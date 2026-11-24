Według doniesień „Financial Times”, opartych na informacjach od trzech osób zaznajomionych ze sprawą, w tym dwóch przedstawicieli władz Ukrainy, szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wstrzymaniu dostawy kluczowych pocisków Patriot. Chodzi o około 60 sztuk amunicji, która została wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych i co istotne, była już opłacona przez zachodnich sojuszników Kijowa. Według publikacji, są to amerykańskie pociski przechwytujące PAC-3 i PAC-2a, a część pocisków znajduje się w europejskich arsenałach.

Brak tych pocisków oznacza, że, jak podkreśla „FT”, „niemal każdy pocisk balistyczny wystrzelony przez Rosję trafia w swój cel na terytorium Ukrainy”. Sytuacja ta jest szczególnie krytyczna, ponieważ pociski PAC-3, objęte wstrzymaną dostawą, są uznawane za najskuteczniejsze w zwalczaniu rosyjskich rakiet balistycznych.

Oczekująca na zgodę Pentagonu partia obejmuje osiem sztuk, których przekazanie pierwotnie zaplanowano na wrzesień, po dziesięć sztuk, które miały dotrzeć do Ukrainy w październiku i listopadzie, oraz dwanaście sztuk, które miały zostać dostarczone w grudniu. Łącznie jest to 40 pocisków, jednak ogólna liczba wstrzymanych dostaw, jak podaje „FT”, ma wynosić około 60.

Konsekwencje tej decyzji są dalekosiężne, ponieważ Ukraina w dalszym ciągu boryka się z niedoborem środków obrony powietrznej, a każdy opóźniony transport może oznaczać kolejne ofiary i zniszczenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie krył swojego zaniepokojenia, podkreślając w niedzielę (22 listopada), że „To bardzo ważne, aby USA zatwierdziły przekazanie pocisków, za które nasi partnerzy już zapłacili”. Dzień później Zełenski ostrzegł również, że według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje kolejne ataki na jego kraj. Wskazał na kluczową rolę wsparcia międzynarodowego, mówiąc: „Ważne jest, aby USA i inne państwa, od których zależą dostawy pocisków przechwytujących niezbędnych do ochrony naszych miast i infrastruktury, również zwróciły uwagę na te ostrzeżenia”. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące sprawy, rzecznik Pentagonu oświadczył jedynie, że „w polityce resortu dotyczącej wsparcia Ukrainy nie zaszły żadne zmiany”, co nie rozwiewa wątpliwości dotyczących faktycznych przyczyn opóźnień.

„Pod koniec października prezydent Ukrainy powiedział, że Kijów „czekał prawie miesiąc” na podpisanie przez Hegsetha kontraktu na pociski Patriot i NASAMS, systemy rakietowe ziemia-powietrze średniego zasięgu produkowane wspólnie przez RTX (dawniej Raytheon) i norweski Kongsberg. Od tego czasu pociski NASAMS zostały zatwierdzone, co potwierdziło dwóch ukraińskich urzędników i inna osoba zaznajomiona ze sprawą. Jeden z urzędników powiedział, że są one „w drodze” na Ukrainę” – donosiła gazeta.

Ponadto „Financial Times” poinformował, że Pentagon wstrzymał realizację odrębnej inicjatywy, która umożliwiłaby Ukrainie uzyskanie zgody Stanów Zjednoczonych na produkcję własnych pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Rzecznik Pentagonu oświadczył, że polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie wsparcia Ukrainy nie uległa zmianie, ale odmówił dalszych komentarzy na temat konkretnych dostaw pocisków.

„Departament Obrony realizował wiele równoległych działań mających na celu przyspieszenie transatlantyckiej współpracy przemysłowej w zakresie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot z partnerami europejskimi i Ukrainą i kontynuuje te działania do dziś” – powiedział rzecznik agencji.

W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Ukrainie 500 pocisków Patriot PAC-3 o łącznej wartości około 2,1 miliarda dolarów, jednak dostawy nie są spodziewane przed początkiem lat 30. XXI wieku. Wcześniej europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius zaapelował do krajów UE o dostarczenie Ukrainie pocisków Patriot ze swoich zapasów. W zamian otrzymają nowe rakiety, które Kijów już zamówił na lata 2028-2029.

Napięte relacje Zełenski-Trump

Opóźnienia w dostawach pocisków Patriot dla Ukrainy przypada na okres wyraźnego pogorszenia relacji między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem. Prezydent USA, w ostatnim czasie ponownie oskarżył swojego ukraińskiego odpowiednika o brak woli zakończenia wojny. Donald Trump sugerował nawet, że w Kijowie potrzebny jest „nowy prezydent”. Krytykował również Zełenskiego za ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, twierdząc, że przyczyniły się one do wzrostu światowych cen tego surowca. W tej samej wypowiedzi, co jest szczególnie znamienne, Trump określił przywódcę Rosji Władimira Putina mianem „mojego przyjaciela”.

Zaledwie kilka godzin po tych wypowiedziach Trumpa, rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w centrum Krzywego Rogu, rodzinnego miasta prezydenta Zełenskiego. W ataku tym zginął siedmioletni chłopiec oraz pracownik służby medycznej, a blisko 60 osób zostało rannych. Ten tragiczny incydent, który nastąpił bezpośrednio po sugestiach Trumpa, że Ukraina powinna ustąpić w konflikcie, tylko pogłębia wrażenie, że polityczne naciski i militarne działania Rosji mogą być ze sobą powiązane. Prezydent Zełenski wcześniej informował, że w bieżącym roku Ukraina otrzymywała z USA średnio 12 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. W tym samym czasie Rosja wystrzeliwuje około 150 rakiet balistycznych, co pokazuje ogromną dysproporcję i pilną potrzebę zwiększenia dostaw.

Strategia USA czy presja na Kijów?

Ukraińscy urzędnicy interpretują obecne działania Waszyngtonu, w tym opóźnienia w dostawach Patriotów oraz niedawne ograniczenia prędkości nałożone na Starshield – wojskową wersję systemu łączności satelitarnej Starlink – jako element skoordynowanej strategii USA. Jak napisał „Financial Times”, Ukraina obawia się, że strategia ta ma na celu osłabienie jej pozycji i wystawienie kraju na bardziej intensywne rosyjskie ataki. Celem tych działań miałoby być skłonienie Kijowa do ustępstw, w tym terytorialnych, na rzecz Rosji. Taka interpretacja, choć niepotwierdzona oficjalnie przez stronę amerykańską, odzwierciedla głębokie zaniepokojenie w Kijowie, gdzie każda decyzja dotycząca wsparcia wojskowego jest analizowana pod kątem jej wpływu na przebieg wojny i przyszłość kraju.

Brak wystarczającej liczby pocisków Patriot, które są kluczowe dla obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi, stawia Ukrainę w niezwykle trudnej sytuacji. Zmniejsza to jej zdolność do ochrony infrastruktury krytycznej, miast i ludności cywilnej, co może prowadzić do dalszych strat. W kontekście wypowiedzi Donalda Trumpa i jego relacji z Władimirem Putinem, ukraińskie obawy o potencjalne naciski na ustępstwa terytorialne wydają się być uzasadnione. Kijów stoi przed wyzwaniem utrzymania jedności wewnętrznej i międzynarodowego wsparcia, jednocześnie mierząc się z rosnącą presją ze strony Rosji i, jak się wydaje, skomplikowanymi sygnałami płynącymi z Waszyngtonu.

System Patriot na Ukrainie

Ukraina otrzymała systemy Patriot dzięki koalicji kilku państw, które zdecydowały się przekazać własny sprzęt lub sfinansować jego zakup. Jako producent, Stany Zjednoczone muszą wyrażać zgodę na każdy reeksport i transfer pocisków, nawet z arsenałów europejskich sojuszników. W lipcu 2025 roku administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła plan dostarczenia Ukrainie 17 systemów Patriot, oparty jednak na formule wymiany (tzw. swap). USA sprzedały te systemy sojusznikom z NATO, którzy w zamian mieli przekazać swoje dotychczasowe baterie Ukrainie, co przeniosło ciężar finansowy tej operacji na kraje europejskie.

Niemcy stanowią jednego z kluczowych europejskich partnerów w budowie ukraińskiej tarczy antyrakietowej. Berlin przekazał Ukrainie łącznie trzy kompletne systemy Patriot bezpośrednio z aktywnych zasobów Bundeswehry, a w sierpniu 2025 roku zadeklarował przekazanie dwóch kolejnych na podobnych zasadach, co wyczerpało rezerwy operacyjne niemieckiej armii. Holandia również aktywnie uczestniczyła w pomocy, inicjując m.in. montaż jednego "międzynarodowego" systemu Patriot. Choć początkowo brakowało w nim kluczowego stanowiska dowodzenia, system udało się ostatecznie skompletować w kwietniu 2025 roku dzięki wsparciu innych sojuszników. Chociaż dokładna, oficjalna liczba wszystkich baterii na terenie Ukrainy jest informacją wrażliwą, z publicznie dostępnych danych wynika, że kraj dysponuje co najmniej kilkoma kluczowymi systemami. Już w kwietniu 2024 roku prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał, że do pełnej ochrony terytorium Ukrainy potrzebnych byłoby 25 systemów Patriot, co pokazuje skalę potrzeb wciąż daleką od zaspokojenia.

Sojusznicy Ukrainy podejmują intensywne starania w celu zabezpieczenia przyszłych dostaw uzbrojenia, jednak zatwierdzane obecnie kontrakty nie rozwiązują krytycznych, bieżących problemów Kijowa. Choć na papierze przypieczętowano kilka spektakularnych umów, ich realizacja jest skrajnie odległa w czasie. Przykładem tego jest decyzja Departamentu Stanu USA o zatwierdzeniu sprzedaży 500 najbardziej zaawansowanych rakiet PAC-3 MSE. Choć ich zakup zostanie sfinansowany z funduszy unijnych oraz darowizn od Niemiec, Norwegii i Kanady, dla Ukrainy kontrakt ten niesie ze sobą ogromne rozczarowanie, ponieważ dostawy zaplanowano dopiero na lata 2030–2033. Podobny problem dotyczy wynegocjowanego we wrześniu porozumienia na dostawę około 1000 pocisków do systemów Patriot. Mimo że ten ogromny zakup jest finansowany ze wsparcia Unii Europejskiej, znaczna część zakontraktowanych rakiet trafi na Ukrainę dopiero w nadchodzących latach z powodu skrajnego przeciążenia linii produkcyjnych.

W obliczu tak odległych terminów prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do zachodnich partnerów o znalezienie natychmiastowego rozwiązania, wskazując, że USA i kraje europejskie posiadają w swoich czynnych arsenałach wystarczającą liczbę rakiet. Ukraiński przywódca zaproponował logiczny mechanizm wymiany, w ramach którego sojusznicy przekazaliby Ukrainie pociski z własnych magazynów natychmiast, a ich ubytki zostałyby uzupełnione w przyszłości z dostaw pochodzących z nowo zakontraktowanych przez Kijów partii. W obliczu trwającej zimy i nieuchronnej eskalacji rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną, każdy dzień zwłoki w podjęciu tej decyzji ma dla Ukraińców tragiczną cenę.