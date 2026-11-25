Brytyjski Challenger 3 zyskuje automatyzację, w tym system hunter-killer i aktywną ochronę Trophy, znacząco zwiększającą przeżywalność czołgu.

Modernizacja obejmuje 148 pojazdów, wyposażonych w cyfrowe wieże i armatę 120 mm, zdolną do szybkiej reakcji na zagrożenia.

Mimo ważnej roli w obronności, program napotyka na opóźnienia w dostawach.

Plany dotyczące automatyzacji obu systemów przedstawił 20 listopada 2026 roku Luke Pollard, brytyjski minister odpowiedzialny za gotowość obronną i przemysł zbrojeniowy. Jak donosi Army Recogntion odpowiadał na pytanie Bena Obese-Jecty’ego, konserwatywnego deputowanego reprezentującego okręg Huntingdon. Parlamentarzysta chciał ustalić, czy w systemach celowniczych i ochronnych Challengera 3 możliwe będzie zastosowanie zautomatyzowanych funkcji wspomagania decyzji.

Pollard potwierdził, że oba rozwiązania będą wykorzystywać automatyzację do identyfikowania i śledzenia celów oraz ochrony pojazdu. Nie sprecyzował jednak, jakie dokładnie zadania zostaną powierzone poszczególnym systemom ani czy zmieni się zakres uprawnień załogi w zakresie podejmowania decyzji o otwarciu ognia.

Challenger 3 otrzyma zautomatyzowane systemy

System hunter-killer ma ułatwiać załodze wykrywanie i śledzenie celów, natomiast hard-kill będzie odpowiadał za fizyczne neutralizowanie nadlatujących zagrożeń. W przypadku drugiego rozwiązania Wielka Brytania wybrała izraelski system aktywnej ochrony Trophy firmy Rafael. Jak informował UK Defence Journal w listopadzie 2021 roku, lżejszy wariant Trophy MV przeszedł do kolejnego etapu prób w ramach programu modernizacji Challengera 3 prowadzonego przez Rheinmetall BAE Systems Land. W październiku 2026 roku Pollard poinformował parlament, że rozpoczęto już proces pozyskiwania systemów Trophy, a ich dostawy i integracja przebiegają zgodnie z harmonogramem programu.

Warto przypomnieć, że kontrakt na modernizację brytyjskich czołgów Challenger 2 do standardu Challenger 3 ogłoszono w maju 2021 roku. Umowa o wartości 800 mln funtów obejmuje przebudowę 148 pojazdów w zakładach Rheinmetall BAE Systems Land w Telford. Dotychczasowe kadłuby zostaną zachowane, natomiast czołgi otrzymają całkowicie nowe, cyfrowe wieże. W realizację programu zaangażowano również brytyjskich podwykonawców. Firma Pearson Engineering z Newcastle otrzymała kontrakt o wartości 25 mln funtów na produkcję wież. Jedną z najważniejszych zmian będzie jednak uzbrojenie. Challenger 3 otrzyma gładkolufową armatę Rheinmetall L55A1 kalibru 120 mm, która zastąpi gwintowaną armatę 120 mm stosowaną w Challengerze 2. Nowe uzbrojenie umożliwi wykorzystywanie standardowej amunicji NATO.

Czteroosobowa załoga otrzyma również nowe dzienne i nocne przyrządy obserwacyjno-celownicze oraz cyfrowe systemy kierowania ogniem. Ochronę zapewnią modułowy pancerz, system ostrzegania laserowego i aktywny system Trophy. Modernizacja obejmuje ponadto silnik, układ chłodzenia oraz zawieszenie, co ma poprawić mobilność i niezawodność pojazdu.

Opóźnienia wpływają na harmonogram programu

Program Challenger 3 znajduje się obecnie na etapie demonstracyjnym, przypomina Army Recognition. Jak poinformował Pollard 19 października 2026 roku, dostarczono już siedem prototypów przeznaczonych do prób, a ósmy znajdował się w końcowej fazie montażu. Brytyjskie wojska lądowe przeprowadziły pierwsze strzelania z udziałem załogi w grudniu 2025 roku. W styczniu 2026 roku o osiągnięciu tego etapu poinformowała agencja Defense Equipment & Support. Zakończono również pierwszą serię prób opancerzenia. Rozpoczęcie produkcji seryjnej będzie możliwe po potwierdzeniu podczas badań demonstracyjnych, że czołg spełnia wymagania techniczne. Gotowe pojazdy przejdą następnie testy odbiorcze przed wprowadzeniem do służby.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii nie podało jeszcze ostatecznego terminu przekazania armii pierwszych seryjnych Challengerów 3. We wrześniu 2025 roku Pollard zakładał zakończenie prób do końca 2026 roku, a wstępną gotowość operacyjną planowano na 2027 rok. W czerwcu 2026 roku poinformował jednak, że terminy osiągnięcia wstępnej i pełnej gotowości operacyjnej są ponownie analizowane. Dodatkowym problemem okazały się opóźnienia w dostawach sprzętu i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia fazy demonstracyjnej. Ministerstwo zapowiedziało, że formalny przegląd harmonogramu zakończy się w roku budżetowym 2026–2027. Analizowana jest również możliwość wcześniejszego udostępnienia części nowych zdolności.

Znaczenie tych opóźnień jest tym większe, że wycofanie Challengerów 2 ze służby nadal planowane jest na 2028 rok. Challenger 3 ma natomiast stanowić podstawę brytyjskich zdolności pancernych przez całą kolejną dekadę. 19 listopada 2026 roku Pollard potwierdził również, że rząd nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej przyszłości 137 czołgów Challenger 2, które nie zostały objęte programem modernizacji.