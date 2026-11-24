Siedem jednostek i statek nosiciel
Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził 23 listopada 2026 roku, że za operację u wybrzeży Libii odpowiedzialność ponosi Ukraina. Według jego relacji uczestniczyło w niej siedem rodzimych bezzałogowych jednostek. Celem ataku była rosyjska korweta rakietowa proj. 20380 "Mierkurij" (535) oraz statek transportowy "Angara". Zdjęcia satelitarne wykonane po ataku pokazały przewrócony i niemal całkowicie zatopiony przy nabrzeżu okręt.
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w swoim komunikacie podała, że jednostki bezzałogowe przetransportowano w rejon działania na pokładzie statku nosiciela, który następnie je zwodował. Według ukraińskiej służby bezpieczeństwa "Mierkurij" eskortował rosyjskie transporty, a "Angara" przewoziła sprzęt wojskowy.
Władze wschodniej Libii informowały, że rosyjski okręt zatrzymał się w Bengazi, aby uzupełnić paliwo i zapasy przed powrotem do Rosji. Właśnie ten element przywołuje historię amerykańskiego niszczyciela zaatakowanego w Adenie.
Ćwierć wieku po Adenie
Niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke USS "Cole" (DDG-67) zatrzymał się w Adenie 12 października 2000 roku, podczas przejścia w kierunku Zatoki Perskiej, w celu uzupełnienia paliwa. Do jego burty podpłynęła niewielka łódź z dwoma zamachowcami i materiałami wybuchowymi. Eksplozja rozerwała poszycie nad linią wodną. Zginęło 17 amerykańskich marynarzy, a 39 zostało rannych.
Christina Huber, członkini załogi, wspominała później: "Skończyłam pracę przy komputerze i kiedy wstawałam, zostałam powalona, a stalowy pokład dosłownie zafalował mi pod stopami". Śledztwo FBI wykazało odpowiedzialność Al-Kaidy.
Późniejsze analizy objęły między innymi przygotowanie postoju, ocenę zagrożenia i wsparcie zapewnione przez wywiad oraz dowództwo. Dochodzenie marynarki wykazało, że pomimo obowiązującego podczas pobytu w porcie poziomu zagrożenia Bravo nie zastosowano się do części środków ostrożności. Dowództwo Floty Atlantyku oceniło jednak, że nawet pełne wykonanie obowiązujących wymagań nie zapobiegłoby temu atakowi.
Zespół gen. Williama Croucha i adm. Harolda Gehmana badał z kolei ochronę sił przemieszczających się między rejonami działań. Wskazał potrzebę lepszego wsparcia rozpoznawczego i wcześniejszej oceny portów oraz tras wykorzystywanych przez jednostki. Dowódca okrętu odpowiadał za własne decyzje, ale nie mógł sam zapewnić wszystkich informacji i zasobów potrzebnych do bezpiecznego postoju.
Choć oba ataki miały odmienny charakter — w Bengazi bezzałogowe jednostki nawodne wykorzystała ukraińska służba specjalna, a w Adenie terroryści posłużyli się łodzią portową — pozostaje wspólne pytanie o ochronę floty w trakcie tankowania i uzupełniania zapasów.