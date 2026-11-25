Grupa WB, największa prywatna spółka zbrojeniowa w Polsce, wybrała krajową technologię, która pozwoli jej konkurować na rynku amunicji 155 mm o podwyższonym zasięgu. Taki produkt oferuje zaledwie kilka europejskich przedsiębiorstw, przy rosnącym zapotrzebowaniu ze strony NATO i Ukrainy.

Inżynierowie Łukasiewicza i przedstawiciele Grupy WB pracowali nad tym projektem od wczesnych etapów badawczych. Zespoły mogły prowadzić dialog techniczny nt. najbardziej wrażliwych szczegółów dzięki umowie o partnerstwie strategicznym. Ten model współpracy z przemysłem Łukasiewicz wprowadził w 2025 r. wzorując się na praktykach m.in. z Niemiec i Finlandii.

“W modelu partnerstw strategicznych zakładaliśmy, że naukowcy będą odpowiadać na potrzeby biznesu, a nie przekonywać przedsiębiorstwa do zakupu już istniejących technologii. W mniej niż rok od podpisania umowy z Grupą WB pokazujemy, że pieniądze podatników zainwestowane w naukę mogą wrócić w postaci zamówień od przemysłu” - tłumaczy prezes Centrum Łukasiewicz dr Hubert Cichocki.

Umowa Łukasiewicza z Grupą WB może przynieść nawet 90 mln zł i wzmocnić polską artylerię

Opłaty licencyjne będą wypłacane transzami, których wartość będzie uzależniona od poziomu sprzedaży. Prezes Łukasiewicza zapowiada konkretne liczby: “Analizy wyceniającej technologię międzynarodowej firmy doradczej pokazały, że Sieć zyska dzięki tej licencji nawet 90 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa polska umowa komercjalizacyjna w ostatnich dekadach” - mówi dr Cichocki.

Dla Grupy WB najbardziej istotna w technologii oferowanej przez Łukasiewicza była możliwość zwiększenia zasięgu amunicji bez wykorzystania napędu rakietowego. Pozwoli to polskiemu przedsiębiorstwu lepiej konkurować na rynkach zagranicznych.

„Podpisana umowa podkreśla bliskie związki, jakie łączą Grupę WB i polską naukę. Pokazuje również, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy ma suwerenność technologiczna. Wspólne prace badaczy Sieci Łukasiewicz i inżynierów Grupy WB prowadzą do opracowania własnych, oryginalnych rozwiązań, które można bez przeszkód wytwarzać w oparciu o krajową bazę produkcyjną” – oświadczył Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Amunicja 155 mm jest standardem NATO. Korzystają z niej polskie armatohaubice Krab oraz K9, niemieckie PzH 2000 czy francuskie CAESAR-y. Gazogenerator, umieszczany w dennej części pocisku, pozwala na ograniczenie oporu aerodynamicznego powstającego za nim podczas lotu, co podwyższa donośność (tj. zasięg).

Technologia bazowa została opracowana przez Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego. Prototypy przeszły już testy balistyczne i potwierdziły działanie w temperaturach od -20 do +50°C. Dzięki zasobom Grupy WB wyposażone w gazogenerator pociski trafią teraz na poligon, co pozwoli na niezbędną dla sił zbrojnych certyfikację, a następnie masową produkcję.

„Bez współpracy z Grupą WB nie byłoby możliwe dalsze wdrożenie technologii. By przeprowadzić testy poligonowe konieczne jest uruchomienie produkcji na urządzeniach przemysłowych” – tłumaczy dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego, prof. dr hab. inż. Rafał Łukasik. Łukasiewicz - IPO jest liderem w projektach Sieci dotyczących rakiet i amunicji, które łączą kompetencje 9 instytutów.

W 2026 r. 67 proc. nowych projektów Łukasiewicza finansowanych ze środków publicznych dotyczy obronności, bezpieczeństwa lub technologii podwójnego zastosowania.

Na podstawie informacji prasowej GRUPY WB