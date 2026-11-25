W 2025 roku miny przeciwpiechotne zabiły lub raniły 6929 osób, co jest największą liczbą od pięciu lat; 84% ofiar to cywile, w tym 50% dzieci.

Polska, wraz z Estonią, Finlandią, Łotwą i Litwą, wycofała się w 2025 roku z Traktatu o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych, argumentując to potrzebą obrony narodowej.

Wycofanie się z konwencji już skutkuje zapowiedziami zakupu miliona min przez Finlandię, rozmowami Litwy z Polską i Ukrainą o ich produkcji, a także planami Łotwy na wykorzystanie funduszy UE do zakupu min.

We wtorek na ulicach Warszawy, Brukseli i Helsinek pojawią się samochody i billboardy, aby przybliżyć dane z raportu "Landmine Monitor 2026" Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min (ICBL).

Najnowszy raport Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min (ICBL), zatytułowany „Landmine Monitor 2026”, wskazuje na drastyczny wzrost liczby ofiar min przeciwpiechotnych i niewybuchów powojennych. W 2025 roku odnotowano aż 6929 osób, które zginęły lub zostały ranne, co jest najwyższą liczbą od pięciu lat. Ofiary te pochodziły z co najmniej 54 krajów i regionów na całym świecie. Najbardziej poszkodowanymi państwami okazały się Birma (oficjalna nazwa Mjanma) z 1891 zabitymi i rannymi, oraz Syria, gdzie liczba ta wyniosła 1602.

Dane z raportu są szczególnie zatrważające, jeśli chodzi o strukturę ofiar. Autorzy podkreślają, że „cywile stanowili co najmniej 84 proc. wszystkich osób, które zginęły lub odniosły obrażenia w wyniku wybuchu min lądowych i pozostałości wojennych”. Co więcej, w tej grupie aż „50 proc. stanowiły dzieci”. Taka statystyka dobitnie świadczy o tym, że miny przeciwpiechotne uderzają przede wszystkim w osoby niewinne i bezbronne.

Dr Adam Ploszka z Amnesty International, komentując raport na wtorkowej konferencji prasowej, nie krył oburzenia. Podkreślał, że „miny to broń głucha, ślepa i wyjątkowo niehumanitarna, jeśli w ogóle można powiedzieć o jakiejkolwiek broni, że jest humanitarna”. Ploszka zwrócił uwagę na kluczowe aspekty, które czynią tę broń tak niebezpieczną: jest ona skierowana potencjalnie przeciwko cywilom, nie można jej zdezaktywizować, a także stanowi poważne zagrożenie po zakończeniu konfliktu, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie społeczeństw.

Polska opuszcza Konwencję ottawską: Kontrowersyjna decyzja i jej uzasadnienie

Raport „Landmine Monitor 2026” ujawnił również, że w 2025 roku do Traktatu o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych (znanego również jako Konwencja ottawska) przystąpiły trzy kraje: Liban, Wyspy Marshalla i Tonga. Jednocześnie pięć innych państw podjęło decyzję o wycofaniu się z niego. Wśród nich znalazły się Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa oraz Polska.

Dr Adam Ploszka skrytykował uzasadnienie Polski dotyczące wycofania się z traktatu. Jak stwierdził,

„Polska wypowiedziała konwencję argumentując, że będzie to służyć obronie Rzeczpospolitej. Ten argument był przede wszystkim oparty rzekomo o doświadczenia ukraińskie”.

Ploszka podkreślił, że brakuje dowodów na skuteczność tej broni w kontekście konfliktu na Ukrainie.

„Mówię rzekomo, ponieważ nikt nie przedstawił żadnych danych w trakcie procesu wypowiadania konwencji, które pokazywałyby, że ta broń jest skuteczna i spowodowała, że udało się powstrzymać wojska rosyjskie w Ukrainie” – dodał.

Według ekspertów wojskowych, to nie miny przeciwpiechotne, lecz „cały szereg pasm zabezpieczeń” utrudnił przemieszczanie się wojsk rosyjskich.

Skutki wycofania się z traktatu: Europejskie konsekwencje i kampania

Wyjście pięciu krajów z Konwencji ottawskiej pociągnęło za sobą rzeczywiste konsekwencje, co podkreśla Aleksandra Zielińska z organizacji pozarządowej WeMove Europe, promującej wartości demokratyczne w Unii Europejskiej. „Wiemy, że Finlandia zapowiedziała zakup miliona min oraz rozpoczęcie ich produkcji w 2028 roku” – wyliczyła Zielińska. Podobne sygnały płyną z innych państw.

„Litwa ogłosiła, że rozpoczęła rozmowy z Polską i z Ukrainą na temat produkcji min. Mamy doniesienia, że Łotwa chce wykorzystać fundusze, które pozyskują w ramach unijnych funduszy SAFE, na zakup min. Nie wiemy, jakie to będą konkretnie miny” – kontynuowała.

W Estonii natomiast, w październiku 2025 roku, parlament uchylił zakaz przewozu min piechotnych przez jej terytorium.

W odpowiedzi na te niepokojące tendencje, Aleksandra Zielińska poinformowała o rozpoczęciu kampanii informacyjnej. We wtorek na ulicach Warszawy, Brukseli i Helsinek pojawią się samochody i billboardy, których celem jest przybliżenie opinii publicznej danych zawartych w raporcie ICBL. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z minami przeciwpiechotnymi i konsekwencji wycofywania się z międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.

Stan przestrzegania zakazu: Globalne wysiłki i wyzwania

Obecnie 162 kraje są związane Traktatem o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych. Z tej liczby, 157 państw zadeklarowało brak zapasów min przeciwpiechotnych, a 94 kraje zakończyły proces niszczenia swoich magazynów, co łącznie doprowadziło do zniszczenia ponad 55 milionów min. Mimo tych postępów, wciąż istnieją państwa, które naruszają postanowienia traktatu. Grecja i Ukraina nadal posiadają zapasy min.

Raport ICBL wskazuje jednak również na pozytywne przykłady. Chorwacja w marcu 2026 roku ogłosiła wypełnienie swoich zobowiązań w zakresie usuwania min ze swojego terytorium. Podobne oświadczenie wydał Oman w 2025 roku. Od momentu wejścia w życie Traktatu o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych w 1999 roku, łącznie 32 państwa skutecznie usunęły ten rodzaj broni na swoim terytorium, co świadczy o możliwości osiągnięcia pełnej eliminacji min przeciwpiechotnych na świecie.

ICBL (International Campaign to Ban Landmines) to globalna koalicja organizacji pozarządowych, której działania zostały docenione w 1997 roku Pokojową Nagrodą Nobla. „Landmine Monitor 2026” jest już 28. corocznym raportem tej organizacji, monitorującym postępy i wyzwania w dążeniu do świata wolnego od min przeciwpiechotnych.