Polska Grupa WB 25 listopada potwierdziła przeprowadzenie kluczowych testów morskich dla platformy STORMRIDER 550. Ta nowoczesna, bezzałogowa jednostka nawodna (USV), opracowana przez należącą do grupy spółkę Radmor S.A., to najnowszy element w rosnącej rodzinie polskich systemów autonomicznych. Jej oficjalna premiera miała miejsce we wrześniu podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2026 w Kielcach, gdzie wzbudziła duże zainteresowanie.

Od premiery na MSPO do testów na Bałtyku

Debiut platformy STORMRIDER 550 na kieleckich targach MSPO 2026 był jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznych targów. Zaprezentowano ją jako mniejszą, bardziej uniwersalną wersję znanego już modelu STORMRIDER 850, nagrodzonego nagrodą Defender. Opracowanie mniejszej jednostki było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na systemy bezzałogowe zdolne do operowania na wodach przybrzeżnych, w portach i na akwenach śródlądowych.

Próby przeprowadzone na Zatoce Gdańskiej stanowiły kolejny, kluczowy etap w rozwoju projektu. Ich celem była weryfikacja zdolności manewrowych, działania systemów nawigacyjnych oraz integracji wyposażenia w realnych warunkach morskich. W próbach platformy uczestniczyli przedstawiciele wojska oraz instytucji związanych z ochroną obiektów infrastruktury krytycznej i polskiego wybrzeża

STORMRIDER 550 – modułowa platforma do zadań specjalnych

StormRider 550 to bezzałogowa jednostka nawodna o długości pięciu i pół metra oraz masie własnej wynoszącej około sześciuset pięćdziesięciu kilogramów. Konstrukcja ta została zaprojektowana przez należącą do Grupy WB spółkę RADMOR w myśl koncepcji podwójnego zastosowania, co pozwala na jej efektywne wykorzystanie zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym.

Kluczową cechą konstrukcyjną jednostki jest jej pełna modułowość, umożliwiająca szybką rekonfigurację wyposażenia w zależności od potrzeb konkretnej misji. Z tego względu producent przewidział dwa główne warianty nadbudowy i kadłuba. Pierwszy z nich, charakteryzujący się wysoką nadbudową i podwyższonym profilem, powstał z myślą o długotrwałych misjach patrolowych, ratowniczych oraz rozpoznaniu obrazowym i elektronicznym. Wersja ta przenosi maszt z rozbudowanym pakietem sensorów, obejmującym między innymi radar nawigacyjny, głowicę optoelektroniczną oraz sonar, co czyni ją idealnym narzędziem do monitorowania dużych akwenów, ochrony infrastruktury krytycznej czy poszukiwania obiektów podwodnych. Drugi wariant posiada niską nadbudowę, która znacząco obniża sylwetkę jednostki, zmniejszając tym samym jej sygnaturę radarową i utrudniając wykrycie. Ta niskoprofilowa konfiguracja dedykowana jest przede wszystkim zadaniom uderzeniowym, skrytemu rozpoznaniu, szkoleniom operatorów systemów bezzałogowych, a także operacjom w ciasnych basenach portowych i na śródlądowych drogach wodnych.

Układ napędowy jednostki bazuje na wydajnym i łatwym w obsłudze silniku zaburtowym, którego moc w konfiguracji bazowej może wynosić na przykład czterdzieści koni mechanicznych, choć ostateczny dobór napędu zależy od wymagań konkretnego odbiorcy i konfiguracji modułów. StormRider 550 rozwija prędkość maksymalną sięgającą około trzydziestu węzłów, natomiast jego prędkość patrolowa wynosi od czterech do sześciu węzłów. W ekonomicznym trybie patrolowym jednostka wykazuje bardzo niskie zużycie paliwa, co w połączeniu z pojemnością zbiorników pozwala na nieprzerwaną, autonomiczną pracę nawet przez dwadzieścia cztery godziny. Pod względem dzielności morskiej konstrukcja gwarantuje bezpieczną i stabilną realizację zadań przy stanie morza do trzech, a okazyjnie nawet do czterech stopni w skali Douglasa.

W zastosowaniach obronnych i bezpieczeństwa publicznego StormRider 550 służy głównie do patrolowania i ochrony wód terytorialnych, red, portów, kotwicowisk oraz kluczowych szlaków żeglugowych. Może być z powodzeniem wykorzystywany do ochrony morskiej infrastruktury krytycznej, takiej jak rurociągi, terminale LNG czy morskie farmy wiatrowe, a także do prowadzenia inspekcji dna i poszukiwania obiektów minopodobnych. Stanowi również doskonałe narzędzie do realistycznego szkolenia operatorów systemów bezzałogowych oraz załóg okrętów w zakresie ochrony przed zagrożeniami asymetrycznymi, a w konfiguracji bojowej z dedykowaną głowicą uderzeniową może realizować misje bojowe. W sektorze cywilnym i komercyjnym jednostka sprawdza się przy precyzyjnych badaniach hydrograficznych i batymetrycznych, w tym przy mapowaniu dna morskiego, a także przy inspekcjach stanu technicznego podwodnych elementów instalacji offshore oraz w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych, ułatwiając na przykład lokalizację osób zaginionych w wodzie.

StormRider 550 stanowi mniejszy, prostszy i znacznie tańszy wariant w stosunku do cięższego systemu StormRider 850, który mierzy osiem i pół metra długości, waży trzy i pół tony, posiada napęd strugowodny Volvo Penta i może przenosić uzbrojenie pokroju amunicji krążącej Warmate na odległość do pięciuset kilometrów. Wprowadzenie mniejszej platformy rozszerza portfolio Grupy WB o rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem działań lokalnych, śródlądowych i przybrzeżnych. StormRider 550 zachowuje przy tym pełną spójność operacyjną z większym bratem dzięki integracji z systemami dowodzenia Grupy WB, w tym ze środowiskiem TOPAZ. Pozwala to na pełne włączenie jednostki do wielodomenowego pola walki i jej ścisłą współpracę z systemami bezzałogowymi nowej generacji, takimi jak drony FlyEye czy amunicja krążąca z rodziny WARMATE.