Instytut Sobieskiego zaprezentował 25 listopada 2026 r. w Centrum Prasowym MYSIA 3 w Warszawie raport „Architektura suwerenności. Logistyka obronna w dobie zagrożenia wojną”.

Raport postuluje zarządzanie zależnościami w polskim przemyśle obronnym zamiast dążenia do pełnej samowystarczalności, skupiając się na ciągłości operacyjnej i kontroli krytycznych technologii.

Zidentyfikowano siedem kluczowych "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw, m.in. w chemii miotającej i mikroelektronice, wymagających pilnych inwestycji oraz usprawnienia finansowania innowacji.

Autorzy proponują pięcioetapową mapę drogową, obejmującą wdrożenie klauzul kryzysowych, rozwój regionalnego zaplecza MRO, niezależność energetyczną zakładów i zacieśnienie współpracy obronnej na wschodniej flance NATO.

Raport Instytutu Sobieskiego, zatytułowany „Architektura suwerenności. Logistyka obronna w dobie zagrożenia wojną”, przedstawiony w Warszawie, stanowi kompleksową analizę wyzwań stojących przed polskim sektorem obronnym. W opracowaniu, nad którym pracował zespół pod redakcją dr. Piotra Woyke, podkreśla się, że w dobie współczesnych konfliktów pełna samowystarczalność jest iluzją. Zamiast dążyć do kosztownej i nierealnej autarkii, Polska powinna skupić się na skutecznym zarządzaniu zależnościami w łańcuchach dostaw, aby zapewnić nieprzerwaną ciągłość operacyjną. Celem jest utrzymanie zdolności do prowadzenia działań bojowych, a także napraw i modyfikacji sprzętu w warunkach kryzysowych.

Jak podkreśla dr Piotr Woyke, redaktor naukowy raportu i ekspert ds. bezpieczeństwa,

„suwerenność w dobie współczesnych konfliktów nie polega na posiadaniu zamkniętego łańcucha od surowca do wyrobu finalnego wewnątrz jednego państwa, lecz na zagwarantowaniu nieprzerwanej ciągłości operacyjnej i kontroli nad krytycznymi węzłami technologicznymi”.

Taka perspektywa staje się szczególnie istotna w kontekście wschodniej flanki NATO, której Polska jest kluczowym elementem. Analiza koncentruje się na polskim przemyśle obronnym z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, bezpośrednie i bliskie zagrożenie konfliktem o wysokiej intensywności wymusza inne priorytety logistyczne niż te przyjęte w zachodnioeuropejskim podejściu ekspedycyjnym. Po drugie, specyfika polskiego parku sprzętowego, będącego połączeniem modernizowanego sprzętu postsowieckiego z nowymi platformami z USA, Korei Południowej i Europy, wymaga elastycznych rozwiązań. Po trzecie, znacznie krótszy czas reakcji i wysokie tempo zużycia zasobów uniemożliwiają opieranie się na odległych łańcuchach dostaw z zachodniej części kontynentu, co czyni lokalne rozwiązania priorytetem.

Doświadczenia z Ukrainy i „luka śmierci”: Jak finansować innowacje obronne?

Raport Instytutu Sobieskiego czerpie kluczowe lekcje z wojny w Ukrainie, która bezlitośnie obnażyła strukturalne słabości europejskiego przemysłu obronnego. Doświadczenia te stanowią punkt odniesienia dla proponowanej architektury suwerenności. Przede wszystkim, konflikt pełnoskalowy zweryfikował normy zapasów przyjmowane w czasie pokoju, pokazując wysokie tempo zużycia amunicji i sprzętu. Dzienne zużycie amunicji artyleryjskiej wielokrotnie przewyższa możliwości produkcyjne państw Zachodu w początkowej fazie kryzysu, co jest alarmującym sygnałem. Kolejnym kluczowym wnioskiem jest fundamentalna rola lokalnego zaplecza MRO (remontów, napraw i utrzymania). Wojna w Ukrainie udowadnia, że o zdolności do prowadzenia działań bojowych decyduje nie tylko nowoczesny sprzęt, lecz także możliwość szybkiej ewakuacji uszkodzonych pojazdów i systemów z linii frontu oraz ich naprawy w krajowych lub regionalnych zakładach serwisowych, zanim ulegną całkowitemu zniszczeniu. Wreszcie, wojna pokazała konieczność krótkiej pętli innowacji, gdzie szybka adaptacja technologiczna, zwłaszcza w obszarze systemów bezzałogowych i walki radioelektronicznej (WRE), wymaga bezpośredniej i ciągłej wymiany informacji między żołnierzami na froncie a krajowymi inżynierami i programistami.

Jednym z najistotniejszych problemów, na który zwraca uwagę raport, jest finansowanie innowacji obronnych, a w szczególności tzw. „luka śmierci” (valley of death). Jest to krytyczny etap między udanymi badaniami laboratoryjnymi a uruchomieniem produkcji na masową skalę dla wojska. Na tym etapie często zatrzymuje się rozwój polskich start-upów i spółek technologicznych, zwłaszcza tych działających w obszarze systemów bezzałogowych i systemów przeciwdziałania bezzałogowcom (C-UAS). Bez dedykowanych instrumentów kapitałowych, takich jak fundusze venture capital (VC) o profilu podwójnego zastosowania (dual-use) oraz elastyczne granty celowe, innowacje pozostają na etapie prototypów, zamiast wspierać zdolności obronne wschodniej flanki NATO.

Raport proponuje konkretne instrumentarium suwerenności, czyli narzędzia, za pomocą których państwo i przemysł mogą efektywnie zarządzać ryzykiem. Wśród nich wymienia się zapasy strategiczne (Days of Supply), czyli gromadzenie rezerw komponentów o długim cyklu produkcji na wypadek przerwania dostaw. Kluczowe są również licencje i klauzule kryzysowe, wprowadzające do umów zapisy gwarantujące prawo do samodzielnej naprawy sprzętu, modyfikacji kodu źródłowego oraz awaryjnego uruchomienia produkcji w kraju bez zgody zagranicznego licencjodawcy. Nie mniej ważna jest koprodukcja i transfer technologii, uzależniające duże zakupy zagraniczne od rzeczywistego udziału krajowego przemysłu w wytwarzaniu podzespołów i przejmowaniu kompetencji serwisowych.

Siedem krytycznych wąskich gardeł: Co zagraża polskiej obronności?

Analiza Instytutu Sobieskiego objęła pięć strategicznie istotnych obszarów przemysłu obronnego, w których zależność od dostawców spoza Europy lub regionu jest najwyższa. Wyniki testu sprawczości, rozumianej jako odporność logistyczna i operacyjna, są w tych obszarach zróżnicowane. W segmencie amunicji i materiałów wysokoenergetycznych wynik jest warunkowy, z krytycznymi lukami, szczególnie w zakresie chemii miotającej. Systemy bezzałogowe (drony) i C-UAS wykazują wynik pozytywny i wysoką elastyczność dzięki doświadczeniom z wojny w Ukrainie i współpracy sektora prywatnego i państwowego. Pojazdy lądowe i platformy ciężkie uzyskały wynik warunkowy i nierównomierny, opierając się głównie na montażu końcowym i programach licencyjnych, bez pełnych praw do modyfikacji sprzętu i dostępu do kodów źródłowych. Zdolności MRO (remontów, napraw i utrzymania) oceniono jako warunkowe, ale stanowiące regionalny atut, zależny jednak od ciągłości dostaw części zamiennych i odporności infrastruktury. Radary, sensory i ochrona granic otrzymały wynik zrównoważony, z istotną rolą integracji, wymagającej równoważenia krajowej kontroli nad oprogramowaniem z zależnością od globalnych łańcuchów dostaw mikroelektroniki.

Aby precyzyjnie ocenić te obszary, autorzy opracowali matrycę suwerenności, która szczegółowo została omówiona w rozdziale 7 raportu. Matryca ta uwzględnia nie tylko geograficzne pochodzenie komponentu, ale także czas jego zastąpienia i dostępność alternatywnych dostawców. Analiza wykazała siedem całkowicie niezabezpieczonych ogniw, które stanowią wąskie gardła i wymagają pilnej interwencji państwa. Są to:

1. Nitroceluloza – kluczowy surowiec chemiczny do produkcji prochów bezdymnych i amunicji, w tym kalibru 155 mm. 2. Prochy wielobazowe – zaawansowane materiały miotające niezbędne do produkcji nowoczesnej amunicji. 3. Materiały wybuchowe kruszące nowej generacji (prekursory RDX/PETN) – kluczowe komponenty do elaboracji pocisków i głowic. 4. Zapalniki elektroniczne i mikroelektronika specjalistyczna – precyzyjne elementy inicjujące. 5. Wybrane komponenty układów napędowych i przekładni do ciężkich pojazdów lądowych. 6. Elementy optoelektroniki i matryce sensorów o wysokiej rozdzielczości. 7. Specjalistyczne oprogramowanie i kody źródłowe do systemów C4I i walki radioelektronicznej (WRE).

Aleksandra Lisicka-Firlej, współautorka raportu, akcentuje powagę sytuacji:

„Zidentyfikowane w matrycy suwerenności wąskie gardła są krytyczne dla funkcjonowania sił zbrojnych. Ponieważ czas ich zastąpienia przekracza dwa lata, konkretne decyzje inwestycyjne i programowe muszą zapaść natychmiast”.

Jadwiga Emilewicz, współautorka raportu i była wiceprezes Rady Ministrów oraz minister rozwoju, dodaje:

„Polska dysponuje silnymi atutami na obu końcach łańcucha dostaw - mamy świetne zaplecze surowcowe i zaawansowane oprogramowanie - jednak musimy pilnie domknąć luki w jego środkowej części, szczególnie w obszarze chemii miotającej, komponentów elektronicznych oraz niezależności energetycznej zakładów”.

Z kolei Przemysław Humięcki, współautor opracowania, zwraca uwagę na pułapki montażu:

„Sam montaż końcowy sprzętu to za mało. Bez pełnych praw z klauzul kryzysowych, zarządzania napędami oraz lokalnego zaplecza utrzymaniowego pozostajemy podatni na zewnętrzne zakłócenia w czasie kryzysu”.

Odrębnym, równie istotnym obszarem jest energia. Raport postuluje dla wybranych zakładów obronnych rozwiązania wyspowe, takie jak rezerwowe źródła energii, zapasy paliwa oraz możliwość priorytetowego odtworzenia dostaw, co wymaga współpracy resortu obrony z innymi ministerstwami.

Mapa drogowa dla polskiego przemysłu: Jak zbudować odporność logistyczną?

Raport Instytutu Sobieskiego stawia kluczowe pytanie strategiczne: które ogniwa łańcucha wartości przemysłu obronnego Polska i wschodnia flanka NATO muszą kontrolować samodzielnie w ciągu najbliższych trzech–pięciu lat, aby zachować zdolność do działania przy ograniczonym lub warunkowym wsparciu zewnętrznym, a które mogą pozostawać przedmiotem głębszej integracji z partnerami unijnymi i transatlantyckimi bez utraty tej zdolności? Autorzy wskazują dwa główne kierunki działań. Samodzielność krajowa w perspektywie 3–5 lat powinna objąć zdolności MRO, w tym zaawansowany serwis i naprawy w kraju, produkcję chemii miotającej i elaborację amunicji, pełną kontrolę nad oprogramowaniem i kluczowymi kodami źródłowymi, a także zapewnienie niezależnych, wyspowych źródeł energii dla kluczowych zakładów. Z kolei głęboka integracja z partnerami z UE i USA może dotyczyć zaawansowanej mikroelektroniki i produkcji wysoko wyspecjalizowanych półprzewodników, gdzie globalna skala działalności uniemożliwia autarkię, a kluczowe znaczenie mają zapasy strategiczne i koprodukcja, a także harmonizacja norm i certyfikacji w ramach współpracy sojuszniczej.

Wnioski raportu jasno wskazują, że bezpieczeństwo polskiego sektora obronnego opiera się na odporności logistycznej i świadomym zarządzaniu ryzykiem, z uwzględnieniem doświadczeń z wojny w Ukrainie. Autorzy postulują pilne usunięcie siedmiu wąskich gardeł zidentyfikowanych w matrycy suwerenności, zapewnienie finansowania umożliwiającego innowacjom przejście przez „lukę śmierci” oraz powiązanie publicznego finansowania z weryfikowalną sprawozdawczością dotyczącą wielkości produkcji. Wskazują również na potrzebę zacieśnienia regionalnej współpracy przemysłowej i międzyresortowej koordynacji w zakresie energii. Bez tych działań polski system obronny pozostanie podatny na zakłócenia dostaw w sytuacji kryzysowej. W kontekście debaty unijnej, Krzysztof Michalski, współautor raportu, podkreśla, że preferowane w UE duże, scentralizowane struktury nie są wystarczającą odpowiedzią na potrzeby państw frontowych. Jak dodaje,

„Skuteczność obronna wschodniej flanki NATO wymaga ścisłego współdziałania w regionie na wzór nordyckiego modelu NORDEFCO. Musimy wspólnie harmonizować standardy i budować komplementarność przemysłową, zamiast działać w rozproszeniu”.

Dla uporządkowania działań w czasie, autorzy proponują pięcioetapową mapę drogową.

W pierwszym kroku (0–6 miesięcy) należy wdrożyć klauzule kryzysowe i prawne gwarancje dostępu do kodów źródłowych oraz audyt czasu zastąpienia komponentów w ramach trwających kontraktów.

Drugi krok (6–12 miesięcy) to usprawnienie finansowania innowacji poprzez specjalne mechanizmy kapitałowe, umożliwiające pokonanie „luki śmierci” w rozwoju start-upów technologicznych i systemów bezzałogowych.

W trzecim kroku (1–2 lata) konieczne jest podjęcie pilnych decyzji inwestycyjnych służących usunięciu siedmiu wąskich gardeł zidentyfikowanych w matrycy suwerenności oraz wdrożenie wyspowych rozwiązań zasilania zakładów zbrojeniowych.

Czwarty krok (2–3 lata) przewiduje rozbudowę krajowego i regionalnego zaplecza MRO jako trwałego centrum remontów, napraw i utrzymania sprzętu wschodniej flanki NATO.

Ostatni, piąty krok (3–5 lat) to pełna integracja regionalna w formule wzorowanej na nordyckim modelu NORDEFCO, połączona z optymalizacją zapasów strategicznych (Days of Supply).

Partnerami publikacji są Instytut Wschodniej Flanki oraz Onodrim Industries, której współzałożyciel i prezes, Aistis Šimaitis, weźmie udział w debacie poświęconej odporności europejskiego przemysłu obronnego i finansowaniu innowacji w sektorze bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że 9 listopada 2026 r. Onodrim Industries pozyskała blisko 1,2 mld zł (ok. 300 mln USD) w rundzie finansowania serii A, z udziałem takich inwestorów jak Mati Staniszewski, współzałożyciel ElevenLabs, oraz Przemysław Gacek, współzałożyciel Grupy Pracuj.

Na podstawie komunikatu prasowego Instytutu Sobieskiego