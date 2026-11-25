Niemcy, zdając sobie sprawę, że po pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny pozostawały w tyle z pomocą dla Ukrainy, ostatecznie zmieniły podejście. Po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa to właśnie one zaczęły wysuwać się na pozycję lidera w tym wsparciu. Berlin stał się drugim po Stanach Zjednoczonych, a pierwszym w Europie, partnerem militarnym Kijowa. Kwota wsparcia, obejmująca zarówno już dostarczone uzbrojenie, jak i pomoc zaplanowaną na kolejne lata, jest imponująca. Obejmuje ona szerokie spektrum uzbrojenia, w tym:

Systemy przeciwlotnicze takie jak IRIS-T i Gepard.

Czołgi podstawowe Leopard 1 i Leopard 2.

Bojowe wozy piechoty Marder.

Samobieżne armatohaubice PzH 2000.

Pojazdy inżynieryjne i ewakuacyjne.

Dostawy te, regularnie uzupełniane kolejnymi pakietami pomocowymi, mają kluczowe znaczenie dla zdolności obronnych Ukrainy. Jednak prawdziwą wartość tej technologii weryfikuje dopiero front.

🇩🇪🇺🇦 “I'll never get into a Soviet tank again.” How German military aid is helping Ukraine defend against Russia's invasion. That's what Ukrainian senior sergeant Andrii said after switching from a Soviet T-72 to a German Leopard 2. His experience is far from unique. An IRIS-T crew intercepted eight Russian cruise missiles in 30 seconds. A Gepard crew shot down 17 Shahed drones in one night. A Leopard 2A6 survived 12 hits and brought its crew home. These are real battlefield results behind Germany's military assistance. German weapons are helping Ukraine fight and survive. Ukrainian combat experience, in turn, offers Germany valuable lessons for strengthening its own defenses. Ten stories from Ukrainian soldiers about German weapons, their performance in combat and what both countries can learn. 🧵👇— Army Media 🇺🇦 (@armyinformcomua) November 23, 2026

"Nigdy więcej nie wsiądę do radzieckiego czołgu". Czołgi Leopard w oczach ukraińskich załóg

Wiosną 2023 roku na front trafiły pierwsze niemieckie czołgi Leopard, w tym nowoczesne Leopardy 2A6 oraz starsze, lecz zmodernizowane Leopardy 1A5. Choć to maszyny różnych generacji, obie zyskały uznanie ukraińskich załóg, które wcześniej operowały głównie na sprzęcie poradzieckim, takim jak T-64 czy T-72.

Według relacji ukraińskich czołgistów Leopard 2A6 jest chwalony przede wszystkim za wyjątkową przeżywalność załogi i precyzję ognia. Głośna stała się historia załogi z 21. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, której czołg Leopard 2A6 przetrwał 12 trafień różnego typu amunicją. Mimo poważnych uszkodzeń, załoga wyszła z opresji bez szwanku, a pojazd o własnych siłach wycofał się z pola walki.

Kulisy tego starcia wspomina ładowniczy Jurij o pseudonimie „Szustryj”, który z nieskrywanym podziwem opowiada o zachowaniu czołgu na polu bitwy: „Dzięki naszemu małemu czołgowi – wytrzymał” - wspominał Jurij. To właśnie ta niesamowita odporność sprawiła, że załoga mogła bezpiecznie wrócić do bazy.

Podobne doświadczenia ma starszy sierżant Andrij "Marine" z 33. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, który po przesiadce z T-72 na Leoparda 2 stwierdził: "Nigdy więcej nie wsiądę do radzieckiego czołgu". Swoje przekonanie opiera na twardych doświadczeniach bojowych. Wspomina starcie, w którym jego załoga potrzebowała zaledwie trzech precyzyjnych strzałów, aby całkowicie zniszczyć dwa czołgi przeciwnika. Jako największe atuty niemieckiej konstrukcji Andrij wskazuje niezrównaną szybkość, celność oraz niespotykaną w radzieckich maszynach przeżywalność załogi. Na dowód tego przytacza sytuację innego czołgu ze swojej jednostki, który przetrwał zmasowany atak ośmiu dronów FPV i choć wymagał poważnej naprawy, został bezpiecznie ewakuowany z pola walki.

Co ciekawe, wysokie oceny zbierają nie tylko nowoczesne wersje czołgów, ale również znacznie starsze generacje, takie jak Leopard 1A5. Choć po ogłoszeniu planów ich dostawy w przestrzeni publicznej pojawiało się sporo sceptycyzmu dotyczącego zaawansowanego wieku maszyn oraz ich relatywnie słabego opancerzenia, rzeczywistość frontowa szybko zweryfikowała te obawy. Ładowniczy służący w 44. samodzielnej brygadzie zmechanizowanej podchodzi do tematu bardzo pragmatycznie: „No cóż, tak, jest stary, ale spełnia swoje zadanie”. Jego słowa uzupełnia inny członek załogi, który wcześniej obsługiwał T-72 i jest zachwycony precyzją niemieckiego systemu kierowania ogniem, porównując celność Leoparda 1A5 bezpośrednio do celności karabinu snajperskiego. Ukraińscy żołnierze wysoko cenią sobie także płynność prowadzenia tego pojazdu oraz prostotę jego codziennej konserwacji.

Aby jednak sprostać realiom współczesnego pola walki, gdzie największym zagrożeniem stały się roje bezzałogowców, ukraińscy inżynierowie i mechanicy musieli wykazać się dużą kreatywnością i zmodyfikować fabryczny pancerz. Leopardy 1A5 służące w 44. Brygadzie zostały wyposażone w dodatkową ochronę. Z kolei w sierpniu 2026 roku żołnierze 21. Brygady zaprezentowali własne, autorskie ulepszenia pancerza Leopardów 2A6. Na czołgach zamontowano specjalne konstrukcje ochronne i dodatkowe elementy opancerzenia, których głównym celem jest neutralizacja uderzeń dronów kamikadze oraz pocisków przeciwpancernych. Na froncie, gdzie na jedną maszynę potrafi polować jednocześnie nawet kilkadziesiąt dronów, takie modyfikacje mogą ratować życie.

Autor: 21 окрема механізована бригада/ Facebook Czołg Leopard 2A6 na Ukrainie

O tym, jak ekstremalne potrafią być te starcia, świadczy raport 155. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej im. Anny Kijowskiej. Ich Leopard, pieszczotliwie nazywany przez załogę „Nosorożcem”, podczas jednej z misji został osaczony i zaatakowany przez aż 26 dronów FPV jednocześnie. Maszyna przetrwała ten zmasowany nalot, a załoga nie tylko ocalała, ale z sukcesem dokończyła powierzone zadanie. Chociaż rosyjska propaganda wielokrotnie ogłaszała triumfalnie zniszczenie „Nosorożca” wraz z ludźmi, czołg nic sobie z tego nie robił. W grudniu 2025 roku brygada opublikowała materiał pokazujący maszynę w pełnej gotowości bojowej na kierunku Pokrowskim. Dowódca załogi o pseudonimie „Chudik” skomentował te doniesienia z humorem i żołnierską pewnością siebie: „Liczba lotów bojowych wcale nie spadła! Wręcz przeciwnie” – relacjonował dowódca załogi.

Warto tutaj podkreślić, że w realiach tak intensywnego konfliktu oczywistym jest, że nie każdy uszkodzony Leopard jest w stanie wycofać się z walki o własnych siłach. Wiele maszyn potrzebuje natychmiastowej ewakuacji, skomplikowanych napraw i przywrócenia do służby po ciężkich trafieniach. Z tego powodu bezcenny dla ukraińskich sił zbrojnych okazuje się również niemiecki specjalistyczny sprzęt inżynieryjny i ewakuacyjny.

Skala niemieckiej pomocy czołgowej

Decyzja o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard, ogłoszona na początku 2023 roku, była momentem przełomowym w polityce Niemiec i otworzyła drogę do stworzenia międzynarodowej „koalicji pancernej”. Berlin nie tylko dostarczył maszyny z zasobów Bundeswehry, ale także wydał zgody reeksportowe innym państwom posiadającym Leopardy. W efekcie na Ukrainę trafiły czołgi w kilku wariantach jak nowoczesne Leopardy 2 w wersjach A4, A5 i A6, przy czym wersja 2A6 (18 sztuk) została dostarczona bezpośrednio przez Niemcy, a także znacznie starsze Leopardy 1A5, które otrzymały nowoczesny system kierowania ogniem EMES-18 z termowizją, co znacząco zwiększyło ich celność. Dostawy, realizowane w ramach wspólnych inicjatyw z Danią i Holandią, objęły łącznie kilkadziesiąt Leopardów 2 i ponad sto Leopardów 1.

Niemiecki pakiet pancerny to nie tylko czołgi, ale też cała gama ciężkich pojazdów inżynieryjnych i ewakuacyjnych opartych na podwoziach Leopard 1 oraz Leopard 2. Są one kluczowe dla podtrzymania zdolności bojowej czołgów, ich napraw na polu walki i ewakuacji pod ostrzałem do tej pory dostarczono ciężkie wozy zabezpieczenia technicznego (na podwoziach odpowiednio Leopard 1 i Leopard 2) Bergepanzer 2 i Bergepanzer 3 "Büffel", mosty szturmowe Biber oraz ciężkie opancerzone pojazdy inżynieryjne Pionierpanzer Dachs & Wisent 1. Łączna liczba czołgów bojowych z rodziny Leopard (1A5, 2A4, 2A6) przekazanych Ukrainie bezpośrednio przez Niemcy lub przy ich pełnym wsparciu finansowym przekroczyła 150–160 sztuk, nie licząc kilkudziesięciu pojazdów wsparcia technicznego.