Portal Obronny powstał trzy lata temu

Poważny serwis o wojsku i obronności w tabloidzie? Tak! Tak właśnie powstał Portal Obronny, czyli zweryfikowane informacje, najświeższe newsy z zakresu wojskowości, obronności czy działań wywiadów, publicystyka, a także analizy i komentarze ekspertów. Bo Portal Obronny powstał w czerwcu 2023 roku - co warto podkreślić - jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na wiarygodne i łatwo przyswajalne informacje o bezpieczeństwie w obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych na świecie i wojny w Ukrainie. Pomysłodawcą serwisu jest Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny "Super Expressu".

W Portalu Obronnym publikowane są treści dotyczące obronności i wojskowości, a także toczącej się wojny w Ukrainie z jej geopolitycznymi konsekwencjami dla Polski, Europy i całego świata. Jest też część poświęcona polskiemu i światowemu przemysłowi zbrojeniowemu, Wojsku Polskiemu, historii wojskowości, strzelectwu i broni białej. Sporo piszemy także o lotnictwie, geopolityce - ze szczególnym uwzględnieniem USA - i wojnie na Bliskim Wschodzie.

Portal wyróżnia się nie tylko merytorycznymi, eksperckimi komentarzami, ale również nowoczesną, odważną i wyrazistą identyfikacją wizualną. Bardzo ważnym elementem serwisu jest sekcja wideo, oferująca reportaże i wywiady.

Pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych z sukcesem

Co ważne, po trzech latach działania Portal Obronny wraz z Grupą ZPR Media z dużym sukcesem zorganizował pierwszą edycję Warszawskich Targów Obronnych. To ogólnopolskie wydarzenie łączące wystawiennictwo z programem konferencyjnym poświęconym obronności i bezpieczeństwu, a także miejsce spotkań przedstawicieli administracji publicznej, przemysłu obronnego, wojska, służb mundurowych, ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych trwała dwa dni. Pierwszy był dniem zamkniętym - dla branży i biznesu, a drugi - dniem otwartym, dla mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych tematyką obronności. Na uczestników czekały stoiska wystawców, prezentacje nowoczesnych rozwiązań, pokazy oraz prelekcje prowadzone przez ekspertów. Warszawskie Targi Obronne były świetną przestrzenią do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i poznawania najnowszych technologii z branży obronnej.

W przyszłym roku zostanie zorganizowana druga edycja wydarzenia, tyle że targi potrwają aż trzy dni. Odbędą się od 24 do 26 czerwca 2027 w EXPO XXI w Warszawie. Zapraszamy już dziś!