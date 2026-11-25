Strefa zakazu lotów na wschodzie Polski
Wiceminister Tomczyk ogłosił w środę, 25 listopada, że rząd pracuje nad rozporządzeniem wprowadzającym strefę zakazu lotów, która obejmie pas o szerokości od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w głąb kraju od wschodniej granicy. Przepisy mają zacząć obowiązywać na przełomie grudnia i stycznia. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zagrożenia za naszą wschodnią granicą i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Wprowadzenie strefy ma uniemożliwić lub znacząco utrudnić naruszanie polskiego nieba przez obiekty takie jak rakiety manewrujące czy drony, które wielokrotnie pojawiały się w regionie w związku z wojną w Ukrainie. Decyzja ta jest odpowiedzią na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i ma na celu usprawnienie procedur obronnych.
Strefa ta ma stanowić kluczowy element ułatwiający działanie polskim pilotom myśliwców. W połączeniu z wprowadzoną już procedurą tzw. identyfikacji pozytywnej, da wojsku jasne podstawy do działania. Jak wyjaśnił Tomczyk, jeśli niezidentyfikowany obiekt powietrzny naruszy polską przestrzeń, wejdzie do strefy zakazu lotów, a jego parametry oraz obraz radarowy będą wskazywać na zagrożenie, pilot będzie miał podstawę do jego zestrzelenia.
NATO sceptyczne wobec działań nad Ukrainą
Podczas gdy Polska podejmuje konkretne kroki na własnym terytorium, pomysł zestrzeliwania rosyjskich rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy pozostaje w sferze dyskusji i nie znajduje poparcia w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wiceminister Tomczyk, odnosząc się do medialnych doniesień, podkreślił, że „NATO w żaden sposób nie jest temu przychylne”. Zaznaczył, że taka decyzja wiązałaby się z licznymi komplikacjami natury prawnej i politycznej, a przede wszystkim mogłaby zostać odebrana jako bezpośrednie zaangażowanie się Sojuszu w konflikt.