Siedem jednostek i statek nosiciel

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził 23 listopada 2026 roku, że za operację u wybrzeży Libii odpowiedzialność ponosi Ukraina. Według jego relacji uczestniczyło w niej siedem rodzimych bezzałogowych jednostek. Celem ataku była rosyjska korweta rakietowa proj. 20380 "Mierkurij" (535) oraz statek transportowy "Angara". Zdjęcia satelitarne wykonane po ataku pokazały przewrócony i niemal całkowicie zatopiony przy nabrzeżu okręt.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w swoim komunikacie podała, że jednostki bezzałogowe przetransportowano w rejon działania na pokładzie statku nosiciela, który następnie je zwodował. Według ukraińskiej służby bezpieczeństwa "Mierkurij" eskortował rosyjskie transporty, a "Angara" przewoziła sprzęt wojskowy.

Władze wschodniej Libii informowały, że rosyjski okręt zatrzymał się w Bengazi, aby uzupełnić paliwo i zapasy przed powrotem do Rosji. Właśnie ten element przywołuje historię amerykańskiego niszczyciela zaatakowanego w Adenie.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Ćwierć wieku po Adenie

Niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke USS "Cole" (DDG-67) zatrzymał się w Adenie 12 października 2000 roku, podczas przejścia w kierunku Zatoki Perskiej, w celu uzupełnienia paliwa. Do jego burty podpłynęła niewielka łódź z dwoma zamachowcami i materiałami wybuchowymi. Eksplozja rozerwała poszycie nad linią wodną. Zginęło 17 amerykańskich marynarzy, a 39 zostało rannych.

Christina Huber, członkini załogi, wspominała później: "Skończyłam pracę przy komputerze i kiedy wstawałam, zostałam powalona, a stalowy pokład dosłownie zafalował mi pod stopami". Śledztwo FBI wykazało odpowiedzialność Al-Kaidy.

Późniejsze analizy objęły między innymi przygotowanie postoju, ocenę zagrożenia i wsparcie zapewnione przez wywiad oraz dowództwo. Dochodzenie marynarki wykazało, że pomimo obowiązującego podczas pobytu w porcie poziomu zagrożenia Bravo nie zastosowano się do części środków ostrożności. Dowództwo Floty Atlantyku oceniło jednak, że nawet pełne wykonanie obowiązujących wymagań nie zapobiegłoby temu atakowi.

Zespół gen. Williama Croucha i adm. Harolda Gehmana badał z kolei ochronę sił przemieszczających się między rejonami działań. Wskazał potrzebę lepszego wsparcia rozpoznawczego i wcześniejszej oceny portów oraz tras wykorzystywanych przez jednostki. Dowódca okrętu odpowiadał za własne decyzje, ale nie mógł sam zapewnić wszystkich informacji i zasobów potrzebnych do bezpiecznego postoju.

Choć oba ataki miały odmienny charakter — w Bengazi bezzałogowe jednostki nawodne wykorzystała ukraińska służba specjalna, a w Adenie terroryści posłużyli się łodzią portową — pozostaje wspólne pytanie o ochronę floty w trakcie tankowania i uzupełniania zapasów.