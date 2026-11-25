• Formalnie ujmując, „ostatnim królem Polski” był car Mikołaj II.

• 24 października 1795 r. nastąpił III rozbiór Rzeczypospolitej, kiedy w Petersburgu podpisano trójstronną konwencję rozbiorową między Rosją, Prusami i Austrią.

• Miesiąc później Stanisław August Poniatowski abdykował i otrzymał od Katarzyny II roczną pensję w wysokości 300 tys. rubli.

Stanisław August Poniatowski nazywany jest „ostatnim królem Polski”

Owszem, był ostatnim suwerennym władcą Rzeczypospolitej, chociaż użycie tego określenia wobec Poniatowskiego budzi głębokie wątpliwości. Przyjmijmy, że z tego punktu widzenia, że był ostatnim suwerennym królem, bo po jego abdykacji nie wybrano następcy. Z prostej przyczyny: nie było już państwa, któremu miałby on królować. Z formalno=prawnego punktu widzenia nie był „ostatnim królem Polski”.

Po klęsce Napoleona, która pogrzebała realne szanse na odrodzenie się Rzeczypospolitej, na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego (1815 r.) z ziem zaboru rosyjskiego utworzono Królestwo Polskie, powszechnie zwane Kongresowym lub „kongresówką”. Królami Polski zaczęli się tytułować carowie z dynastii Romanowów.

Z tego punktu widzenia Mikołaj II był nie tylko ostatnim władcą Imperium Rosyjskiego, ale i królem Polski. I nie do końca prawdą jest, że carowie nie byli koronowani na królów Polski, tylko tytuł ten przejmowali automatycznie przy koronacji na władcę Wszechrusi. Był jeden wyjątek od reguły.

24 maja 1829 r. w Warszawie, trzy lata po koronacji na cara, Mikołaj I koronował się na króla Polski w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Podkreślmy: dokonał aktu samokoronacji, niczym Napoleon Bonaparte.

W Warszawie – co było nader symboliczne – ówczesny prymas Polski, abp Jan Paweł Woronicz, nie nałożył korony na głowę władcy, jak wiekowy obyczaj nakazywał, ale mu ją podał, że się tak wyrażę, do rąk własnych. Zwyczaju dopełniono w innej jego części – koronowano też królową Polski. Uczynił to Mikołaj I, bo to był już rosyjski ceremoniał wprowadzony przez Piotra I.

Uroczyste obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 maja. Wywieszanie flagi

Rzeczpospolita została rozebrana, ale wciąż miała króla

To skoro mamy już wyjaśnione pewne wątpliwości natury formalno-historycznej, to pora przejść do abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zaczął jako oświecony władca starający się ratować agonalną Rzeczpospolitą, a skończył (zdaniem wielu) jako jej zdrajca i żigolak, podnóżek Katarzyny II. Dziś osoba wykazująca takie poglądy uznawana jest za „ruską onucę”.

Cztery i pół roku wcześniej króla Stasia noszono na rękach i wychwalano pod niebiosa, dziękując mu za Ustawę Rządową – dziś zwaną Konstytucją 3 Maja. Cztery i pół roku później swoją decyzją przekreślił wszystkie swoje poprzednie dokonania ze sfery polityki. Wybrał względnie dostatnie życie na dworze swojej kochanki, nie będąc jej jedynym wybrankiem serca, zamiast honorowego rozstrzygnięcia.

Otóż gdy Rzeczpospolita została już ostatecznie podzielona, to formalnie nadal istniała jako suwerenny podmiot prawa, gdyż żył jej władca. Żeby państwo przestało istnieć, król musiał albo abdykować, albo odejść na tamten świat.

Król Staś, dbały o dworskie konwenanse i konwersacje w ramach tzw. obiadów czwartkowych, będąc zwierzchnikiem sił zbrojnych, nie postąpił tak, jak postąpić powinien naczelny dowódca armii.

Zresztą ówcześni mogli się spodziewać takiej postawy po tym, gdy Sejm Czteroletni powierzył mu (w maju 1792 r.) dowództwo nad armią w wojnie z Rosją, a on nie wyjechał z Warszawy na front. W tym kontekście jego decyzja o ustanowieniu (w czerwcu 1792 r.) Orderu Virtuti Militari jawić się może jako gest hipokryzji kogoś, kto postanowił nagradzać żołnierzy za odwagę, a sam, będąc ich naczelnym dowódcą, mógł być brany za tchórza.

OK. Już bez owijania w bawełnę. Tak w tamtym czasie, jak i współcześnie nierzadki był pogląd, w myśl którego Stanisław August Poniatowski wykazał się tchórzostwem i koniunkturalizmem. Ówcześni wypominali mu, że w maju 1792 r. (gdy był jeszcze po „dobrej stronie mocy”) przysięgał, że dla ratowania Rzeczypospolitej gotów był oddać życie. Szlachta niezwiązana z konfederacją targowicką (widzącą tylko w Rosji gwaranta niepodległości Rzeczypospolitej) uważała, że król powinien wybrać śmierć z własnej ręki, a nie abdykację.

Gdyby król wybrał honorowe rozwiązanie, byłby inaczej oceniany

Gdy Poniatowski przystąpił do targowiczan w lipcu 1792 r., magnateria (stojąca po „złej stronie mocy”) nadal miała mu za złe Ustawę Rządową, ale gdy król abdykował, to wysuwali argumenty, że w świetle prawa nie mógł zrzec się korony bez zgody Sejmu. Uważali, że nadto doszło do niej pod rosyjską presją, a sam abdykujący był wówczas poniekąd więźniem carycy.

Oczywiście taka krytyka nie była przejawem troski o prawo i państwo, ale o własne interesy. Wielka magnateria liczyła, że sama doprowadzi do detronizacji (a nie abdykacji) króla i spośród siebie namaści kogoś na tron.

Gdyby Stanisław August Poniatowski wybrał honorowe rozwiązanie, historia mogłaby potoczyć się inaczej, a on sam, samobójczą śmiercią, w jakimś stopniu mógłby oczyścić się z zarzutów zdrady i tchórzostwa.

Król był gigantycznie zadłużony. Gdyby wybrał śmierć, nie musiałby się martwić o spłatę zadłużenia. Gdyby wybrał śmierć, nie musiałby bać się swoich poddanych. Zdecydował się na abdykację, bo Rosja zapewniała mu bezpieczeństwo i wikt. Okazał się materialistą, a nie idealistą, za którego był brany do lipca 1792 r. i za którego w swoim fałszywym postrzeganiu miał się do końca swoich dni.

Zamieniając honorowe rozwiązanie na roczną pensję w wysokości 300 tys. rubli (starczyło na utrzymanie niewielkiego dworu i spłacanie odsetek od długów, była to równowartość 5,4 tony srebra), sam wyznaczył sobie (kontrowersyjne) miejsce w historii Polski.

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