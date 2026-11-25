Państwo i wojsko – jaką rolę drony mają odegrać w systemie bezpieczeństwa Polski?

Strefa zakazu lotów na wschodzie Polski

Wiceminister Tomczyk ogłosił w środę, 25 listopada, że rząd pracuje nad rozporządzeniem wprowadzającym strefę zakazu lotów, która obejmie pas o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w głąb kraju od wschodniej granicy. Przepisy mają zacząć obowiązywać na przełomie grudnia i stycznia. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zagrożenia za naszą wschodnią granicą i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Wprowadzenie strefy ma uniemożliwić lub znacząco utrudnić naruszanie polskiego nieba przez obiekty takie jak rakiety manewrujące czy drony, które wielokrotnie pojawiały się w regionie w związku z wojną w Ukrainie. Decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i ma na celu usprawnienie procedur obronnych.

Strefa ta ma stanowić kluczowy element ułatwiający działanie polskim pilotom myśliwców. W połączeniu z wprowadzoną już procedurą tzw. identyfikacji pozytywnej, da wojsku jasne podstawy do działania. Jak wyjaśnił Tomczyk, jeśli niezidentyfikowany obiekt powietrzny naruszy polską przestrzeń, wejdzie do strefy zakazu lotów, a jego parametry oraz obraz radarowy będą wskazywać na zagrożenie, pilot będzie miał podstawę do jego zestrzelenia.

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NATO sceptyczne wobec działań nad Ukrainą

Podczas gdy Polska podejmuje konkretne kroki na własnym terytorium, pomysł zestrzeliwania rosyjskich rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy pozostaje w sferze dyskusji i nie znajduje poparcia w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wiceminister Tomczyk, odnosząc się do medialnych doniesień, podkreślił, że „NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne”. Zaznaczył, że taka decyzja wiązałaby się z licznymi komplikacjami natury prawnej i politycznej, a przede wszystkim mogłaby zostać odebrana jako bezpośrednie zaangażowanie się Sojuszu w konflikt.