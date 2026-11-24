Polska wzmacnia flotę: położono stępkę pod ORP "Huragan", trzecią fregatę programu "Miecznik", budowaną w Gdyni.

Nowoczesne okręty zastąpią wysłużone jednostki, radykalnie zwiększając zdolności obronne Polski i bezpieczeństwo morskich szlaków.

Dowiedz się, jak ta inwestycja zmienia polską obronność.

W wydarzeniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Położenie stępki oznacza kolejny etap realizacji programu „Miecznik”, który zakłada budowę trzech nowoczesnych fregat dla polskiej Marynarki Wojennej: ORP „Wicher”, ORP „Burza” i ORP „Huragan”.

W liście skierowanym do uczestników uroczystości wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie inwestycji w zdolności morskie Polski. Zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego, szlaków komunikacyjnych oraz infrastruktury krytycznej ma bezpośredni wpływ na stabilność gospodarczą kraju i bezpieczeństwo całego regionu.

NADCHODZI HURAGAN, KTÓRY NIE NISZCZY, A BUDUJE SIŁĘ POLSKIEJ MARYNARKI! ⚓🇵🇱 W Hali Kadłubowej @StoczniaWojenna, dziś w obecności wiceministrów @KonradGolota i @magdasobkowiak, została położona stępka pod ostatnią fregatę programu Miecznik. Stępka to oś konstrukcyjna okrętu. Wraz z jej położeniem jednostka uzyskuje formalny status. Nie zatrzymujemy się. 💪✅ Prace związane z HURAGANEM trwają od dłuższego czasu. W kwietniu nastąpiło symboliczne cięcie blach, które złożą się na konstrukcję fregaty. Jednocześnie w stoczni Crist SA trwa budowa bloku dziobowego. @PGZ_pl @ukinpoland @LukePollard @MON_GOV_PL— Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) November 24, 2026

Nowe fregaty wzmocnią możliwości Marynarki Wojennej

Okręty programu „Miecznik” mają znacząco zwiększyć potencjał operacyjny polskiej floty. Ich zadania będą obejmować zwalczanie zagrożeń na morzu, ochronę szlaków komunikacyjnych i infrastruktury krytycznej, a także zabezpieczanie polskich interesów na obszarach morskich. Fregaty będą również przystosowane do współdziałania z siłami morskimi państw sojuszniczych.

Jednostki otrzymają Zintegrowany System Misji, obejmujący m.in. system łączności, zarządzania platformą oraz system walki wraz z sensorami i efektorami. Ich wyposażenie ma obejmować systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, uzbrojenie do zwalczania celów nawodnych i lądowych oraz torpedy przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych.

Program „Miecznik” ma również istotne znaczenie dla krajowego przemysłu stoczniowego i obronnego. Budowa trzech fregat pozwala rozwijać polskie kompetencje technologiczne, zwiększać możliwości produkcyjne oraz zdobywać doświadczenie przy realizacji zaawansowanych projektów okrętowych.

Jak zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz w liście do uczestników uroczystości, przedsięwzięcie jest nie tylko inwestycją w nowoczesne jednostki, lecz także w wiedzę i przyszłość polskiego przemysłu obronnego.

We wtorek, 24 listopada br. w @PGZ_pl Stoczni Wojennej #Gdynia, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej @magdasobkowiak wzięła udział w uroczystości położenia stępki pod przyszły ORP „Huragan”. Będzie to trzecia wielozadaniowa fregata budowana dla @MarWojRP w ramach programu #Miecznik. 📄 https://t.co/Ud97dPo3ze— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 24, 2026

Podczas uroczystości Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się także do sytuacji bezpieczeństwa w regionie i ostatnich naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Zaapelowała do obywateli, aby nie ignorowali ostrzeżeń i nie wyciszali powiadomień systemu alarmowego.

Chcę bardzo do wszystkich zaapelować, żeby tych alertów nie wyciszać, nie wyłączać, bo piątkowa sytuacja najlepiej pokazuje, że są takie osoby, które przez to, że te alerty przychodzą dość często, zdecydowały się na wyciszenie tych alertów, a rakieta spadła kilkaset metrów od posiadłości tego pana - powiedziała wiceminister.

Jak podkreśliła, częstotliwość otrzymywanych ostrzeżeń może być uciążliwa, jednak ich lekceważenie stwarza realne zagrożenie.

Wiem, że może was to męczyć, niecierpliwić, ale dla nas najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo. Zignorowanie takiego alertu może kosztować nawet życie - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Program "Miecznik" - filar modernizacji Marynarki Wojennej

Program „Miecznik” stanowi obecnie największe przedsięwzięcie modernizacyjne w historii polskiej Marynarki Wojennej. Jego głównym celem jest stworzenie floty trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych, które przejmą rolę podstawowej siły bojowej, zastępując wysłużone okręty typu Oliver Hazard Perry. Fregaty typu Miecznik to zaawansowane jednostki wielozadaniowe, bazujące na brytyjskim projekcie Arrowhead 140, który został specjalnie dostosowany do wymogów polskiego wojska. W realizację projektu, poza koncernem PGZ Miecznik, zaangażowani są partnerzy zagraniczni, w tym przede wszystkim brytyjski Babcock, będący właścicielem projektu okrętu.

Jednym z kluczowych zadań nowych fregat będzie obrona przeciwlotnicza. Okręty zostaną wyposażone w wyrzutnie brytyjskich pocisków przeciwlotniczych CAMM i CAMM-ER. Na ich pokładzie znajdą się również armaty o zasięgu do 40 km oraz pociski przeciwokrętowe, zdolne do rażenia celów oddalonych o ponad 200 km.

Mierzące ponad 140 metrów długości okręty będą odpowiedzialne za zabezpieczanie szlaków żeglugowych, ochronę infrastruktury energetycznej oraz wypełnianie zadań w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO. Umowa na budowę fregat została podpisana w 2021 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ Miecznik. Początkowa wartość kontraktu wynosiła około 8 miliardów złotych, jednak po aneksach z końca 2023 roku wzrosła do około 15 miliardów złotych.