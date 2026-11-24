• Agencja Logistyki Obrony ogłosiła dwa zapotrzebowania łącznie na nieco ponad tysiąc noży.

• Skomplikowane przepisy o zamówieniach publicznych dla sił zbrojnych określają, kto może uczestniczyć w przetargach.

• Piechota lądowa ma na wyposażeniu bagnet M9, a morska – OKC-3S.

Nie są to przetargi opiewające na miliony dolarów, ale...

Raczej są kwestią uzupełniania stanów posiadania. A to oznaczałoby, że w armiach, najczęściej w wojskach specjalnych, stanowią one nadal element podstawowego wyposażenia. Warto mieć na uwadze, że prawdopodobnie noże są, obok maczugi i włóczni, najstarszym rodzajem broni. Nim powstał miecz, wcześniej był nóż. Pierwsze noże metalowe, z czystej miedzi, pojawiły się ok. 6000 lat temu. Przed nimi były noże z głowniami z kamienia – krzemienia lub obsydianu. I po sześćdziesięciu wiekach nadal są w użyciu, acz – nie ma co ukrywać – nie tak powszechnym jak kilkadziesiąt lat temu.

Tu jeszcze jedna uwaga: nóż wojskowy i bagnet to nie jest to samo. Nóż nie może być bagnetem, a współczesny bagnet jest jednocześnie nożem. Jedno i drugie w realiach współczesności to jedyna broń biała będąca jeszcze na wyposażeniu wszystkich armii (poza szablami w kompaniach reprezentacyjnych).

Defense Logistics Agency (Agencja Logistyki Obrony), centralna instytucja, która kupuje, magazynuje i rozprowadza sprzęt dla całych amerykańskich sił zbrojnych, ogłosiła ostatnio dwa przetargi na dostawę noży. Jeden już jest zakończony, drugi jest aktualny do 2 grudnia.

Pierwszy przetarg dotyczył zakupu 280 szt. noży bojowych (combat knife) o głowni stałej full tang typu tanto, częściowo ząbkowanej, o długości ostrza 4,5 cala (ok. 11,4 cm). Nie wiadomo, kto go wygrał, wyników jeszcze nie podano. Do realizacji zamówienia dopuszczone mogły być tylko trzy firmy (długo by tłumaczyć zawiłości amerykańskich przepisów prawa o zamówieniach publicznych).

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni

Benchmade 141SBK Nimravus, Gerber Combat Fixed Blade i Hogue Fray Fixed Blade

W rozstrzygniętym, ale jeszcze bez ogłoszonych wyników, przetargu uczestniczyli:

• Benchmade – z nożem model 141SBK Nimravus. Głownia – o długości 114 mm i grubości 3 mm – wykonana ze stali narzędziowej 154CM (hartowanej do 58–61 HRC). Jest pokryta matową powłoką chroniącą przed korozją i niedającą odblasków.

Rękojeść wykonana jest z teksturowanej okładziny z frezowanego aluminium lotniczego i przykręcona śrubami do pełnego trzpienia głowni (to jest to full tang). Ma głębokie wycięcie na palec wskazujący poprawiające chwyt i otwór na linkę na końcu. Nóż przenoszony jest w wielofunkcyjnej pochwie nylonowej ze sztywnym wkładem i kompatybilnej z systemem MOLLE (jest wyposażona w klips MALICE).

• Gerber (Fiskars Brands) – z nożem model Combat Fixed Blade. To lekki, niskoprofilowy nóż do codziennego noszenia (EDF) na kamizelce taktycznej. Ma głownię nieco krótszą od konkurencji – 108 mm, przy grubości 3 mm i wykonaną ze stali 154CM.

Głownia jest pokryta matową powłoką, jest ząbkowana u nasady dla lepszego podparcia kciuka przy cięższej pracy noża. Rękojeść jest gumowana, przykręcona do pełnego trzpienia. Jego fragment wystaje z rękojeści i służy jako zbijak. Nóż przenoszony jest w pochwie formowanej ze sztucznego tworzywa z systemem troczenia do pasa lub taśm MOLLE.

• Hogue Inc. – z nożem model Fray Fixed Blade. To kompaktowy, wytrzymały nóż taktyczny do codziennego noszenia (EDC/EDF) przy oporządzeniu wojskowym. Ma masywną głownię – o grubości do 4,75 mm przy długości 107 mm. Wykonana jest ze stali 154CM, hartowanej do twardości 59 HRC. Jest pokryta matową powłoką antyrefleksyjną. Na grzbiecie głownia jest karbowana, a u nasady jest ząbkowana dla łatwiejszego cięcia lin i pasów.

Rękojeść pokryta jest antypoślizgową gumą. Zakończenie trzpienia głowni wystaje z rękojeści i pełni funkcję zbijaka; ma także otwór na linkę. Nóż przenoszony jest w sztywnej pochwie z tworzywa sztucznego wyposażonej w system automatycznej blokady oraz montaż kompatybilny z pasem i systemem Tek-Lok/MOLLE.

Wymienione modele noży są produktami spełniającymi kryteria, jakie przedstawiała Defense Logistics Agency. Który z nich wybrała Agencja?

Defense Logistics Agency kupi 740 noży specjalnego przeznaczenia

280 sztuk to tyle, co nic w ujęciu zamówień dla wojska (wartość zamówienia – ok. 30 tys. USD). Przyznacie Państwo jednak, że dotyczy ono sprzętu nietuzinkowego. Ale to nie koniec tego rodzaju zamówień. DLA ogłosiła również ofertę na zakup 740 składanych noży ratowniczo-użytkowych z głownią do przecinania pasów, linek i innych taśm, służących także do rozbijania szyb.

Nie jest to sprzęt kupowany wyłącznie dla ratowników medycznych, choć w dużej mierze właśnie do nich trafia. Są one także na wyposażeniu załóg wozów opancerzonych, kierowców, personelu lotniczego oraz żandarmerii wojskowej. Dopuszczone do oferty w tym przypadku są dwie firmy:

• Gerber (z dwoma nożami ratowniczymi: Gerber S.A.H. i Gerber Hinderer CLS) i

• Hogue (Benchmade 9170SBK Auto Triage). Wartość zamówienia opiewa na ok. 40 tys. USD.

A na koniec skrótowo w temacie: w wojskach lądowych USA nadal używany jest bagnet M9 (pełniący jednocześnie funkcję noża). Piechota Morska (marines) ma etatowo na wyposażeniu bagnet OKC-3S o podwójnej funkcji – bagnetu i noża, będącego następcą legendarnego noża KA-BAR.

Jednostki specjalne i wybrane pododdziały piechoty nie mają narzuconego modelu noża. Zamawiają najczęściej noże taktyczne (zwane kiedyś szturmowymi, jak PRL-owski wz. 55), dopasowane do kamizelek systemu MOLLE – m.in. Benchmade Nimravus, Gerber StrongArm, Gerber Prodigy czy SOG SEAL Pup… Ale o tym, czym dziś jest nóż taktyczny vel wojskowy vel szturmowy itp. to już przy innej okazji.