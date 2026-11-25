Firma Leonardo, kontynuuje swoją bliską współpracę z Bułgarią, która trwa już niemal dwie dekady. Najnowszym owocem tej kooperacji jest ogłoszony w Sofii 23 listopada 2026 roku kontrakt na modernizację kluczowego elementu bułgarskich sił powietrznych: floty samolotów transportowych C-27J Spartan.

Szczegóły kontraktu i zakres modernizacji

Podpisany kontrakt dotyczy gruntownej modernizacji awioniki trzech samolotów transportowych C-27J Spartan. Leonardo dostarczy najnowocześniejszy sprzęt i wprowadzi nowe możliwości, które pozwolą Spartanom sprostać zarówno obecnym, jak i przyszłym wymaganiom operacyjnym. W ramach ulepszeń, bułgarskie siły powietrzne otrzymają przeprojektowany interfejs użytkownika, który znacząco zwiększy świadomość sytuacyjną załogi. To kluczowe dla efektywności misji, zwłaszcza w złożonym środowisku operacyjnym.

Dodatkowo, modernizacja obejmie zaawansowaną technologię nawigacji i nadzoru, co jest niezbędne do precyzyjnego i bezpiecznego prowadzenia lotów. Samoloty zostaną również wyposażone w zmodernizowany system łączności, gwarantujący niezawodną komunikację w każdych warunkach. Jak podkreślono w komunikacie prasowym:

„Modernizacja obejmie najnowocześniejszy sprzęt i nowe możliwości, dzięki którym samoloty będą w stanie sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom operacyjnym. Ulepszenia obejmują przeprojektowany interfejs użytkownika zwiększający świadomość sytuacyjną, zaawansowaną technologi"

Dzięki niemu bułgarskie siły powietrzne dostosują swoją flotę do ewoluujących standardów lotnictwa wojskowego i cywilnego. Głównymi korzyściami wynikającymi z tej inwestycji będą poprawa gotowości operacyjnej, zwiększona skuteczność misji oraz znaczące wzmocnienie bezpieczeństwa lotów. Co więcej, modernizacja przyczyni się do lepszej interoperacyjności bułgarskich Spartanów z flotami innych państw członkowskich NATO i sojuszników, co jest kluczowe w kontekście wspólnych operacji i ćwiczeń. Jak zaznacza się w komunikacie:

„Dzięki niemu flota zostanie dostosowana do zmieniających się standardów lotnictwa wojskowego i cywilnego, co poprawi gotowość operacyjną, skuteczność misji, bezpieczeństwo oraz interoperacyjność.”

Na podstawie komunikatu prasowego Leonardo