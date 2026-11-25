Operacja wysokiego ryzyka w Iowa

W środę rano (godz. 16 czasu polskiego) na terenie zakładu Iowa Army Ammunition Plant w Middletown armia USA planuje przeprowadzić operację unieszkodliwienia ogromnej ilości niebezpiecznych substancji. Do zniszczenia przeznaczono 68 beczek zawierających łącznie ok. 5 ton azydku ołowiu. Substancja ta, używana jako inicjator w większych ładunkach wybuchowych, z czasem uległa degradacji, stając się wyjątkowo niestabilna. Ryzyko samoistnej detonacji wzrasta wraz z nadchodzącym spadkiem temperatury, co zmusiło wojsko do podjęcia natychmiastowych działań. – Dalsza bezczynność nie wchodzi już w grę – stwierdził gen. dyw. Eric Shirley, dowódca U.S. Army Sustainment Command. Podkreślił, że wielomiesięczne analizy nie wykazały żadnej innej bezpiecznej metody pozbycia się niebezpiecznego materiału. Operacja będzie polegać na dwóch kontrolowanych wybuchach, które mają zneutralizować zagrożenie. Aby ograniczyć skutki eksplozji, przygotowano kurtyny wodne, bariery piankowe oraz bloki żelowe.

Eksplozja 5-tonowej bomby z czasów II Wojny Światowej "Tallboy"

W odpowiedzi na planowaną detonację, NASA uruchomiła szeroko zakrojoną misję obserwacyjną. Agencja wysłała do południowo-wschodniej części stanu Iowa trzy specjalistyczne samoloty, których zadaniem jest zbieranie danych środowiskowych i atmosferycznych. Flota składa się z czterosilnikowego P-3 Orion i samolotu Gulfstream III, które przybyły z Centrum Badawczego Langley, oraz maszyny Beechcraft King Air B200 z Centrum Badawczego Ames.

P-3 Orion to legendarny samolot turbośmigłowy, przez dekady wykorzystywany przez marynarkę wojenną do tropienia okrętów podwodnych, a dziś służący nauce. Działania w powietrzu wspierane są z orbity przez instrument TEMPO, który na bieżąco monitoruje zanieczyszczenie powietrza nad Ameryką Północną. Zebrane dane pomogą ocenić rozprzestrzenianie się chmury pyłu, która może zawierać cząsteczki ołowiu, i wesprą szersze działania rządu federalnego w zakresie ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wydała nadzwyczajne zezwolenie na operację i pobrała próbki gleby w pobliżu domów mieszkalnych.

Obawy o bezpieczeństwo

Planowana operacja wzbudziła obawy dotyczące potencjalnego skażenia środowiska. Władze ds. ochrony środowiska stanu Illinois ostrzegły, że eksplozja może wygenerować chmurę pyłu z cząsteczkami ołowiu, która przemieści się poza teren zakładu. W związku z tym władze ds. zdrowia zaleciły mieszkańcom pobliskich miejscowości, by w dniu detonacji pozostali w domach przy zamkniętych oknach i drzwiach przez 24 godziny.