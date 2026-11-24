Piotr Miedziński, Portal Obronny: Jak Pan Generał ocenia obecny poziom zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej po serii incydentów z udziałem rosyjskich pocisków i dronów?

Gen. bryg. (rez.) pil. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych: Rosja sukcesywnie używa różnego rodzaju pocisków manewrujących czy dronów do tego, aby naruszać polską przestrzeń, co w tym momencie trzeba już nazwać wprost próbą atakowania Polski. Cele tych działań są zarówno wojskowe, jak i polityczne, z wyraźną dominacją tych drugich. Musimy mieć świadomość, że takie zdarzenia będą się powtarzać.

To nie są incydenty, które - jak próbowano nam wmawiać - na chwilę wymknęły się komuś spod kontroli. Ostatnia sytuacja z pociskami była w pełni zaplanowana, skoordynowana i precyzyjnie wykonana przez Rosję.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby polski pilot mógł zestrzelić obiekt naruszający naszą przestrzeń powietrzną?

Pierwszym i podstawowym krokiem jest identyfikacja – pilot musi dokładnie wiedzieć, z jakim obiektem ma do czynienia. Wykorzystuje się do tego różne sensory: radary, systemy optoelektroniczne, a na koniec identyfikację wzrokową. To jest etap rozpoznania.

Jednak nawet gdy zapadnie decyzja o zestrzeleniu, cała procedura musi przebiegać według ściśle określonych protokołów. W rzeczywistości nie wygląda to tak prosto, jak pisze się w książkach czy pewnych portalach internetowych. Cele są zazwyczaj małe, poruszają się na niskich wysokościach, manewrują, a warunki pogodowe bywają trudne. Radary mają swoje ograniczenia. Na to, czy pilot może otworzyć ogień z gwarancją sukcesu, składa się cała masa czynników.

Co to oznacza w praktyce?

Aby skutecznie odpalić pocisk, na przykład typu AMRAAM, konieczne jest stałe śledzenie celu przez radar samolotu aż do momentu przechwycenia go przez aktywną głowicę naprowadzającą pocisku. Jeśli cel nagle znika z radarów, ponieważ leci zbyt nisko, lub występują trudne warunki atmosferyczne, takie jak intensywne opady deszczu, to zderzamy się z nieubłaganymi prawami fizyki. Tych technologicznych ograniczeń nie da się łatwo obejść.

Czy każde wejście rosyjskiego pocisku lub drona w naszą przestrzeń powinno skutkować jego automatycznym zestrzeleniem? Pojawiają się głosy, że cokolwiek przekroczy granicę, powinno być niszczone natychmiast.

Co to dokładnie znaczy „automatycznie”? Jak ktoś wyobraża sobie fizyczną realizację takiego pomysłu? Opowiadanie, że powinniśmy niszczyć wszystko w ułamku sekundy po przekroczeniu granicy, brzmi jak scenariusz z „Gwiezdnych Wojen”.

W rzeczywistym świecie to tak nie działa. Przed otwarciem ognia musi nastąpić pełen cykl procedur: rozpoznanie, identyfikacja i precyzyjne określenie typu celu. Dopiero potem następuje wydanie rozkazu do odpowiednich jednostek naziemnych lub pilotów w powietrzu. Samo przygotowanie do oddania strzału, w zależności od używanego systemu, trwa od kilku do kilkunastu sekund. W tym czasie cel nie stoi w miejscu, lecz szybko się przemieszcza.

Pamiętajmy, że rosyjskie pociski jak na przykład Ch-101, lecą z prędkością około 900 km/h. To oznacza, że pokonują 15 kilometrów w ciągu jednej minuty. Nie stworzymy na granicy niewidzialnej tarczy, od której rakiety będą się odbijać. Takie teorie wygłaszają ludzie, którzy nie mają pojęcia, jak w rzeczywistości wygląda architektura systemu obrony powietrznej.

Pojawiają się również postulaty, aby zestrzeliwać te pociski i drony jeszcze nad terytorium Ukrainy. Czy to jest technicznie wykonalne i co taka decyzja oznaczałaby dla nas?

Technicznie byłoby to możliwe w odniesieniu do części z tych obiektów. Chcę jednak zwrócić uwagę na inną kwestię. Podczas jednego z ostatnich ataków w stronę Polski leciało kilkanaście pocisków i dronów. Większość z nich tuż przed naszą granicą wykonała gwałtowny zwrot i zaatakowała Lwów oraz okolice od zachodniej strony. Które z nich mielibyśmy zestrzeliwać? Wszystkie? Czy ustalamy jakąś strefę buforową, na przykład 50 kilometrów od naszej granicy, i niszczymy wszystko, co w nią wleci?

Te pociski nie mają na sobie napisane, czy ich celem jest Polska, czy Lwów. Większość tych dronów jest zaprogramowana tak, by atakować zachodnią Ukrainę od strony naszej granicy. Wykorzystują fakt, że tamtejsza obrona powietrzna jest słabsza, gdyż ukraińskie systemy są naturalnie zorientowane na odpieranie ataków z kierunku wschodniego.

Musimy także brać pod uwagę bezpieczeństwo ukraińskiego lotnictwa. Nad Ukrainą operują ich własne myśliwce. We wrześniu doszło do sytuacji, w której ukraiński samolot znajdował się zaledwie kilometr od polskiej granicy. Został namierzony przez polskiego F-16 i niewiele brakowało, a doszłoby do tragicznego w skutkach zestrzelenia.

Pomijam już fundamentalny aspekt polityczny. Rosja opiera swoją propagandę na narracji, że walczy na Ukrainie z całym paktem NATO. Podjęcie decyzji o zestrzeliwaniu celów nad Ukrainą byłoby polityczną deklaracją bezpośredniego wejścia do wojny, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Uważam, że żaden odpowiedzialny polityk ani w Polsce, ani w strukturach NATO nie podejmie obecnie takiego ryzyka.

Przeciwnicy zestrzelania obiektów nad Polską podnoszą też argument, że ich szczątki mogą spaść na tereny zamieszkane, niszcząc domy i zagrażając ludziom. Czy to ryzyko jest rzeczywiście tak duże i jak wojsko powinno je kalkulować?

To ryzyko jest ogromne i wojsko nieustannie je analizuje. Decyzja pilota o oddaniu strzału, nawet po otrzymaniu wstępnej zgody, opiera się na bieżącej ocenie sytuacji, analizie mapy i stałej konsultacji z dowództwem na ziemi. Służby w Centrum Operacji Powietrznych bez przerwy przeliczają potencjalne trajektorie upadku szczątków.

Jeśli pocisk z głowicą bojową o wadze 300 kg leci nad obszarem gęsto zaludnionym, a takich w Polsce nie brakuje, to nikt nie podejmie ryzyka zestrzelenia takiego obiektu bezpośrednio nad miastem. Eksplozja w powietrzu i deszcz tysięcy ostrych odłamków spadających na ziemię przyniosłyby katastrofalne skutki.

Nawet jeśli mamy idealne warunki do odpalenia rakiety przechwytującej, ale punkt zderzenia wypada nad miastem czy innym obszarem zamieszkałym, dowództwo nie wyda rozkazu do strzału. Musimy mierzyć się z konsekwencjami naszych działań. Nie możemy strzelać bezrefleksyjnie do wszystkiego, co się rusza.

Szczególnie że w czasie pokoju pilot, w przypadku tragedii i śmierci cywilów, prawdopodobnie musiałby się liczyć z odpowiedzialnością karną.

Oczywiście. Cały czas działamy w reżimie prawnym czasu pokoju. Porównywanie sytuacji Polski 1:1 z sytuacją ogarniętej wojną Ukrainy jest całkowicie nieuprawnione.

Co w takim razie powinniśmy zrobić? Jak reagować na te prowokacje?

Głosy mówiące o tym, że w odwecie powinniśmy wystrzelić własne rakiety na terytorium Rosji, są – delikatnie mówiąc – niepoważne. Polska oraz nasi partnerzy z NATO i Unii Europejskiej dysponują jednak wieloma innymi, niezwykle skutecznymi narzędziami, by dotkliwie uprzykrzyć Rosji życie i wysłać jasny sygnał: „to jest bezpośrednia kara za wasze działania; przestańcie to robić, a my odpuścimy”.

Jeśli ktoś daje nam prztyczka w nos, nie musimy odpowiadać tym samym. Możemy, mówiąc obrazowo, uderzyć w jego najczulszy punkt, co przyniesie znacznie dotkliwsze skutki. Musimy uderzyć w punkty, które są dla Rosji kluczowe i najbardziej wrażliwe. Oczekiwałbym asymetrycznej odpowiedzi w innych obszarach, na przykład ekonomicznych lub gospodarczych, bo to finanse zawsze bolą najbardziej.

Czyli uderzenie w słabe punkty rosyjskiej gospodarki?

Dokładnie. Europejskie i sojusznicze służby mają doskonale zidentyfikowane słabe punkty rosyjskiego przemysłu i finansów. Tam powinniśmy uderzyć, dając Rosjanom jasny komunikat, że to konsekwencja naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Gwarantuję, że wtedy siedem razy zastanowią się, czy taka prowokacja im się opłaca.

Nie potrzebujemy symetrycznej wymiany ciosów w postaci „pocisk za pocisk”. Potrzebujemy bolesnych uderzeń gospodarczych i politycznych, które bezpośrednio zakomunikują Moskwie: „zrobiliście coś, co jest absolutnie nieakceptowalne, i poniesiecie za to surowe konsekwencje”. Sygnał ten powinien płynąć bezpośrednio od NATO i Unii Europejskiej, jako nasza własna, stanowcza odpowiedź, a nie tylko poprzez wspieranie działań Ukrainy.

Gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak w 1983 roku ukończył Liceum Lotnicze w Zielonej Górze, a następnie kontynuował naukę w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Po promocji oficerskiej w 1987 r. rozpoczął zawodową służbę wojskową w 26 Pułku Myśliwskim OPK. Kolejną jednostką wojskową był 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim. W 1993 r. skierowany został na studia podyplomowe w Akademii Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej. Po jej ukończeniu w 1996 r. powrócił do 9 plm, piastując kolejne stanowiska służbowe: zastępcy dowódcy eskadry, dowódcy eskadry i zastępcy dowódcy pułku. W 1999 r. skierowany został do 13 Pułku Lotnictwa Transportowego na stanowisko zastępcy dowódcy pułku, by po roku objąć jego dowództwo. Po rozformowaniu 13 plt został pierwszym dowódcą 8 Bazy Lotniczej w Krakowie. W 2004 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. W latach 2005–2006 kontynuuje naukę na studiach podyplomowych w Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA w Maxwell (Alabama). Po ukończeniu studiów wrócił na stanowisko zastępcy szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. W latach 2007–2008 pełnił służbę na stanowisku szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. Od 2008 do 2013 roku był dowódcą 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Od stycznia 2013 r. pełnił obowiązki na stanowisku szefa wojsk lotniczych w DSP, a 18 marca 2013 roku został oficjalnie wyznaczony na stanowisko szefa wojsk lotniczych – zastępcy szefa szkolenia Sił Powietrznych w Dowództwie Sił Powietrznych. Od 2014 do 2016 szef Zarządu Wojsk Lotniczych. Od 2016 do 2017 roku Inspektor Sił Powietrznych. 28 czerwca 2017 roku przeszedł do rezerwy