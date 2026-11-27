Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, spędzający Święto Dziękczynienia na Florydzie, spotkał się w środę (25 listopada) wieczorem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. W czwartek (26 listopada), odpowiadając na pytania dziennikarzy, Trump potwierdził, że „długo” rozmawiali o rozmieszczeniu amerykańskich wojsk w Europie. Przy tej okazji Donald Trump ponownie zarzucił Europejczykom, że „nie byli zbyt pomocni w kwestii Iranu”. Dodał jednak:

„Nie byli zbyt pomocni, ale zdobyliśmy Grenlandię. (...) Jest trzy razy większa od Teksasu i szczerze mówiąc, to sprawiło, że zacząłem nieco inaczej na to patrzeć”.

Wspomniał przy tym o porozumieniu w sprawie bezpieczeństwa Arktyki, które umożliwia Stanom Zjednoczonym budowę dwóch nowych baz wojskowych na Grenlandii. Zaznaczył również, że obecnie Europejczycy „są zaangażowani razem z nami. Są w różnych częściach Iranu i świetnie sobie radzą”. Większość środowej rozmowy z szefem NATO poświęcona była jednak wojnie w Ukrainie. Trump ponownie wyraził swoje przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin chciałby zakończenia konfliktu, dodając: „Wierzę w to. Do tanga trzeba dwojga”. Podkreślił również, że „Druga strona chciałaby, by to się zakończyło. NATO by chciało, by to się zakończyło. Właśnie zamówili 750 samolotów F-35. To wielkie zamówienie. (...) Szkoda, że czują, że ich potrzebują”.

We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu, Donald Trump i Mark Rutte początkowo napisali, że omówili „jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu”. Jednak kilka godzin później, publikując wpis w serwisie Truth Social, Trump jednostronnie zmienił wydźwięk tego oświadczenia, tak by stwierdzało, że zarówno „Rosja, jak i Ukraina” muszą unikać takich działań. Portal Politico, powołując się na przedstawiciela NATO, podkreślił, że pierwotny komunikat był oficjalnym, wspólnie uzgodnionym stanowiskiem obu stron, co sugeruje, że Trump później jednostronnie zmodyfikował jego treść. Prezydent USA ocenił także, że jego stanowisko względem Rosji jest „bardzo surowe”, wskazując na przekazanie Ukrainie pocisków przeciwpancernych i nałożenie sankcji na Rosję. Zapewnił, że zależy mu na doprowadzeniu do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Twierdził, że Moskwa nie przekazuje „zbyt dużo” informacji Iranowi, dodając:

„Zresztą my też przekazujemy informacje (Ukrainie) i to więcej od nich”.

Donald Trump powiedział, że nie wie, czy Władimir Putin przybędzie na szczyt G20 w grudniu na Florydzie, ale zaznaczył: „Nie wiem, ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może. Niektórym osobom by się to nie spodobało”. Amerykański przywódca wspomniał również o historii wykluczenia Rosji z G8: „Wiecie, kiedy (Putin) był członkiem G8, prezydent (Barack) Obama chciał, żeby go stamtąd usunięto. Gdyby pozostał członkiem tej grupy, być może nie mielibyśmy teraz tej wojny. Był bardzo urażony tym, co się wtedy wydarzyło. A teraz mamy G7”. Trump wyraził żal z powodu tego wykluczenia:

„Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym, żeby był z nami. Uważam, że była to znacznie silniejsza grupa, kiedy Rosja była jej członkiem”.

Podkreślił, że spotkania G7 poświęcone są głównie Rosji i Ukrainie, stąd jego pytanie: „Mówię: czy nie byłoby lepiej, gdyby była tu też Rosja?”. Niedawno 20 kongresmenów z obu partii wystosowało list do prezydenta USA, w którym wezwano go do wycofania zaproszenia dla przywódcy Rosji na szczyt G20 w Miami. Doradca Putina Jurij Uszakow powiedział, że decyzja o uczestnictwie w szczycie będzie zależała od wyników spotkania liderów w Shenzhen.

Zełenski krytykuje opóźnienia i stanowisko USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC w czwartek wyraził głębokie zaniepokojenie opóźnieniami w dostawach z USA pocisków antybalistycznych, które „kosztują życie wielu Ukraińców”. Zarzucił również Stanom Zjednoczonym, że podczas rozmów pokojowych nie wywierają „wystarczająco silnej presji” na Rosję. Zełenski uznał za „bardzo dziwny” fakt, że prezydent USA Donald Trump opublikował swoje zdjęcie z Władimirem Putinem i nazwał go „swoim przyjacielem”. Stanowczo stwierdził: „Oczywiście to decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest to dziwne. On (Putin) jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. Po prostu nie może”. Porównał tę sytuację do robienia sobie zdjęcia z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej.

Odnosząc się do ostatniej rundy rozmów pokojowych w Abu Zabi, które nie przyniosły wyraźnego postępu, Wołodymyr Zełenski skomentował: „Im więcej wiemy, tym więcej pojawia się problemów” i zaznaczył, że wznowienie negocjacji planowane jest na grudzień. Podkreślił, że nadal nie jest jasne, czy w kolejnych rozmowach wezmą udział przedstawiciele państw europejskich, pomimo zapowiedzi amerykańskich wysłanników Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, gdyż Kreml „cały czas sprzeciwia się temu”.

Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych, by potwierdziły swoją pozycję państwa silnego, cieszącego się „władzą i szacunkiem”. Stwierdził, że „Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe”. Prezydent Ukrainy skarżył się na duży deficyt pocisków przechwytujących, niezbędnych do zwalczania rakiet balistycznych, za co obwinił stronę amerykańską, opóźniającą dostawy systemów Patriot. Przyznał jednak, że ukraińskie wojsko jest w stanie obecnie zniszczyć około 70 proc. najszybszych rosyjskich dronów, a wskaźnik ten stale się poprawia.

Zełenski wyraził również ubolewanie: „Szkoda, że skupili się na Bliskim Wschodzie i tam kierują większe siły. To przykre i mamy w związku z tym mnóstwo pytań”, odnosząc się do postawy amerykańskiej administracji wobec Ukrainy i podkreślając, że niedobór tych rakiet „oznacza utratę wielu ludzkich żyć”. Podkreślił także, że działanie Starlinków, a także ich wersji wojskowej Starshield, jest nadal ograniczone na terenach Ukrainy. Na pytanie, czyja to decyzja, Zełenski odpowiedział: „Technicznie - SpaceX, a politycznie - nie wiem, naprawdę. To przypomina ping ponga. Pytamy jedną stronę, a oni odsyłają do drugiej”. Prezydent Ukrainy przyznał również, że jego kraj przygotowuje się na trudną i niebezpieczną zimę, a ostatnie ataki na Kijów spowodowały, że część mieszkańców opuściła miasto, a wiele firm zostało zamkniętych z powodu przerw w dostawach prądu i ataków na infrastrukturę logistyczną. „Rosja oczywiście chce żebyśmy uciekli, ale my będziemy bronić naszej stolicy wszelkimi sposobami. Potrzebujemy naszej stolicy. Bez stolicy nie ma państwa” – powiedział.

Trump o swoich rozmowach z Putinem i wizji pokoju

Donald Trump poinformował, że podczas niedawnego spotkania w Chinach, w Shenzhen, powiedział przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi, że chciałby, aby zaprzestał „wszelkiej agresji militarnej wymierzonej w terytoria w Europie”. W serwisie Truth Social napisał:

„Podczas moich rozmów w Chinach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem poświęciłem wiele czasu na rozmowę o tym, że chciałbym, aby prezydent Putin wycofał się (ze wszelkiej) agresji militarnej wymierzonej w terytoria w Europie”.

Wyraził nadzieję, że uda się szybko doprowadzić do zawarcia porozumienia między Rosją a Ukrainą.

„Naprawdę wierzę, że jest to bardzo realna możliwość - każdego miesiąca giną tysiące ludzi. TO CAŁKOWITA RZEŹ — a (doprowadzenie do porozumienia) będzie wielkim hołdem dla wszystkich!” – przekazał.

W środowej rozmowie z Fox News, Mark Rutte chwalił działania Trumpa, oceniając, że amerykański przywódca „testuje Putina”. Pytany o nazwanie Putina „przyjacielem” przez Trumpa, Rutte odparł:

„Mogę mówić o tym całkowicie otwarcie, ponieważ to, co robi ten prezydent, polega na tym, że od pierwszego dnia urzędowania wystawia Putina na próbę. Jak poważnie traktuje on tę sprawę? Czy jest gotów współpracować? Czy jest gotów doprowadzić do zakończenia tej straszliwej wojny?”.

Dodał również: „Wywieranie maksymalnej presji na Rosję i zapewnianie Ukrainie niezbędnej pomocy. Uważam więc, że właśnie to powinniśmy kontynuować”.

Spór o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie ocenił, że zaproponowana przez USA procedura zatwierdzania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy opóźni ich przyznanie, a co więcej, może wręcz uniemożliwić Ukrainie uzyskanie takiej ochrony. W niedzielę wysłannik prezydenta USA Jared Kushner oświadczył, że Donald Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5. NATO, zgodnie z którym atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich. Przedstawił również warunki zatwierdzenia takich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Propozycja USA zakłada, że Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa dopiero po ich zatwierdzeniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych i Rosję, uzyskaniu przez Trumpa pewności, że prawdopodobieństwo uruchomienia gwarancji jest niewielkie i byłyby one zgodne z interesem narodowym USA, a także po uzgodnieniu szerszych ram powojennej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Jak zaznaczyli analitycy ISW, doprowadzenie do porozumienia między Kongresem USA a Rosją w sprawie wspólnych ram dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a jednocześnie wypracowanie europejskiego porozumienia w dziedzinie bezpieczeństwa, które uwzględniałoby interesy wszystkich państw europejskich, „najprawdopodobniej znacząco opóźni zatwierdzenie jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a realizacja całego tego procesu może wręcz okazać się niemożliwa”.

Jared Kushner stwierdził, że Rosja jest gotowa do rozmów na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Jednak, jak zaznaczył ISW, istnieje znaczna rozbieżność między propozycjami przedstawionymi przez negocjatorów amerykańskich i europejskich a warunkami, które Moskwa sygnalizuje jako możliwe do zaakceptowania. Przedstawiciele Kremla „konsekwentnie odrzucają w zasadzie wszelkie istotne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym w szczególności rozmieszczenie na jej terytorium obcych wojsk” – podkreślili eksperci.

Rosyjscy urzędnicy uzależniają również rozmowy na temat zakończenia wojny od przebudowy europejskiej architektury bezpieczeństwa zgodnie z żądaniami Moskwy. Obejmują one m.in. pierwotne rosyjskie żądanie z grudnia 2021 r., aby NATO wycofało broń i personel wojskowy z terytoriów państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 r. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że powrót NATO do granic z 1997 r. „nie wchodzi w grę”, tym samym bezpośrednio odrzucając rosyjskie żądanie.