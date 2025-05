Katastrofa w Republice Korei. Rozbił się samolot patrolowy

Spis treści

Szczegóły katastrofy samolotu P-3C

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 13:50 czasu lokalnego (6:50 w Polsce) w pobliżu bazy wojskowej w południowym mieście Pohang. Agencja Yonhap, powołując się na miejscowe władze, poinformowała, że na pokładzie samolotu znajdowały się cztery osoby. Marynarka potwierdziła, że doszło do katastrofy z udziałem samolotu rozpoznawczo-patrolowego P-3C.

A Navy patrol plane carrying four people crashed on a mountain in the southeastern city of Pohang on Thursday, authorities said.https://t.co/YcYEj14f1I pic.twitter.com/4nXBy4rryX— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) May 29, 2025

Relacje świadków i działania służb

Świadkowie cytowani przez media relacjonowali, że widzieli dym unoszący się nad zboczem górskim, gdzie rozbiła się maszyna. Na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęły działania służby ratunkowe.

Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy

Policja wszczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyn katastrofy. Na razie nie są znane szczegółowe okoliczności zdarzenia.

P-3C Orion

P-3C Orion to amerykański samolot patrolowy i zwalczania okrętów podwodnych, opracowany przez Lockheed Martin na bazie cywilnego L-188 Electra. Używany głównie przez marynarkę wojenną, jest czterosilnikowym turbośmigłowym samolotem o dużej wytrzymałości i zasięgu, zaprojektowanym do misji morskich.

Wyposażony jest w silniki turbośmigłowe Allison T56-A-14 o mocy około 4910 KM każdy, osiąga prędkość maksymalną 750 km/h i przelotową 610 km/h, z zasięgiem do 7700 km, co pozwala na misje trwające nawet 17 godzin. Jego maksymalny pułap to 8600 m, a masa startowa sięga 61 200 kg. Samolot ma 35,6 m długości, rozpiętość skrzydeł 30,4 m i wysokość 10,3 m. Wyposażony jest w zaawansowane systemy, takie jak radar APS-115 (lub nowsze APS-137), detektor anomalii magnetycznych (MAD), sonoboje do wykrywania okrętów podwodnych oraz sensory elektrooptyczne i podczerwone. Może przenosić do 9 ton uzbrojenia, w tym torpedy (np. Mk 46, Mk 50), bomby głębinowe, miny morskie i pociski przeciwokrętowe AGM-84 Harpoon. Obsługuje go zazwyczaj 11-osobowa załoga, w tym piloci i specjaliści od misji rozpoznawczych. Używany od lat 60. XX wieku, przeszedł liczne modernizacje systemów awioniki i uzbrojenia. Służy w marynarkach wojennych wielu krajów, m.in. USA, Australii i Japonii, choć w USA jest stopniowo zastępowany przez Boeinga P-8 Poseidon. Charakterystycznym elementem jest wysięgnik MAD w ogonie.