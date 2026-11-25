Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, ujawnił potencjalne lokalizacje amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, potwierdzając jej zachodni kierunek.

Wśród rozważanych miejsc wymienia się Poznań, Wrocław i Powidz, a decyzja, choć ostatecznie należąca do prezydenta USA, ma zapaść na początku grudnia.

Czy niedawne incydenty z rosyjskimi rakietami wpłyną na plany budowy bazy i jakie dalsze kroki Polska podejmie dla wzmocnienia obrony?

Rosyjskie rakiety nad Polską. Kosiniak-Kamysz: dowody są jednoznaczne

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ocenił, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety nie pozostawia wątpliwości co do ich pochodzenia. W rozmowie w RMF FM wskazał, że ustalono trajektorię lotu, miejsce wystrzelenia oraz zaangażowanie rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu.

Szef MON poinformował również, że w sprawie ochrony polskiego nieba kontaktował się m.in. z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte oraz dowództwem sojuszniczych sił w Europie. Polska zgłosiła potrzebę wzmocnienia rozpoznania, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. „Chciałbym, żeby Sojusz potwierdził swoją solidarność nie tylko w słowach” - powiedział Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że Polska przekazała sojusznikom listę potrzebnych rodzajów sprzętu, w tym systemy wczesnego ostrzegania i zdolności przeciwlotnicze, ale nie ujawnił szczegółów.

Kosiniak-Kamysz przyznał, że reakcja Stanów Zjednoczonych na rosyjskie rakiety w Polsce nie była taka, jakiej Polska oczekiwała. Podkreślił jednak, że informacje o incydentach są przekazywane na bieżąco Pentagonowi, a dane z analizy obiektów są udostępniane także stronie amerykańskiej.

💬To są rakiety , których używa Rosja. Wszystkie dowody są po stronie rosyjskiej i świadczą o sprawstwie rosyjskim - Władysław @KosiniakKamysz, @MON_GOV_PL, @nowePSL w Porannej #RozmowaRMF @RMF24pl @Radio_RMF24 @tterlikowski— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) November 25, 2026

Strzelanie do rakiet nad Ukrainą

Szef MON odniósł się także do dyskusji o możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet i dronów nad terytorium Ukrainy, zanim zbliżą się do Polski. Jego zdaniem nie jest to zadanie, które może samodzielnie wykonać jedno państwo - wymagałoby decyzji i gotowości całego Sojuszu.

„Nie widzę jeszcze aż takiej determinacji. Widzę pewnie większą chęć do dyskusji, ale nie widzę determinacji w tym zakresie” - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Jednocześnie zapewnił, że polscy piloci mają wydawane rozkazy i pozwolenia na użycie broni, gdy mają możliwość zareagowania na obiekt naruszający polską przestrzeń powietrzną. Ostateczna decyzja należy jednak do załogi działającej w konkretnej sytuacji.

Kosiniak-Kamysz podkreślił również, że przekazywanie Ukrainie uzbrojenia ma również wymiar bezpieczeństwa Polski. Jego zdaniem lepiej, by rakiety były niszczone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą nad Ukrainą, niż by docierały w kierunku polskiego terytorium.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz w @Rozmowa_RMF: nie ma jeszcze ostatecznej decyzji o miejscu, w którym powstanie baza wojsk USA w Polsce. Wielkopolska i Poznań są poważną kandydaturą, ale także taką kandydaturą jest Wrocław. Bardzo dobrze jest oceniany Powidz. Na pewno będzie to zachodnia część Polski.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 25, 2026

Nowe zagrożenia i lasery

Minister przyznał, że po każdym incydencie MON wyciąga wnioski i zmienia taktykę. Wskazał na rosnące znaczenie doświadczeń ukraińskich, w tym w zwalczaniu dronów odrzutowych, oraz na wymianę informacji z ukraińskimi partnerami.

Jednocześnie potwierdził, że Agencja Uzbrojenia bada rynek laserów bojowych przeznaczonych do zwalczania dronów. Jak ocenił, podpisanie ewentualnej umowy może nastąpić w perspektywie kilku miesięcy, choć nie potwierdził jeszcze konkretnego dostawcy ani terminu dostaw.

Baza USA w Polsce

Kosiniak-Kamysz ocenił, że piątkowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej nie wpłynie na decyzję Waszyngtonu o ewentualnej stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jego zdaniem decyzja ani nie przyspieszy, ani nie zostanie zablokowana przez te wydarzenia.

„To ma być na początku grudnia. Raport przygotowany przez sekretarza Kolbiego został przekazany sekretarzowi Hegsethowi, a następnie trafi do Białego Domu” - powiedział minister. Według szefa MON istnieje „duże prawdopodobieństwo pozytywnej decyzji”, ale ostateczne rozstrzygnięcie należy do prezydenta Donalda Trumpa. Baza miałaby powstać w zachodniej części Polski; wśród rozważanych lokalizacji wymieniał m.in. rejon Poznania, Wrocławia, Bolesławca, Powidza i Leszna.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że po decyzji kierunkowej rozpoczną się uzgodnienia umowy, lokalizacji, zakresu inwestycji i warunków, jakie będzie musiała spełnić strona polska.