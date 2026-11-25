Berlin przeznaczy 34 miliony euro na uruchomienie produkcji ukraińskich dronów rozpoznawczych BABKA, które powstaną na niemieckiej ziemi.

Wspólne niemiecko-ukraińskie przedsiębiorstwo dostarczy zaawansowane bezzałogowce, w tym również niemiecki system Wingcopter 262, z przeznaczeniem dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informację o wsparciu finansowym przekazał minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas konferencji prasowej w Berlinie z udziałem ukraińskiego ministra obrony Jewgienija Chmary, donosi niemiecki serwis Hartpunkt. Jak poinformował szef niemieckiego resortu obrony, rząd federalny przeznaczy około 34 mln euro na rozwój zdolności produkcyjnych. Drony BABKA będą powstawać w Niemczech z przeznaczeniem dla Ukrainy.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada wspólne przedsiębiorstwo niemieckiej firmy Wingcopter Security & Defence oraz ukraińskiej TAF Industries. Joint venture powstało na początku 2026 roku. Ukraińska firma utworzyła je za pośrednictwem swojej spółki zależnej Shadow Flytech LLC, współpracując z niemieckim partnerem.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wingcopter zakłady w Niemczech będą produkować dwa typy bezzałogowców: ukraiński system rozpoznawczy BABKA oraz niemiecką konstrukcję Wingcopter 262. Początkowo produkcja ma być ukierunkowana na dostawy dla ukraińskich sił zbrojnych. W dalszej perspektywie systemy mają być oferowane również Bundeswehrze oraz siłom zbrojnym innych państw NATO.

BABKA – ukraiński dron rozpoznawczy

Według producenta BABKA to lekki i stosunkowo tani bezzałogowiec przeznaczony do zadań rozpoznawczych. Konstrukcja waży około 3 kg, a jej rozpiętość skrzydeł wynosi 130 cm. Dron może pozostawać w powietrzu przez trzy godziny i operować na dystansie do 50 km. System wyposażono w kamerę z 30-krotnym zoomem optycznym. Producent podkreśla również prostotę konstrukcji, która ma umożliwiać prowadzenie produkcji seryjnej przy ograniczeniu kosztów.

Drugim systemem przewidzianym do produkcji w Niemczech będzie Wingcopter 262. To bezzałogowiec klasy eVTOL, czyli konstrukcja zdolna do pionowego startu i lądowania. W porównaniu z BABKĄ oferuje większy zasięg taktyczny i dłuższy czas lotu. Wingcopter 262 ma dysponować kamerą z 80-krotnym zoomem optycznym, pozostawać w powietrzu przez maksymalnie sześć godzin i osiągać zasięg taktyczny 150 km. Jego masa nie przekracza 10 kg, a rozpiętość skrzydeł wynosi 262 cm.

TAF Industries zwiększa produkcję systemów wojskowych

Ukraińska TAF Industries jest przedsiębiorstwem z sektora technologii obronnych, zajmującym się projektowaniem i produkcją rozwiązań wykorzystywanych przez siły zbrojne. Jak podaje Wingcopter, firma wytwarza obecnie ponad 30 rodzajów produktów wojskowych, z których większość uzyskała certyfikację ukraińskiego Ministerstwa Obrony.

Jednym z głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa są drony FPV. Ich produkcja ma sięgać nawet 80 tys. egzemplarzy miesięcznie. Współpraca z niemieckim partnerem i uruchomienie zakładów w Niemczech mają umożliwić zwiększenie skali dostaw bezzałogowych systemów rozpoznawczych dla Ukrainy.