Po miesiącach negocjacji i testów, które rozpoczęły się na przełomie 2024 i 2025 roku od przekazania jednego egzemplarza, Ukraina stała się oficjalnym użytkownikiem bojowych wozów piechoty Lynx KF41. 21. Samodzielna Brygada Zmechanizowana, wchodząca w skład 18. Korpusu Armijnego, opublikowała materiały wideo potwierdzające przyjęcie sprzętu na stan. Na razie nie wiadomo ile pojazdów zostało dostarczonych. Dostawa pierwszej partii maszyn, sfinansowana w całości przez niemiecki rząd, jest realizacją kontraktu podpisanego przez Rheinmetall w grudniu 2025 roku.

Jak podkreślają ukraińscy żołnierze, pojazdy dotarły niemal prosto z fabryki, a stan liczników niektórych z nich wskazywał zaledwie 25 kilometrów przebiegu. Świadczy to o tym, że sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był wcześniej używany bojowo. Jest to kluczowy element, który odróżnia tę dostawę od wielu poprzednich transferów uzbrojenia, często pochodzącego z rezerw magazynowych.

W sierpniu 2024 Rheinmetall ogłosiło, że pierwszy KF41 Lynx trafi do Ukrainy do grudnia 2024. Pod koniec 2024 dostarczono pierwszy gotowy KF41 Lynx wyprodukowany w fabryce w Unterlüß w Niemczech, który w styczniu 2025 rozpoczął testy w Siłach Zbrojnych Ukrainy. W lipcu 2025 Papperger w rozmowie z Bild stwierdził, że testy Lynx trwają "z dala od linii frontu" i że Ukraina potrzebuje 3000 takich wozów, ale budżet pozwala na kilkaset, z produkcją w Ukrainie możliwą do 2027 roku, choć to drugie przesunięcie harmonogram i niewykluczone, że pojawią się kolejne.

Szkolenie w Niemczech i opinie załóg

Przed przyjęciem bojowych wozów piechoty ukraińskie załogi – kierowcy-mechanicy, dowódcy i strzelcy-operatorzy – przeszły specjalistyczne, kilkutygodniowe szkolenie w Niemczech. Program obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i intensywne ćwiczenia praktyczne na poligonach, w tym jazdę w trudnym terenie oraz strzelanie w dzień i w nocy.

Kierowcy-mechanicy, jak żołnierz o pseudonimie „Chorny”, chwalą wyjątkowe właściwości jezdne Lynxa. Maszyna jest opisywana jako szybka, zwrotna i doskonale radząca sobie w warunkach terenowych, a kierowca ma również dostęp do obrazu z kamer umieszczonych na wieży, co znacząco poprawia świadomość sytuacyjną. Systemy wieży Lance 2.0 są w dużej mierze zautomatyzowane, dzięki czemu uzbrojeniem może kierować zarówno strzelec, jak i dowódca pojazdu. Co istotne, podczas treningów ukraińscy żołnierze ćwiczyli także zwalczanie celów powietrznych, w tym dronów typu FPV, co bezpośrednio przygotowało ich do nowych zadań na froncie.

🇺🇦 The military aid to Ukraine list has been updated with the following: Delivered: - 🇩🇪 "Unknown number of" KF-41 Lynx Infantry Fighting Vehicles The full list: https://t.co/GCnv3eA85k https://t.co/6jxlq8Rrdj— Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) November 24, 2026

Kluczowa zdolność: Amunicja programowalna przeciwko dronom

Tym, co wyróżnia BWP Lynx KF41 na tle innych pojazdów, jest zdolność do użycia amunicji programowalnej typu AHEAD. Ta technologia, będąca standardowym wyposażeniem wieży Lance 2.0, pozwala na precyzyjne zaprogramowanie momentu detonacji pocisku w określonym punkcie w powietrzu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie chmury odłamków bezpośrednio przed celem, co drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo jego zniszczenia.

Ta cecha czyni z Lynxa niezwykle skuteczne narzędzie do walki z zagrożeniami z powietrza. Ukraińscy wojskowi otwarcie deklarują, że zamierzają wykorzystywać nowe wozy bojowe do polowania na rosyjskie drony uderzeniowe, takie jak Shahed. Zdolność do samodzielnego wykrywania i neutralizacji tego typu zagrożeń przy użyciu zaledwie kilku pocisków może odciążyć wyspecjalizowane, często droższe systemy.

Perspektywy współpracy i produkcja w Ukrainie

Historia pozyskania przez Ukrainę wozów Lynx KF41 sięga początku 2023 roku. To właśnie wtedy Armin Papperger, dyrektor generalny niemieckieg Rheinmetall, po raz pierwszy publicznie zadeklarował gotowość do wsparcia Ukrainy nie tylko dostawami, ale także transferem technologii. W wywiadach dla niemieckich mediów Papperger mówił o możliwości zbudowania na Ukrainie fabryki zdolnej do produkcji nawet 400 czołgów i BWP rocznie.

Wizja ta, choć początkowo wydawała się odległa, była jasnym sygnałem strategicznego partnerstwa. Rozmowy dotyczyły nie tylko czołgów Panther KF51, ale przede wszystkim bojowych wozów piechoty Lynx KF41. Pomysł zakładał, że lokalna produkcja uniezależni Ukrainę od tempa zachodnich dostaw i stworzy solidne zaplecze serwisowe blisko frontu.

Kluczowym momentem, który sformalizował współpracę, było utworzenie spółki joint venture pomiędzy Rheinmetall a ukraińskim państwowym koncernem Ukroboronprom (obecnie Ukrainian Defense Industry JSC). Spółka o nazwie Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC została oficjalnie zarejestrowana w Kijowie w październiku 2023 roku. Celem nowo powstałego podmiotu stało się serwisowanie i naprawa sprzętu wojskowego dostarczanego przez Niemcy, wspólny rozwój i produkcja sprzętu wojskowego oraz w perspektywie długoterminowej, uruchomienie licencyjnej produkcji wybranych produktów Rheinmetall na terytorium Ukrainy, z BWP Lynx na czele.

Chociaż uruchomienie pełnoskalowej produkcji w Ukrainie wymaga czasu, partnerzy znaleźli rozwiązanie pomostowe. Aby jak najszybciej wzmocnić ukraińskie jednostki, rząd Niemiec sfinansował zakup pierwszej partii fabrycznie nowych wozów Lynx KF41, które zostały wyprodukowane w niemieckich zakładach.

Czym jest KF41 Lynx?

Bojowy wóz piechoty KF41 Lynx, opracowany przez Rheinmetall, to nowoczesny pojazd opancerzony, zaprezentowany w 2018 roku, zaprojektowany z myślą o wysokiej mobilności, ochronie i sile ognia, mający konkurować z pojazdami jak ASCOD czy CV90. Waży około 44-50 ton, ma wymiary 7,7 m długości, 3,6 m szerokości i 3,3 m wysokości, z załogą trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca) i miejscem dla ośmiu żołnierzy desantu.

Napędzany silnikiem wysokoprężnym Liebherr o mocy 1140 KM, osiąga prędkość 70 km/h i zasięg 500-600 km, z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewniającym mobilność w trudnym terenie. Głównym uzbrojeniem jest armata automatyczna LANCE 2.0 kal. 35 mm (opcjonalnie 30 mm) z amunicją programowalną, wspierana przez wyrzutnię pocisków przeciwpancernych (np. Spike-LR) i karabin maszynowy 7,62 mm. Modułowa wieża LANCE 2.0 oferuje zaawansowane systemy celownicze z trybem „hunter-killer”.

Ochronę zapewnia modułowy pancerz ceramiczno-kompozytowy (STANAG 4569, poziom 5-6), z opcją pancerza reaktywnego, aktywnego systemu ochrony ADS, systemami redukcji sygnatury termicznej i radarowej oraz ochrony NBC. Wyposażony w cyfrowe systemy kierowania ogniem, celowniki termowizyjne, noktowizyjne, radary, kamery 360°, systemy wykrywania laserowego i łączność kompatybilną z NATO, integruje się z systemami zarządzania polem walki i dronami.

Modułowa konstrukcja pozwala na adaptację do ról takich jak wóz dowodzenia czy ambulans, a transportowalność zapewnia kompatybilność z samolotami A400M.

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