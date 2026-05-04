Polska zacieśnia współpracę obronną z Wielką Brytanią i Kanadą, odpowiadając na zmieniającą się sytuację geopolityczną.

Traktat obronny z Wielką Brytanią zostanie podpisany 27 maja, a Polska będzie adwokatem zbliżenia Wielkiej Brytanii z UE.

Wizyta w Kanadzie ma zacieśnić współpracę w obszarach bezpieczeństwa, energetyki i służb specjalnych.

Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę obronną

Donald Tusk poinformował o finalizacji negocjacji w sprawie traktatu o współpracy obronnej z Wielką Brytanią. „Podjęliśmy ostateczną decyzję z panem premierem Starmerem, że już 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko” - przekazał Tusk dziennikarzom. Premier podkreślił, że w obecnych czasach kluczowe jest poszukiwanie „realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności”.

W kontekście zmieniających się nastrojów w Wielkiej Brytanii, gdzie, jak zauważył Tusk, „wyraźna większość mieszkańców żałuje brexitu”, Polska ma odegrać rolę „rzetelnego adwokata” w procesie zbliżania się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. „Brexit zdarzył się, ale, jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie” – zaznaczył Tusk. Dodał, że Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne oraz dużą liczbę rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, będzie aktywnie wspierać ten proces. Premier Starmer poprosił Polskę o liderowanie w tym zbliżeniu, na co Donald Tusk odpowiedział pozytywnie.

Nowe perspektywy współpracy z Kanadą

Podczas szczytu w Erywaniu Donald Tusk rozmawiał także z premierem Kanady Markiem Carneyem. W efekcie tych rozmów, szef polskiego rządu zapowiedział, że w najbliższym czasie uda się z oficjalną wizytą do Kanady. Celem wizyty będzie doprecyzowanie szczegółów nowych form współpracy dwustronnej. „Z premierem Kanady ustaliliśmy nowe formy współpracy, także jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, militarną, w energetyce, w tym energetyce nuklearnej i odnawialnej. Także na pewno zintensyfikujemy współpracę naszych służb specjalnych” - wymienił Tusk.

Premier Tusk podkreślił, że globalne zmiany skłaniają liderów do budowania więzi między państwami o podobnych poglądach na geopolitykę i fundamentalne wartości. Jednocześnie zaznaczył, że zacieśnienie współpracy z Kanadą nie będzie stanowić alternatywy dla relacji europejsko-amerykańskich. „Jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europa-USA” – podkreślił premier. Odnosząc się do prezydentury Donalda Trumpa, Tusk przyznał, że jest to „bardzo wymagające doświadczenie”, jednak nie zmienia to jego przekonania o priorytetowym znaczeniu relacji polsko-amerykańskich i europejsko-amerykańskich. Tusk wspomniał również, że żartobliwie odniósł się do idei przystąpienia Kanady do Unii Europejskiej.