zakupów, interoperacyjności oraz długoterminowej współpracy wokół platformy C-390 Millennium. Jak podkreślił Embraer, „siedem opcji zapisanych w ramach tej umowy potwierdza rosnące zainteresowanie tym nowoczesnym samolotem oraz wspólne zaangażowanie w modernizację taktycznych zdolności transportowych w Europie”.

Umowa została podpisana w bazie lotniczej w Uppsali, gdzie spotkali się m.in. dowódca Szwedzkich Sił Powietrznych, generał dywizji Jonas Wikman, minister obrony Szwecji Pål Jonson oraz przedstawiciele sił zbrojnych państw już eksploatujących samoloty C-390, w tym Holandii, Brazylii, Austrii, Portugalii, Węgier i Czech.

„Ten zakup stanowi istotny kamień milowy w procesie modernizacji i wzmacniania Szwedzkich Sił Powietrznych. Dzięki C-390 Millennium jestem przekonany, że zwiększymy naszą efektywność operacyjną oraz interoperacyjność z europejskimi partnerami” - powiedział Pål Jonson, minister obrony Szwecji. „To partnerstwo potwierdza rosnącą reputację tego samolotu jako nowego standardu taktycznego transportu w Europie i w krajach NATO. Dzięki C-390 Millennium Embraer połączył najlepsze rozwiązania technologiczne w lotnictwie, aby zapewnić Szwecji samolot zdolny do realizacji najbardziej wymagających misji - w dowolnym miejscu i czasie” – podkreślił natomiast Bosco da Costa Junior, prezes i dyrektor generalny Embraer Defense & Security.

C-390 Millennium wszedł do służby w brazylijskich siłach powietrznych w 2019 r. Później zyskał zainteresowanie innych państw. Portugalia wprowadziła go do służby w 2023 r., a Węgry w 2024 r. Według Embraera C-390 udowodnił już swoją niezawodność i wysoką gotowość operacyjną. Jak informuje brazylijski koncern: „Obecna flota osiąga wskaźnik gotowości na poziomie 93% i skuteczność wykonania misji przekraczającą 99%”.

Embraer kusi zakupami państwa NATO, w tym Polskę

Samolot C-390 może przewozić ładunek o masie do 26 ton, latać z prędkością około 870 km/h i operować z nieutwardzonych pasów startowych. Jest to maszyna wielozadaniowa, która może pełnić rolę transportować, pomagać w zrzucie ładunków oraz żołnierzy, ewakuacji medycznej, akcji poszukiwawczo-ratowniczych, gaszenia pożarów czy misji humanitarnych. W konfiguracji KC-390, wyposażonej w system tankowania w powietrzu, samolot może pełnić funkcję tankowca lub odbiorcy paliwa. To ciekawe rozwiązanie, ponieważ dostarcza maszynę „dwa w jednym”, które budzi coraz większe zainteresowanie w państwach NATO, gdzie do tej pory dominowała platforma stworzona przez amerykański koncern Lockheed Martin - C-130 Hercules. Historia tej maszyny sięga lat 50. ubiegłego wieku i coraz częściej podnosi się kwestię zapasu modernizacyjnego, szczególnie w przypadku starszych wersji C-130.

W gronie potencjalnych nabywców KC-390 znajduje się również Polska. Embraer oferuje nam samolot właśnie w tej wersji i możliwość stania się częścią ekosystemu związanego z KC-390, który jest rozwijany w Europie i obejmuje szkolenia, serwis i remonty, działalność badawczo-rozwojową oraz współpracę przemysłową, w tym z potencjalnymi polskimi partnerami. Polska nie posiada obecnie własnych powietrznych cystern, a jej flota transportowców bazuje przede wszystkim na konstrukcjach typu Lockheed Martin C-130H Hercules oraz CASA C-295M.

Portal Obronny miał okazję porozmawiać na temat oferty Embraera dla Polski z Marcio E. R. Monteiro, szefem marketingu Embraer Defense & Security podczas targów MSPO 2025. Marcio Monteiro zwracał wówczas uwagę, że każdy egzemplarz wychodzący z linii montażowej Embraera ma możliwość pełnienia funkcji tankowca i samolotu odbierającego paliwo. „Wystarczy w kilka godzin zainstalować podskrzydłowe zasobniki, a w razie potrzeby dodatkowe zbiorniki paliwa w przedziale ładunkowym. Dzięki temu transportowiec można w 4-5 godzin przekształcić w tankowiec. To ogromna przewaga tej platformy. W innych przypadkach zwykle potrzebne są dwie różne maszyny: jedna do transportu i druga do tankowania. My oferujemy jeden samolot, który łączy obie te funkcje” – informował.

Szef marketingu Embraer Defense & Securit odpowiedział również na pytanie dotyczące możliwości tankowania różnych samolotów, które posiada Polska, a także systemu tankowania boom, który ma kluczowe znaczenie dla tankowania polskich F-16 oraz przyszłej floty myśliwców F-35. „KC-390 może tankować samoloty F-50, a także inne samoloty, którymi posługują się państwa sojuszu w tym Mirage 2000, Typhoon, Rafale, Grippeny oraz F/A-18. Jeśli chodzi o F-16 i F-35 korzystają z systemu „boom”, podczas gdy KC-390 obecnie działa w systemie przewodowym. Rozumiemy jednak potrzeby użytkowników i prowadzimy prace koncepcyjne oraz techniczne nad możliwością dodania systemu „boom” w przyszłości, tak aby samolot mógł obsługiwać również amerykańskie myśliwce. Jest to szczególnie istotne dla rynku USA” – wyjaśnił rozmówca Portalu Obronnego.

Marcio Monteiro zwrócił też uwagę, że oferta Embraera obejmuje nie tylko samolot, ale także szeroką współpracę przemysłową. „Rozmawiamy na MSPO z potencjalnymi partnerami o produkcji części w Polsce, transferze technologii, szkoleniach, obsłudze i naprawach. W zależności od uzgodnień możliwe jest stworzenie centrum szkoleniowego, a nawet montażu końcowego KC-390. Aby to się opłacało, potrzeba jednak wolumenu około 20 maszyn, bazując na zamówieniach niekonicznie tylko z Polski, a potencjalnie również z sąsiadujących krajów. Taki wolumen uzasadniałby inwestycję w linię montażową” - dodał.