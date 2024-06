Śmierć żołnierza od ran zadanych przez migranta Ważny komunikat WIM

6 czerwca w godzinach popołudniowych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie (WIM), otoczony wsparciem rodziny i żołnierzy, zmarł ugodzony nożem żołnierz 1. Brygady Pancernej. Pomimo udzielonej pomocy w rejonie bandyckiego ataku na granicy z Białorusią i wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Pojawiły się zastrzeżenia co do leczenia ciężko rannego. W piątek (7 czerwca) WIM ustosunkował się do nich w komunikacie.

i Autor: WIM „Szpital na Szaserów”, czyli Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy