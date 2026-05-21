Niewiadów i WITI łączą siły. Rusza projekt min MOD-26 i MND-26 dla Wojska Polskiego

oprac. Karolina Modzelewska
2026-05-21 15:08

Spółka zależna Niewiadów Polska Grupa Militarna (NPGM), Zakłady Sprzętu Precyzyjnego (ZSP) Niewiadów oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (WITI) podpisały dwie strategiczne umowy o współpracy. Porozumienia dotyczą wspólnego opracowania projektu, produkcji oraz dystrybucji nowoczesnych min przeciwpiechotnych: MOD-26 (o działaniu odciągowym) oraz MND-26 (o działaniu naciskowym). Partnerstwo to ma na celu budowę suwerennych zdolności przemysłowych w obszarze środków inżynieryjnych, stanowiących kluczowy element wzmacniania potencjału obronnego kraju oraz ochrony granic w ramach programu Tarcza Wschód.

Podpisanie umów z WITI to fundament budowy naszych krajowych zdolności w obszarze środków inżynieryjnych, niezbędnych dla realizacji programu Tarcza Wschód. Łączymy unikalne kompetencje badawcze Instytutu z naszym zapleczem produkcyjnym i doświadczeniem inżynieryjnym, aby dostarczyć Wojsku Polskiemu nowoczesne rozwiązania, które są kluczowe w obliczu nowej architektury bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO – mówi Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Przedmiotem podpisanych umów jest realizacja projektów dwóch typów min przeciwpiechotnych:

  • MOD-26: mina o działaniu odciągowym.
  • MND-26: mina o działaniu naciskowym.

Zgodnie z podziałem kompetencji, WITI odpowiada za stronę badawczo-rozwojową, w tym wykonanie dokumentacji technicznej, modeli testowych oraz przeprowadzenie badań zakładowych i poligonowych. ZSP Niewiadów przejmuje rolę przemysłową, odpowiadając za wykonanie prototypów, opracowanie dokumentacji produkcyjnej, seryjne wytwarzanie oraz dystrybucję gotowych wyrobów. Współpraca została zaplanowana na okres dziesięciu lat, a wynagrodzenie Instytutu będzie oparte na systemie prowizyjnym od przyszłej sprzedaży.

Zgodnie z planami strategicznymi NPGM, osiągnięcie gotowości do produkcji seryjnej min przeciwpiechotnych przewidziane jest na IV kwartał 2026 roku, a docelowe moce produkcyjne mają wynieść do 1 miliona sztuk rocznie. Skala ta odpowiada na ogromne zapotrzebowanie ze strony Agencji Uzbrojenia, które w kontekście modernizacji armii i zabezpieczenia granic szacowane jest na łącznie 16,17 mln sztuk do 2028 roku.

Na podstawie informacji prasowej Niewiadów Polska Grupa Militarna

