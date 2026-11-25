Kolejne uderzenie w irańskie przywództwo?

W korytarzach Białego Domu toczy się dyskusja na temat radykalnego kroku, który miałby zdaniem niektórych zmienić losy wojny z Iranem, trwającej od końca lutego. Jak podała stacja NBC, powołując się na anonimowe źródła wewnątrz administracji, urzędnicy prezydenta Donalda Trumpa rozważają przeprowadzenie precyzyjnego ataku na czołowych irańskich przywódców. Celem takiej operacji miałaby być eliminacja najbardziej radykalnych liderów reżimu.

Zwolennicy tej strategii przekonują, że byłby to potężny cios, który mógłby zmusić Teheran do kapitulacji i zakończyć konflikt. W ich ocenie, taka operacja wysłałaby jasny sygnał, że Stany Zjednoczone posiadają zdolność do namierzenia i zlikwidowania dowolnego celu w strukturach władzy Iranu. Miałoby to nie tylko złamać morale wroga, ale również stanowić pokaz siły i determinacji prezydenta Trumpa, dając mu szansę na szybkie zakończenie wojny.

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Media: Prezydent Trump wciąż się waha

Na ten moment prezydent Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji. Według źródeł, na jego biurku leży szereg różnych opcji, a dyskusje wciąż trwają. Rozważane są zarówno scenariusze deeskalacyjne, jak i ewentualna nowa, duża akcja militarna. Przyszłość konfliktu pozostaje więc niepewna, a decyzja o ataku na irańskich przywódców jest jedną z najbardziej ryzykownych kart, jakie Biały Dom może zagrać.

Przypomnijmy, że operację precyzyjnych uderzeń eliminujących najwyższe władze w Iranie USA przeprowadziły wspólnie z Izraelem na początku konfliktu. Wtedy nie przyniosło to rozstrzygnięcia wojny, a w efekcie do władzy doszło bardziej radykalne skrzydło.