Niemcy, Hiszpania i Szwecja, za pośrednictwem agencji OCCAR, rozpoczynają program pozyskania zmodernizowanego pocisku manewrującego TAURUS Neo. Nowa generacja ma oferować większy zasięg, lepszą odporność na zakłócenia i uniezależnić europejski przemysł od amerykańskich regulacji eksportowych ITAR.

Kluczowym celem projektu jest opracowanie europejskiego silnika, który nie będzie podlegał restrykcyjnym przepisom ITAR, dającym USA prawo weta w kwestii eksportu pocisków. Niemcy przeznaczą około 80 mln euro na badania nad nowym, suwerennym napędem.

Program wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi; Niemcy przeznaczą do 1,8 mld euro, a Hiszpania 480 mln euro. Dostawy pocisków TAURUS Neo przewidywane są na przełom lat 20. i 30. XXI wieku, z fazą przygotowawczą do produkcji seryjnej do 2029 roku.

Niemcy, Hiszpania i Szwecja podjęły decyzję o wspólnym pozyskaniu nowej generacji pocisku manewrującego, znanego jako TAURUS Neo. Projekt będzie realizowany pod auspicjami OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en Matière d'Armement), czyli międzynarodowej organizacji ds. współpracy w dziedzinie uzbrojenia, co ma zapewnić sprawną koordynację i standaryzację.

Producentem pocisku jest spółka TAURUS Systems GmbH, będąca joint venture niemieckiej MBDA Deutschland i szwedzkiego koncernu Saab. Umowa o współpracy między trzema państwami może zostać zawarta jeszcze w 2026 roku, co otworzy drogę do formalnego kontraktu z producentem. Do grona obecnych użytkowników pocisków TAURUS KEPD 350, czyli Niemiec, Hiszpanii i Korei Południowej, wkrótce dołączy Szwecja, która już rozpoczęła proces integracji tej broni ze swoimi myśliwcami Gripen.

Jerman, Spanyol & Swedia berencana mengadakan rudal jelajah TAURUS Neo melalui OCCAR. Varian baru ini menawarkan jangkauan lebih jauh & ketahanan terhadap gangguan. Jerman menyiapkan €1,8 miliar, termasuk €80 juta utk mesin bebas ITAR, dan Spanyol mengalokasikan €480 juta. https://t.co/COyRd4ZhPS— Military Channel (@AntoniusWibow10) November 24, 2026

Niezależność od USA: strategiczna potrzeba silnika bez ITAR

Jednym z kluczowych i najszerzej komentowanych aspektów programu TAURUS Neo jest opracowanie silnika wolnego od regulacji ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Obecna wersja pocisku jest napędzana przez niezwykle wydajny silnik P8300-15 amerykańskiej firmy Williams International. Jego moc (do 6,67 kN ciągu) jest kluczowa dla lotu konturowego na ekstremalnie niskiej wysokości.

Jednakże, jako produkt amerykański, silnik ten podlega restrykcyjnym przepisom eksportowym ITAR, które dają Waszyngtonowi prawo weta w kwestii sprzedaży lub transferu pocisków do państw trzecich. Ta zależność jest postrzegana jako strategiczne ograniczenie dla europejskiej autonomii. Dlatego rząd niemiecki zamierza przeznaczyć około 80 milionów euro na badania nad nowym, europejskim napędem. Rozważany jest silnik od niemieckiej firmy AeroDesignWorks GmbH, co pozwoliłoby na pełną suwerenność w produkcji i eksporcie pocisku.

Harmonogram i finansowanie – miliardowe inwestycje w przyszłość

Program TAURUS Neo wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Komisja Budżetowa niemieckiego Bundestagu już w grudniu 2025 roku zatwierdziła pierwsze fundusze 415 milionów euro na przygotowania do produkcji seryjnej oraz 35 milionów euro na dalsze prace badawczo-rozwojowe.

Środki te pozwolą producentowi na zamówienie tzw. komponentów o długim czasie realizacji, takich jak specyficzne materiały wybuchowe czy elementy systemów, których produkcja i dostawa mogą trwać nawet dwa lata. Całkowite zapotrzebowanie ze strony Niemiec na nieznaną jeszcze liczbę pocisków szacuje się na kwotę do 1,8 miliarda euro. Hiszpania również zadeklarowała swój udział finansowy, przeznaczając na ten cel 480 milionów euro. W grudniu 2025 Taurus Systems i niemieckie biuro zakupów BAAINBw podpisały kontrakt na uruchomienie linii produkcyjnej NEO.

Warto tutaj wspomnieć, że 10 listopada Hiszpania zatwierdziła pakiet umów o łącznej wartości 545 milionów euro na modernizację swoich pocisków manewrujących Taurus KEPD 350 oraz przygotowanie krajowego przemysłu do udziału w europejskim programie nowej generacji Taurus NEO. Pierwsza część, opiewająca na 65 milionów euro, dotyczy drugiej fazy przedłużenia żywotności (MLU-II) obecnych pocisków, tak aby pozostały sprawne i skuteczne po 2040 roku, a płatności rozłożono na sześć rocznych rat.

Mimo uruchomienia finansowania, obserwatorzy rynku zbrojeniowego zakładają, że dostawy pocisków TAURUS Neo w znaczących ilościach rozpoczną się nie wcześniej niż pod koniec lat 20. lub na początku lat 30. XXI wieku. Faza przygotowawcza do produkcji seryjnej ma potrwać do 2029 roku.

TAURUS Neo – kluczowe ulepszenia i deklarowane cele

TAURUS Neo to nie tylko modernizacja, ale stworzenie nowej generacji broni dalekiego zasięgu. Zachowuje on te same podstawowe parametry co poprzednik czyli masę około 1400 kilogramów, długość około 5 metrów oraz głowicę bojową Mephisto o masie 480 kilogramów lecz znacząco zwiększa zasięg, przekraczając 700 kilometrów.

Chociaż szczegółowe dane techniczne pozostają niejawne, znane są główne kierunki rozwoju, które mają zapewnić przewagę na przyszłym polu walki. Najważniejsze planowane ulepszenia obejmują zwiększony zasięg operacyjny w porównaniu do obecnej wersji ponad 500 km, ulepszoną głowicę naprowadzającą i nowe sensory zapewniające większą precyzję, zwiększoną odporność na zakłócenia systemów nawigacji i komunikacji (Anti-Jamming) oraz nowy, europejski silnik wolny od amerykańskich ograniczeń eksportowych ITAR. Ma być wyposażony w system nawigacji odporny na zagłuszanie sygnału GPS. Konstrukcja została też zoptymalizowana pod kątem łatwiejszej integracji z platformami oraz niższych kosztów utrzymania.

Obecnie używany pocisk TAURUS KEPD 350 jest jedną z najnowocześniejszych broni w swojej klasie, zdolną do lotu na bardzo niskim pułapie i precyzyjnego rażenia silnie ufortyfikowanych celów. TAURUS Neo ma pójść o krok dalej. Celem jest zwiększenie jego zasięgu, co da planistom większą elastyczność w omijaniu stref obrony powietrznej przeciwnika. Nieoficjalnie mówi się nawet o zasięgu rzędu 1000 km, co postawiłoby go w bezpośredniej konkurencji z amerykańskim JASSM-ER. Nowy pocisk ma być także znacznie trudniejszy do wykrycia i zneutralizowania. Zastosowanie nowoczesnych sensorów i oprogramowania sterującego, potencjalnie wspieranego przez sztuczną inteligencję, ma zwiększyć przeżywalność pocisku w środowisku nasyconym zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej.

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