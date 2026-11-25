Wojsko Polskie intensywnie rozwija rozpoznanie satelitarne, podpisując kluczowe porozumienie z polską firmą technologiczną.

Wdrożona zostanie zaawansowana technologia AI do automatycznej detekcji obiektów na zdjęciach satelitarnych, znacząco przyspieszając analizę danych.

Polska stawia na "oczy armii" w kosmosie, planując kilkanaście wojskowych satelitów do 2027 roku.

Uroczystość odbyła się podczas otwarcia nowego budynku biurowo-sztabowego Ośrodka Rozpoznania Obrazowego. W wydarzeniu uczestniczyli wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk.

Porozumienie zawarli Minister Obrony Narodowej, reprezentowany przez szefa Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych płk. Leszka Paszkowskiego, oraz spółka SATIM Monitoring Satelitarny, reprezentowana przez prezesa zarządu Jacka Strzelczyka.

Automatyczna analiza zobrazowań SAR

Współpraca obejmuje rozwój, wdrażanie i wykorzystanie technologii automatycznej detekcji oraz klasyfikacji obiektów na zobrazowaniach radarowych SAR. Oprogramowanie ma pomagać w szybkim wyszukiwaniu określonych obiektów i wyodrębnianiu najważniejszych informacji z dużych zbiorów danych obrazowych.

Przed chwilą podpisaliśmy umowę pomiędzy polską firmą, która dostarcza oprogramowanie, które pozwoli wyciągać szybko wnioski z obrazowania, wychwycić na tym zobrazowaniu te obiekty, które są dla nas najbardziej znaczące, których poszukujemy, które chcemy zobrazować, chcemy je wyłapać w tym gąszczu informacji, które się do nas przedostają – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że istotne znaczenie ma nie tylko zawieranie kontraktów, ale przede wszystkim szybkie przekładanie ich na konkretne zdolności wykorzystywane przez wojsko. Jak zaznaczył, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do służby jest jednym z priorytetów resortu obrony.

Sekretarz stanu w MON @CTomczyk: Satelity to oczy polskiego wojska. Do końca przyszłego roku będziemy mieli kilkanaście polskich satelitów wojskowych, które dzisiaj spełniają tę najważniejszą funkcję, żeby wiedzieć, żeby widzieć, żeby wiedzieć wcześniej, żeby dostarczać te najbardziej podstawowe informacje. Dzisiaj służba żołnierzy tutaj w ORO, żołnierzy w Dowództwie Operacyjnym, którzy zajmują się obrazowaniem i dostarczaniem informacji do wojska, jest jedną z najbardziej kluczowych zdolności.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 25, 2026

Polskie satelity wsparciem dla wojska

Cezary Tomczyk zwrócił uwagę na rosnące znaczenie rozpoznania satelitarnego dla Sił Zbrojnych RP. Jak zapowiedział, do końca 2027 roku Polska będzie dysponować kilkunastoma wojskowymi satelitami.

Satelity to oczy polskiego wojska. Do końca przyszłego roku będziemy mieli kilkanaście polskich satelitów wojskowych, które dzisiaj spełniają tę najważniejszą funkcję, żeby wiedzieć, żeby widzieć, żeby wiedzieć wcześniej, żeby dostarczać te najbardziej podstawowe informacje. Dzisiaj służba żołnierzy tutaj w ORO, żołnierzy w Dowództwie Operacyjnym, którzy zajmują się obrazowaniem i dostarczaniem informacji do wojska, jest jedną z najbardziej kluczowych zdolności – podkreślił wiceminister obrony narodowej.

Dane pozyskiwane z satelitów umożliwiają wcześniejsze wykrywanie istotnych zjawisk i dostarczanie informacji niezbędnych do planowania działań wojskowych. Produkty rozpoznania obrazowego wspierają między innymi polskich pilotów i dowódców w przygotowywaniu misji oraz operacji.

W trakcie wydarzenia szef MON nawiązał też do rozwoju wojsk kosmicznych. Jak mówił: "Te wszystkie działania w innowacji, w kosmosie, tak naprawdę powstawanie nowego rodzaju wojsk, ono jeszcze nie jest nazwane, ale wojska kosmiczne rodzą się na naszych oczach. Rodzą się dzięki wam, dzięki naszemu współdziałaniu, dzięki bardzo mocnemu postawieniu przez nasz rząd na innowacje, na nowoczesne technologie i na wdrażanie sztucznej inteligencji".

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Te wszystkie działania w innowacji, w kosmosie, tak naprawdę powstawanie nowego rodzaju wojsk, ono jeszcze nie jest nazwane, ale wojska kosmiczne rodzą się na naszych oczach. Rodzą się dzięki wam, dzięki naszemu współdziałaniu, dzięki bardzo mocnemu postawieniu przez nasz rząd na innowacje, na nowoczesne technologie i na wdrażanie sztucznej inteligencji.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 25, 2026

Nowe zaplecze Ośrodka Rozpoznania Obrazowego

Ośrodek Rozpoznania Obrazowego odpowiada za pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie zobrazowań satelitarnych oraz lotniczych na potrzeby Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwa państwa, podkreślił MON. Wykorzystuje dane pochodzące zarówno z platform załogowych, jak i bezzałogowych.

Opracowywane przez jednostkę produkty rozpoznawcze wspierają procesy decyzyjne na szczeblu operacyjnym i strategicznym. Otwarcie nowego budynku biurowo-sztabowego ma zapewnić Ośrodkowi odpowiednie zaplecze do realizacji tych zadań.