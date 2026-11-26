W czwartek, 26 listopada 2026 roku, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował za pośrednictwem platformy X o przybyciu dwóch kolejnych samolotów F-35, wyprodukowane we włoskich zakładach w Cameri.

Jak napisał:

"Przed chwilą kolejne dwa samoloty F-35 z naszymi szachownicami wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego! Konsekwentnie wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego, budujemy interoperacyjność i bezpieczeństwo naszego kraju" – napisał szef MON.

To już kolejna dostawa tych maszyn w tym roku. Pierwsze trzy egzemplarze F-35, noszące w Polsce nazwę "Husarz", przyleciały do Łasku 22 maja 2026 roku. Kolejne dostawy miały miejsce w sierpniu, październiku, a dzisiejszy przylot zwiększa liczbę tych myśliwców w Polsce do dwunastu. Zgodnie z harmonogramem, do końca 2026 roku w kraju ma stacjonować łącznie 14 "Husarzy", a kolejne 12 - do końca 2027 roku.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz w swoim wpisie podkreślił fundamentalne znaczenie personelu:

"W utrzymaniu bezpieczeństwa ważny jest nowoczesny sprzęt, ale fundamentem są ludzie i krajowe zdolności do samodzielnej obsługi i utrzymania tych maszyn".

Zgodnie z tą filozofią, jeszcze przed przylotem pierwszych maszyn do Polski, rozpoczęło się intensywne szkolenie polskich pilotów i techników. Łącznie w Stanach Zjednoczonych przeszkolonych zostanie 24 pilotów oraz ponad 90 członków personelu technicznego. Część polskich F-35 celowo pozostaje w USA, gdzie służą jako platforma treningowa w bazie Ebbing w Arkansas.

❗Przed chwilą kolejne dwa samoloty F-35 z naszymi szachownicami wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego! Konsekwentnie wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego, budujemy interoperacyjność i bezpieczeństwo naszego kraju. Na początku tygodnia w Zamiejscowym Ośrodku Szkolenia Służby Inżynieryjno-Lotniczej (SIL) 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ruszyły pierwsze w Polsce specjalistyczne kursy dla personelu technicznego samolotów F-35. W utrzymaniu bezpieczeństwa ważny jest nowoczesny sprzęt, ale fundamentem są ludzie i krajowe zdolności do samodzielnej obsługi i utrzymania tych maszyn.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 26, 2026

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku – nowy dom dla F-35

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku stała się pierwszym domem dla polskich F-35. To strategiczna lokalizacja goszcząc wcześniej myśliwce F-16. W związku z przyjęciem samolotów V generacji, baza przeszła gruntowną modernizację, aby sprostać rygorystycznym wymogom amerykańskiego partnera.

Inwestycje objęły budowę specjalistycznej, pilnie strzeżonej strefy, w której znajdują się m.in. nowoczesne hangary oraz centrum operacyjne. Obiekty te powstały pod nadzorem strony amerykańskiej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, aby chronić wrażliwe dane technologiczne. Docelowo w Łasku ma stacjonować pierwsza eskadra "Husarzy", czyli 16 maszyn. Drugą bazą, która w przyszłości przyjmie F-35, będzie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Pozyskanie samolotów F-35 odbywa się w ramach programu modernizacyjnego "Harpia", którego celem jest zastąpienie przestarzałych, postsowieckich samolotów MiG-29 i Su-22. Umowa na zakup 32 wielozadaniowych samolotów bojowych F-35A Lightning II została podpisana w styczniu 2020 roku. Wartość kontraktu opiewa na 4,6 miliarda dolarów i obejmuje, oprócz samych maszyn, kompleksowy pakiet szkoleniowy i logistyczny. Dostawy wszystkich 32 samolotów mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Polska nazwa „Husarz” została oficjalnie nadana nowym myśliwcom w kwietniu 2024 roku w nawiązaniu do historycznych tradycji polskiej jazdy.

Co istotne 19 listopada wiceminister Cezary Tomczyk poinformował o ustaleniach ze spotkania w siedzibie Lockheed Martin w Waszyngtonie. Strony uzgodniły przyspieszenie dostaw symulatorów F-35 oraz intensyfikację prac nad szybszym osiągnięciem przez polskie myśliwce pełnej gotowości operacyjnej. Nie podał jednak konkretnych terminów, liczby dodatkowych symulatorów ani szczegółów dotyczących zakresu prac serwisowych. Urządzenia szkoleniowe mają pozwolić na intensywniejsze przygotowanie personelu lotniczego i naziemnego, co jest jednym z warunków rozwijania zdolności operacyjnych floty.

Pewne jest także, że Polska pozyska kolejne samoloty F-35. W odpowiedzi na interpelację poselską, sekretarz stanu w MON Paweł Bejda poinformował, że zakup kolejnych samolotów F-35 jest ujęty w Planie Modernizacji Technicznej do 2039 roku. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2025-2039, Polska dąży do posiadania liczby eskadr lotnictwa taktycznego, która zapewni skuteczną realizację zadań obrony powietrznej kraju.

Prognozuje się, że docelowa liczba myśliwców F-35 w Polsce może sięgnąć 48 sztuk (trzy eskadry) lub nawet 64 (cztery eskadry). Taki potencjał pozwoliłby nie tylko na całkowite zastąpienie maszyn postsowieckich, czyli myśliwców MiG-29, ale także na znaczące zwiększenie możliwości operacyjnych polskiego lotnictwa. Utworzenie kolejnych jednostek jest także odpowiedzią na zadania wynikające z tzw. pakietu wzmocnienia, opracowanego na mocy ustawy o obronie Ojczyzny.

Zgodnie z analizami Sił Powietrznych, optymalna liczba samolotów bojowych dla Polski to 10 eskadr, czyli łącznie 160 maszyn. Takie stanowisko wielokrotnie przedstawiał gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, podkreślając, że jest to liczba adekwatna do obecnego poziomu zagrożeń.

Do #32BLT w Łasku dotarły kolejne dwa samoloty F-35, które zasiliły Siły Powietrzne RP, wzmacniając zdolności odstraszania oraz bojowy potencjał polskiej armii 🇵🇱. To efekt umowy z 2020 r. zawartej z Rządem USA, dzięki pracy ludzi z #AU dawniej Inspektoratu Uzbrojenia. Wzmacniamy siły powietrzne! #PoprostuModernizujeMY— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 26, 2026

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiając m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.