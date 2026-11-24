Najpierw projekt, później zamówienie pocisków

Porozumienie programowe, określane skrótem P&A, przewiduje zabezpieczenie przez oba państwa finansowania uzgodnionych prac. Następnym krokiem ma być umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Polską Grupą Zbrojeniową i MBDA UK dotycząca opracowania projektu wykonawczego CAMM-MR. Dokument ten ma określić podział kompetencji i zadań między polskim a brytyjskim przemysłem. Dalszy rozwój pocisku wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz, badań i symulacji. Podpisane porozumienie nie jest zatem jeszcze zamówieniem na dostawy uzbrojenia.

CAMM-MR ma wykorzystywać doświadczenia z produkcji i eksploatacji pozostałych pocisków rodziny CAMM. Według Agencji Uzbrojenia jego oczekiwany zasięg przekroczy 100 km. Wspólne prace mają również umożliwić transfer technologii i kompetencji między przemysłami obu państw.

🚀 Polsko-brytyjskie pociski na dobrym kursie! 24 listopada podpisano porozumienie międzyrządowe 🇵🇱🤝🇬🇧 otwierające drogę do opracowania nowego pocisku rakietowego CAMM-MR, który stanie się ważnym elementem wielowarstwowej, zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej RP. 1/6— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 24, 2026

Dostawy powiązane z programem pk. "Miecznik"

Agencja Uzbrojenia zapowiada powiązanie przyszłych dostaw CAMM-MR z zakończeniem dostaw fregat programu pk. "Miecznik" - przyszłych OORP "Wicher", "Burza" i "Huragan". Nowe uzbrojenie ma być integrowane z okrętami już wprowadzonymi do służby, dysponującymi wyszkolonymi załogami. Harmonogram ma również uwzględniać realizację programu pk. "Narew", w którym CAMM-MR ma stanowić opcję wobec posiadanych i pozyskiwanych pocisków CAMM oraz CAMM-ER. Oznacza to, że rozwój nowej rakiety i jej późniejsze wdrożenie pozostają odrębnymi etapami przedsięwzięcia.

Trzecia fregata ze stępką

Program pk. "Miecznik" obejmuje budowę trzech wielozadaniowych fregat rakietowych dla polskich sił morskich: przyszłych OORP "Wicher", "Burza" i "Huragan". Tego samego dnia, w którym podpisano porozumienie dotyczące CAMM-MR, w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość położenia stępki pod trzeci z tych okrętów — przyszły ORP "Huragan". Fregaty mają służyć (m.in.) ochronie szlaków komunikacyjnych i infrastruktury krytycznej oraz współdziałaniu z flotami sojuszniczymi.

Planowana integracja CAMM-MR ma znaczenie dla przyszłych możliwości obrony powietrznej fregat. Pocisk o deklarowanym zasięgu pozwoliłby rozszerzyć obszar zwalczania zagrożeń powietrznych, ale osiągnięcie tej zdolności wymaga najpierw zakończenia prac rozwojowych, a następnie dostaw i integracji uzbrojenia. Sam postęp budowy okrętów nie oznacza więc równoczesnej gotowości nowego systemu rakietowego.