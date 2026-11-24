Najnowsze dane o stratach Rosjan. Wyciek danych Rosstatu ujawnia skalę

Rosjanie skrzętnie ukrywają informacje o liczbie poległych. Na początku listopada pisaliśmy o największych od początku pełnoskalowego konfliktu stratach miesięcznych. Wg ukraińsiego sztabu w samym październiku armia agresora straciła 54,5 tys. zabitych i ciężko rannych żołnierzy. To znacznie więcej, niż w trwającej ponad 9 lat radzieckiej interwencji w Afganistanie (ok. 15 tys. poległych).Teraz poznaliśmy nowe dane. Dziennikarze portalu Mediazona podają liczbę co najmniej 490 tys. poległych Rosjan do września tego roku. Dziennikarze przytaczają te dane powołując się informacje wykradzione przez hakerów z serwerów Rosstatu (rosyjski państwowy urząd statystyczny). Oprócz tego jednak z armii Putina ubyło ok. 200 tys. zaginionych. W praktyce to często żołnierze, których szczątki nie zostały ewakuowane z pol walki. Tym samym autorzy raportu szacują, że Rosjanie stracili już ok. 700 tys. zabitych.

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Wykradzione dane pokrywają się z tymi zebranymi przez OSINT. Autorzy podkreślają, że posługiwali się nie tylko rejestrami skradzionymi przez hakerów, ale również tymi dostępnymi oficjalnie: aktami spadkowymi, listą znanych z imienia i nazwiska poległych, aktami sądowymi i listami gończymi.Żeby zobrazować liczbę poległych i zaginionych Rosjan, należy posłużyć się analogią do innych konfliktów zbrojnych. To straty znacznie wyższe od tych, jakie Armia Czerwona poniosła w bitwie o Stalingrad od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 r. (ok. 500 tys. zabitych i zaginionych). Tyle samo Polaków zginęło w czasie całej I wojny światowej walcząc w armiach zaborców.