Niewiadów i WITI łączą siły. Rusza projekt min MOD-26 i MND-26 dla Wojska Polskiego

Podpisanie umów z WITI to fundament budowy naszych krajowych zdolności w obszarze środków inżynieryjnych, niezbędnych dla realizacji programu Tarcza Wschód. Łączymy unikalne kompetencje badawcze Instytutu z naszym zapleczem produkcyjnym i doświadczeniem inżynieryjnym, aby dostarczyć Wojsku Polskiemu nowoczesne rozwiązania, które są kluczowe w obliczu nowej architektury bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO – mówi Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Przedmiotem podpisanych umów jest realizacja projektów dwóch typów min przeciwpiechotnych:

MOD-26: mina o działaniu odciągowym.

MND-26: mina o działaniu naciskowym.

Zgodnie z podziałem kompetencji, WITI odpowiada za stronę badawczo-rozwojową, w tym wykonanie dokumentacji technicznej, modeli testowych oraz przeprowadzenie badań zakładowych i poligonowych. ZSP Niewiadów przejmuje rolę przemysłową, odpowiadając za wykonanie prototypów, opracowanie dokumentacji produkcyjnej, seryjne wytwarzanie oraz dystrybucję gotowych wyrobów. Współpraca została zaplanowana na okres dziesięciu lat, a wynagrodzenie Instytutu będzie oparte na systemie prowizyjnym od przyszłej sprzedaży.

Zgodnie z planami strategicznymi NPGM, osiągnięcie gotowości do produkcji seryjnej min przeciwpiechotnych przewidziane jest na IV kwartał 2026 roku, a docelowe moce produkcyjne mają wynieść do 1 miliona sztuk rocznie. Skala ta odpowiada na ogromne zapotrzebowanie ze strony Agencji Uzbrojenia, które w kontekście modernizacji armii i zabezpieczenia granic szacowane jest na łącznie 16,17 mln sztuk do 2028 roku.

