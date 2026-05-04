Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa 2026. Nowy turnus już wystartował

Wystartował IV turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, oferujący intensywne szkolenie i możliwość rozwoju w armii.

Program obejmuje 27-dniowe szkolenie podstawowe, kończące się przysięgą, oraz opcję do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego.

Szkolenie potrwa do 30 maja 2026 roku i obejmuje intensywny, 27-dniowy cykl przygotowania wojskowego (Absolwenci klas wojskowych z projektów edukacyjnych MON mogą skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego skróconego szkolenia podstawowego). Program kończy się uroczystą przysięgą, która stanowi symboliczne wejście uczestników w szeregi Wojska Polskiego. Kolejnym krokiem są szkolenia specjalistyczne, które mogą trwać do 11 miesięcy.

Warto zauważyć, że osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia specjalistycznego.

Intensywne szkolenie i praktyczne umiejętności

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została zaprojektowana jako nowoczesna forma szkolenia, odpowiadająca na potrzeby zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i samych kandydatów. W trakcie niespełna miesiąca uczestnicy przechodzą podstawowe przygotowanie obejmujące m.in. elementy taktyki, obsługę broni, szkolenie strzeleckie oraz zajęcia z zakresu przetrwania i funkcjonowania w warunkach poligonowych.

Kluczowym celem programu jest przekazanie praktycznych umiejętności oraz przygotowanie ochotników do ewentualnego dalszego rozwoju w strukturach wojskowych. Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

📢 Dziś rozpoczął się IV turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej #DZSWSzkolenie potrwa do 30 maja 2026 r. i obejmuje intensywny, 27-dniowy program przygotowania wojskowego, zakończony przysięgą. To propozycja dla osób, które chcą zdobyć podstawowe przeszkolenie,… pic.twitter.com/aoHZjfYOJG— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 4, 2026

Jak wygląda rekrutacja?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się online przez portal rekrutacyjny lub złożenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Po kontakcie z rekruterem kandydat przechodzi dalszą procedurę i, jeśli spełni wymagania, otrzymuje decyzję o powołaniu na szkolenie. Warto zwrócić uwagę, że osoby zainteresowane dobrowolną zasadniczą służbą wojskową muszą spełnić kilka podstawowych wymogów formalnych i zdrowotnych. Wśród nich są:

Wiek minimum 18 lat

Polskie obywatelstwo

Niekaralność za przestępstwo umyślne

Zdolność psychiczna i fizyczna do pełnienia służby wojskowej

Wykształcenie co najmniej podstawowe

Nieposzlakowana opinia

GARDA: płk Marek Pietrzak o programie wGotowości

DZSW pełni dziś rolę jednego z narzędzi budowania zasobów osobowych Wojska Polskiego, bo pozwala szybko przeszkolić ochotników i skierować część z nich do dalszej służby. Dla wielu osób to także pierwszy kontakt z wojskiem, bez konieczności natychmiastowego wiązania się z karierą zawodową. W praktyce program łączy funkcję szkoleniową, rekrutacyjną i motywacyjną, bo daje możliwość sprawdzenia siebie w warunkach wojskowych przed podjęciem dalszej decyzji, a co istotne, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.