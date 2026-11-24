• W okolicach Usnarza Górnego przed pięcioma laty rozpoczął się kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy.

• To tam pojawiły się grupy migrantów chcących przedostać się do Polski.

• Do Usnarza przyjeżdżali posłowie opozycji, próbując przekazać migrantom m.in. prowiant.

Bo prawnicy nie mogli skontaktować się z migrantami

Trybunał uznał też, że zarówno wobec pierwszego, jak i drugiego skarżącego naruszony został artykuł 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ prawnicy tych osób nie mogli się z nimi skontaktować 28 września 2021 r.

O sprawie grupy migrantów koczujących przy polsko-białoruskiej granicy w okolicach Usnarza Górnego zrobiło się głośno w połowie sierpnia 2021 r. W grupie było kilkadziesiąt osób. Jak wówczas informowały media, migrantów, którzy pochodzili m.in. z Iraku i Afganistanu, wypychały na teren Polski białoruskie służby. Po kilku dniach na granicy pozostała grupa 32 Afgańczyków, wśród nich były kobiety i dzieci. Chcieli się dostać do Polski.

Ówczesny rząd uważał, że zwiększenie liczby cudzoziemców na granicy było konsekwencją celowych działań prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki. Straż Graniczna podkreślała, że koczujący w obozowisku migranci znajdowali się po stronie białoruskiej i nie byli wpuszczani przez polskie służby na teren RP.

ETPC wskazał, że według władz polskich prowizoryczne obozowisko znajdowało się na terytorium Białorusi. Polska strona rządowa, jak przypomniał ETPC, argumentowała, że „osoby zajmujące obóz w pobliżu Usnarza Górnego znajdowały się pod wyłączną kontrolą przedstawicieli Białorusi”.

Trybunał, wydając wyrok, uznał za nieuzasadnione twierdzenia skarżących, że znajdowali się na terytorium Polski, a wobec tego podlegali polskiej jurysdykcji. Ustalił, że tylko pierwszy ze skarżących podlegał jurysdykcji Polski, gdy przekroczył granicę 20 października 2021 r. i został odesłany tego samego dnia.

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Rzecznik Praw Obywatelskich krytykował rząd Mateusza Morawieckiego

Aktywiści i organizacje humanitarne, które nagłośniły w mediach sprawę migrantów koczujących w pobliżu Usnarza Górnego, apelowały wówczas, by dopuścić do migrantów pomoc humanitarną, medyczną i prawną. Na miejsce przyjeżdżali też okoliczni mieszkańcy i posłowie opozycji, chcąc przekazać migrantom m.in. prowiant. Po pewnym czasie służby nie dopuszczały osób postronnych do migrantów, a pogranicznicy przekazywali im jedzenie i wodę.

Do rządu z pytaniami o migrantów zwracał się RPO. W liście do ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego pisał, że nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przebywających w strefie przygranicznej w okolicach Usnarza Górnego stanowi naruszenie prawa. Apelował o niezwłoczne podjęcie działań i umożliwienie przyjęcia od nich wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Do Usnarza Górnego w związku z przebywającymi tam migrantami MSWiA skierowało większą liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji. Rozpoczęła się też wówczas budowa zabezpieczenia granicy składającego się z concertiny i drutu kolczastego. Wtedy też powstał plan, by na polsko-białoruskiej granicy postawić stalową zaporę, którą zbudowano w kolejnych latach.

Stan wyjątkowy w 183 przygranicznych miejscowościach

W związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy od 2 września 2021 r. decyzją prezydenta wprowadzono stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmował 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim). Obowiązywał tam m.in. zakaz przebywania osób innych niż mieszkańcy lub osoby do tego uprawnione. Zawieszono tam możliwość organizowania zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych. Stan wyjątkowy miał obowiązywać 30 dni, ale był następnie przedłużany.

W okolicach Usnarza Górnego po stronie białoruskiej zaczęły pojawiać się też inne grupy migrantów, które próbowały się przedostać do Polski. Straż Graniczna informowała np. 20 października 2021 r. (data 20 października 2021 r. pojawia się w wyroku ETPC w kontekście przekroczenia granicy przez jednego ze skarżących i odesłania go tego dnia przez SG na stronę białoruską – PAP), że dzień wcześniej kilkudziesięcioosobowa grupa atakowała granicę. 16 osobom udało się przedostać na stronę polską; następnie, na podstawie rozporządzenia MSWiA z 21 sierpnia 2021 r., zawrócono je do linii granicy.

Pod koniec października 2021 r. Straż Graniczna poinformowała, że od 23 października w utrzymywanym od sierpnia koczowisku po stronie białoruskiej na wysokości Usnarza Górnego nie było już migrantów. Pozostały namioty, a miejsca pilnowały wówczas służby białoruskie.

Kilka zdań komentarza

Dziś już te wydarzenia sprzed czterech, pięciu lat przykryła niepamięć. Nie tylko dlatego, że tak działa czas. Również dlatego, że sporo jest osób, które obecnie – gdy kryzys migracyjny został zażegnany – zapominają o tym, co wówczas mówiły o sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Nie chcą mieć w pamięci słów, które kierowały pod adresem Straży Granicznej i wszystkich innych służb mundurowych skierowanych do zatamowania fali migracyjnej płynącej z Białorusi.

Dziś już pewnie z dużą dozą nieśmiałości przypomniałyby sobie, jak wygłaszały apele o zamarzających dzieciach, o inżynierach, którzy szukają schronienia i lepszego życia w Polsce. Gdyby znów doszło do powtórki z kryzysu, to prawdopodobnie nie proponowałyby, by wpuszczać migrantów, a dopiero w Polsce sprawdzać, kogo się wpuściło.

Nie byłoby dramatycznie brzmiących sformułowań w rodzaju: „To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy”.

Należy wierzyć, że mają jednak w pamięci 21-letniego Mateusza Sitka, żołnierza ugodzonego nożem przez „człowieka, który potrzebował pomocy”...